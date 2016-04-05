RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 29842985298629872988>
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 16:29

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:Вы же не франт, такие вопросы задавать ..

А если у человека есть и первое, и второе, и третье. Еще работа. Не попадает ни в одну отдельно взятую категорию.
Как можно это все бросить и уехать? Лучше замерзнуть смертью храброго.

Зачем вам тогда работа? Разве что она приносит удовольствие или вы выполняете историческую миссию (дело всей своей жизни). Мы работаем чтобы жить, а не живем чтобы работать. Надевайте шорты из Ужгорода и летите в них в теплые страны. А мы будем вам завидовать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 гру, 2022 16:30, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15595
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2078 раз.
Подякували: 2945 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 16:30

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Кроме того, я говорил к тому, что вряд ли плановые отключения э/э на часы, вряд ли заметно влияют на расход населения э/э на отопление.

Ну як сказати. Якщо світло буде 4 через 8 або навіть менше - то сильно прогрівати житло не вдасться. Температура все одно буде нижча, ніж населенню хотілось би. Просто при виборі між сидіти при +16 зі світлом і сидіти при +16 без світла, населення, як завжди, обирає другий варіант.

Я немного не о том.
Повторю, отопление, вроде, везде работает и не на электричестве. Во всяком случае, здесь на форуме никто не писал о проблемах с отоплением. Не греют, как раньше, до 23 град, но 18-19 есть.
Так что люди, если и догревают, то незначительно и далеко не все. Поэтому, возможно, расходы э/э именно на отопление не очень велики. Вот остальные нагрузки (стирка, готовка, зарядки...) могут давать сильные скачки потребления при малом времени плановых включений.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23572
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 16:31

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:население много э/э расходует на обогрев квартир.
Електроенергія - основний спосіб автономного опалення, також в висотках газу просто нема. Особисто я також опалюю кондиціонерами - економічно вигідно було до війни + погодити проєкт газового автономного опалення було дуже геморойно.

Миллион раз проверено:
1. Переходите на большую теплоёмкость - чугунные батареи сталинских времён.
2. Максимальная мощность в соответствии вашей проводке тенов.
Это когда нет газа - уход от электричек к балонному газу. Дабы большую мощность направить на обогрев.

Если существуют возможности - делают "термоаккомулятор" - 200 литровая ёмкость в системе с идеальным термокожухом....(это, как правило, если отапливается электричеством дом - тогда у нас, отгорали провода на скрутках, по столбам на улице)
- Вариантов миллион.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10402
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 16:33

ЛАД

ваши однодумцы у которых "не все так однозначно" в Испании и Италии



внимательно на опрос европейцев (5мин52сек)
в среднем 39% (ограничить поддержку Украины) и 40% -за то, чтобы продолжить поддержку
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 13 гру, 2022 16:38, всього редагувалось 1 раз.
prodigy
 
Повідомлень: 8959
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3082 раз.
Подякували: 3146 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 16:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Повторю, отопление, вроде, везде работает и не на электричестве. Во всяком случае, здесь на форуме никто не писал о проблемах с отоплением. Не греют, как раньше, до 23 град, но 18-19 есть.

Ідіотизм схеми в тому, що котельні для роботи потребують електроенергії. Але їх теж відключають, і генераторів часто немає. В таких випадках при появі електроенергії доганяються чим можуть.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 770
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 16:41

  edvardd написав:
  Schmit написав:Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст
Графіки відключень лише погіршуються, навіть на заході України (хоча після "результативних" для москалів прильотів туди часу вже трохи минуло). В статті описана ситуація в обласних центрах, а у селах все набагато гірше.
Нічні відключення (якщо нам не вистачає тільки трансформації) не мають логічного пояснення. Лише одне, нам таки не вистачає ще й генерації від ТЕС, на які, схоже, не завезли достатньо вугілля, сподіваючись все забезпечити від АЕС.
Все таки автор недавно викладеного мною відео (оперативно видаленого модератором) був частково правий (хоч і помилився з розрахунком навантаження на високовольтні трансформатори).

в прифронтовіх сёлах, не отключают, я когда на даче ночевал, электрика почти всегда была, кроме общего отключения и обрывов при обстрелах...

Где - как.
К примеру в .... Запорожской области, нет с... 24 февраля 2022 года.
Чисто прифронтовые сёла и хутора.
Словно в иной цивилизации.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10402
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 16:41

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Повторю, отопление, вроде, везде работает и не на электричестве. Во всяком случае, здесь на форуме никто не писал о проблемах с отоплением. Не греют, как раньше, до 23 град, но 18-19 есть.

Ідіотизм схеми в тому, що котельні для роботи потребують електроенергії. Але їх теж відключають, і генераторів часто немає. В таких випадках при появі електроенергії доганяються чим можуть.


у нас в городе большинство котельных работают на газе, но существуют бойлерные, в которых насосы запитаны от электричества (блюдал картину -когда возле бойлерной стоит маленький генератор)
prodigy
 
Повідомлень: 8959
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3082 раз.
Подякували: 3146 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 16:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:І поки у рф не буде розуміння ,
поки є гроші в ЗВР / фондах майбутнього доти розуміння нема і не буде.
ИМХО війну програє той, в кого закінчились гроші.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 154
З нами з: 29.07.22
Подякував: 18 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 16:42

  Schmit написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Schmit написав:то передайте у нічний час з ТЕС. У чому проблема?

А в лютому закінчиться паливо і сидіти в блекауті?

Ну от, все таки вугілля.

И газ.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10402
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 16:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Повторю, отопление, вроде, везде работает и не на электричестве. Во всяком случае, здесь на форуме никто не писал о проблемах с отоплением.

Я напишу.
В новых высотках в системе отопления есть электрические насосы. К дому по магистрали тепло подается всегда, но при отключении электричества батареи остывают.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6740
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5641 раз.
Подякували: 17886 раз.
 
Профіль
71
36
33
2
  #<1 ... 29842985298629872988>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 108924
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 474568
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4365
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.