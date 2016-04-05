Додано: Вів 13 гру, 2022 16:30

sashaqbl написав: ЛАД написав: Кроме того, я говорил к тому, что вряд ли плановые отключения э/э на часы, вряд ли заметно влияют на расход населения э/э на отопление. Кроме того, я говорил к тому, что вряд ли плановые отключения э/э на часы, вряд ли заметно влияют на расход населения э/э на отопление.

Ну як сказати. Якщо світло буде 4 через 8 або навіть менше - то сильно прогрівати житло не вдасться. Температура все одно буде нижча, ніж населенню хотілось би. Просто при виборі між сидіти при +16 зі світлом і сидіти при +16 без світла, населення, як завжди, обирає другий варіант. Ну як сказати. Якщо світло буде 4 через 8 або навіть менше - то сильно прогрівати житло не вдасться. Температура все одно буде нижча, ніж населенню хотілось би. Просто при виборі між сидіти при +16 зі світлом і сидіти при +16 без світла, населення, як завжди, обирає другий варіант.

Я немного не о том.Повторю, отопление, вроде, везде работает и не на электричестве. Во всяком случае, здесь на форуме никто не писал о проблемах с отоплением. Не греют, как раньше, до 23 град, но 18-19 есть.Так что люди, если и догревают, то незначительно и далеко не все. Поэтому, возможно, расходы э/э именно на отопление не очень велики. Вот остальные нагрузки (стирка, готовка, зарядки...) могут давать сильные скачки потребления при малом времени плановых включений.