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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 29842985298629872988>
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 16:29

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:Вы же не франт, такие вопросы задавать ..

А если у человека есть и первое, и второе, и третье. Еще работа. Не попадает ни в одну отдельно взятую категорию.
Как можно это все бросить и уехать? Лучше замерзнуть смертью храброго.

Зачем вам тогда работа? Разве что она приносит удовольствие или вы выполняете историческую миссию (дело всей своей жизни). Мы работаем чтобы жить, а не живем чтобы работать. Надевайте шорты из Ужгорода и летите в них в теплые страны. А мы будем вам завидовать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 гру, 2022 16:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 16:30

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Кроме того, я говорил к тому, что вряд ли плановые отключения э/э на часы, вряд ли заметно влияют на расход населения э/э на отопление.

Ну як сказати. Якщо світло буде 4 через 8 або навіть менше - то сильно прогрівати житло не вдасться. Температура все одно буде нижча, ніж населенню хотілось би. Просто при виборі між сидіти при +16 зі світлом і сидіти при +16 без світла, населення, як завжди, обирає другий варіант.

Я немного не о том.
Повторю, отопление, вроде, везде работает и не на электричестве. Во всяком случае, здесь на форуме никто не писал о проблемах с отоплением. Не греют, как раньше, до 23 град, но 18-19 есть.
Так что люди, если и догревают, то незначительно и далеко не все. Поэтому, возможно, расходы э/э именно на отопление не очень велики. Вот остальные нагрузки (стирка, готовка, зарядки...) могут давать сильные скачки потребления при малом времени плановых включений.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 16:31

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:население много э/э расходует на обогрев квартир.
Електроенергія - основний спосіб автономного опалення, також в висотках газу просто нема. Особисто я також опалюю кондиціонерами - економічно вигідно було до війни + погодити проєкт газового автономного опалення було дуже геморойно.

Миллион раз проверено:
1. Переходите на большую теплоёмкость - чугунные батареи сталинских времён.
2. Максимальная мощность в соответствии вашей проводке тенов.
Это когда нет газа - уход от электричек к балонному газу. Дабы большую мощность направить на обогрев.

Если существуют возможности - делают "термоаккомулятор" - 200 литровая ёмкость в системе с идеальным термокожухом....(это, как правило, если отапливается электричеством дом - тогда у нас, отгорали провода на скрутках, по столбам на улице)
- Вариантов миллион.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 16:33

ЛАД

ваши однодумцы у которых "не все так однозначно" в Испании и Италии



внимательно на опрос европейцев (5мин52сек)
в среднем 39% (ограничить поддержку Украины) и 40% -за то, чтобы продолжить поддержку
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 13 гру, 2022 16:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 16:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Повторю, отопление, вроде, везде работает и не на электричестве. Во всяком случае, здесь на форуме никто не писал о проблемах с отоплением. Не греют, как раньше, до 23 град, но 18-19 есть.

Ідіотизм схеми в тому, що котельні для роботи потребують електроенергії. Але їх теж відключають, і генераторів часто немає. В таких випадках при появі електроенергії доганяються чим можуть.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 16:41

  edvardd написав:
  Schmit написав:Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст
Графіки відключень лише погіршуються, навіть на заході України (хоча після "результативних" для москалів прильотів туди часу вже трохи минуло). В статті описана ситуація в обласних центрах, а у селах все набагато гірше.
Нічні відключення (якщо нам не вистачає тільки трансформації) не мають логічного пояснення. Лише одне, нам таки не вистачає ще й генерації від ТЕС, на які, схоже, не завезли достатньо вугілля, сподіваючись все забезпечити від АЕС.
Все таки автор недавно викладеного мною відео (оперативно видаленого модератором) був частково правий (хоч і помилився з розрахунком навантаження на високовольтні трансформатори).

в прифронтовіх сёлах, не отключают, я когда на даче ночевал, электрика почти всегда была, кроме общего отключения и обрывов при обстрелах...

Где - как.
К примеру в .... Запорожской области, нет с... 24 февраля 2022 года.
Чисто прифронтовые сёла и хутора.
Словно в иной цивилизации.
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 16:41

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Повторю, отопление, вроде, везде работает и не на электричестве. Во всяком случае, здесь на форуме никто не писал о проблемах с отоплением. Не греют, как раньше, до 23 град, но 18-19 есть.

Ідіотизм схеми в тому, що котельні для роботи потребують електроенергії. Але їх теж відключають, і генераторів часто немає. В таких випадках при появі електроенергії доганяються чим можуть.


у нас в городе большинство котельных работают на газе, но существуют бойлерные, в которых насосы запитаны от электричества (блюдал картину -когда возле бойлерной стоит маленький генератор)
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 16:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:І поки у рф не буде розуміння ,
поки є гроші в ЗВР / фондах майбутнього доти розуміння нема і не буде.
ИМХО війну програє той, в кого закінчились гроші.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 16:42

  Schmit написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Schmit написав:то передайте у нічний час з ТЕС. У чому проблема?

А в лютому закінчиться паливо і сидіти в блекауті?

Ну от, все таки вугілля.

И газ.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 16:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Повторю, отопление, вроде, везде работает и не на электричестве. Во всяком случае, здесь на форуме никто не писал о проблемах с отоплением.

Я напишу.
В новых высотках в системе отопления есть электрические насосы. К дому по магистрали тепло подается всегда, но при отключении электричества батареи остывают.
Сибарит
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