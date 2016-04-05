Додано: Вів 13 гру, 2022 17:05

ЛАД написав: Я его ценю за его произведения. Я его ценю за его произведения.

О чём шумите вы, народные витии?

Зачем анафемой грозите вы России?

Что возмутило вас? волнения Литвы?

Оставьте: это спор славян между собою,

Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,

Вопрос, которого не разрешите вы. <…>

Оставьте нас: вы не читали

Сии кровавые скрижали;

Вам непонятна, вам чужда

Сия семейная вражда;

Иль русского царя уже бессильно слово?

Иль нам с Европой спорить ново?

Иль русский от побед отвык?

Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,

От финских хладных скал до пламенной Колхиды,

От потрясённого Кремля

До стен недвижного Китая,

Стальной щетиною сверкая,

Не встанет русская земля?..

"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин

как относитесь к этому?(кровавое подавление Варшавского восстания-это типа "гражданская война на Донбассе"-аналогия)спор славян между собою (ага гражданская война, и никакой агрессии и геноцида)продолжение(у нас сегодня тоже как семейная вражда?)(Путин 24 февраля- если кто задумает вмешаться -сильно пожалеет)очень странная у вас позиция-вас не корми хлебом дай "говна поесть на российских помойках , типа фонтанка" (фраза не моя, посмотри видео о рос.пропаганде в Испании)за то, когда вам на форуме приводят факты (иногдла исторические документы), доказательствау вас ответ типичного россиянина -я об этом не знал (или никогда не слышал), так вот ваша заскорузлось в том и состоит, что вы мало читаете то, что надо читать украинцу и много читаете то, что укрепляет вас в вашей вере в русского доброго человека