vitaliian написав:Вы же не франт, такие вопросы задавать ..
А если у человека есть и первое, и второе, и третье. Еще работа. Не попадает ни в одну отдельно взятую категорию. Как можно это все бросить и уехать? Лучше замерзнуть смертью храброго.
Зачем вам тогда работа? Разве что она приносит удовольствие или вы выполняете историческую миссию (дело всей своей жизни). Мы работаем чтобы жить, а не живем чтобы работать. Надевайте шорты из Ужгорода и летите в них в теплые страны. А мы будем вам завидовать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 гру, 2022 16:30, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Кроме того, я говорил к тому, что вряд ли плановые отключения э/э на часы, вряд ли заметно влияют на расход населения э/э на отопление.
Ну як сказати. Якщо світло буде 4 через 8 або навіть менше - то сильно прогрівати житло не вдасться. Температура все одно буде нижча, ніж населенню хотілось би. Просто при виборі між сидіти при +16 зі світлом і сидіти при +16 без світла, населення, як завжди, обирає другий варіант.
Я немного не о том. Повторю, отопление, вроде, везде работает и не на электричестве. Во всяком случае, здесь на форуме никто не писал о проблемах с отоплением. Не греют, как раньше, до 23 град, но 18-19 есть. Так что люди, если и догревают, то незначительно и далеко не все. Поэтому, возможно, расходы э/э именно на отопление не очень велики. Вот остальные нагрузки (стирка, готовка, зарядки...) могут давать сильные скачки потребления при малом времени плановых включений.
ЛАД написав:население много э/э расходует на обогрев квартир.
Електроенергія - основний спосіб автономного опалення, також в висотках газу просто нема. Особисто я також опалюю кондиціонерами - економічно вигідно було до війни + погодити проєкт газового автономного опалення було дуже геморойно.
Миллион раз проверено: 1. Переходите на большую теплоёмкость - чугунные батареи сталинских времён. 2. Максимальная мощность в соответствии вашей проводке тенов. Это когда нет газа - уход от электричек к балонному газу. Дабы большую мощность направить на обогрев.
Если существуют возможности - делают "термоаккомулятор" - 200 литровая ёмкость в системе с идеальным термокожухом....(это, как правило, если отапливается электричеством дом - тогда у нас, отгорали провода на скрутках, по столбам на улице) - Вариантов миллион.
Schmit написав:Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст Графіки відключень лише погіршуються, навіть на заході України (хоча після "результативних" для москалів прильотів туди часу вже трохи минуло). В статті описана ситуація в обласних центрах, а у селах все набагато гірше. Нічні відключення (якщо нам не вистачає тільки трансформації) не мають логічного пояснення. Лише одне, нам таки не вистачає ще й генерації від ТЕС, на які, схоже, не завезли достатньо вугілля, сподіваючись все забезпечити від АЕС. Все таки автор недавно викладеного мною відео (оперативно видаленого модератором) був частково правий (хоч і помилився з розрахунком навантаження на високовольтні трансформатори).
в прифронтовіх сёлах, не отключают, я когда на даче ночевал, электрика почти всегда была, кроме общего отключения и обрывов при обстрелах...
Где - как. К примеру в .... Запорожской области, нет с... 24 февраля 2022 года. Чисто прифронтовые сёла и хутора. Словно в иной цивилизации.