Дюрі-бачі написав:поки є гроші в ЗВР / фондах майбутнього доти розуміння нема і не буде.
Ви не вірите, що жах втратити сина в якійсь далекій непотрібній нікому Україні спрацює серед мамочок? Це не працює миттєво, це має ефект накоплювання. Афганістан став жахом для мам у 80-х. А там втрати ледве сягали 5 тисяч чоловік у рік на весь великий союз. Зараз в десятки разів більше, і лише на росію. На скільки їх вистачить? Ясно, що якби мова йшла про захист своєї землі, то оркомамаші сприймали б це інакше. Але це не так.
Пушкін після 1831р змінив профіль-з вільнодумця перевзувся на пропогандона (за цей фортель більшість колишніх приятелів навіть припинили з ним спілкування)
бачу одну з причин-це великі борги від азартних ігор в карти .......
1. Честно говоря, политические кульбиты Пушкина почти 200 лет назад меня практически совсем не интересуют. Я его ценю за его произведения. 2. Насчёт "більшості мобіков" не знаю. Не слышал, чтобы военкомы призывали именно тех, у кого долги. Среди добровольцев таких, вполне возможно, много (большинство?). Но опять же не слышал о массовом добровольном желании пойти воевать. Наоборот, слышу о стараниях уклониться от призыва. 3. "пропагондони і военкори отримають від пуйла великі гроші за брехню і пропаганду" - естественно. 4. Соловьёв и Дима Киселёв были не просто "відомими", а хорошими или, по крайней мере, неплохими журналистами. На каком-то этапе жизни перед ними встал выбор - продолжаться быть хорошими и честными журналистами со средними доходами или зарабатывать много. Сначала для больших заработков надо было "немножко поступиться" правдой и совестью, потом больше, а уже ступив на этот путь, свернуть с него сложно. А сейчас уже и невозможно. Самое обычное явление в жизни. Путь в ад начинается с маленького шага.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 13 гру, 2022 16:48, всього редагувалось 1 раз.
Habib написав:Есть одно важное отличие - срок оккупации. Процент "сотрудничающих" в Херсоне и Харькове отличается от Донецка, Луганска и Крыма?
Критерії "колаборант" теж будуть відрізнятись. Якщо на Херсонщині тей, хто був в дільницях на "референдумах" - це колаборант за замовчуванням, то на виборах 2022 року в Криму 18-20 річна особа, яка з дитинства вважала себе росіянином може і не усвідомлювати свій злочин , тому може і не переслідуватись законом. Зате ті, хто добровільно в 14-му перейшов в ВС РФ , місцеві органи влади і т.д. - це будуть точно злочинці, вони це самі усвідомлюють і не залишаться в Криму при його звільненні.
И всё же "эту тему" лучше не затрагивать. Вы, даже не представляете количество вариантов происходящего. 8 лет - за 8 лет Оккупации и предательств, из детей и прочих уже вырастили манкуртов.
Дюрі-бачі написав:ЛАД в Ужгороді 100% автономка вже більше 10 років, труби центрального опалення порвало льодом давним-давно. Тоді кожен собі встановив що хотів і кожна квартира - повна автономія. А потім газовики почали вимагати величезні кошти за проєкти систем опалення.
Спасибо, тогда понятно. А централизованного отопления вообще в Ужгороде нет?
Kudrjavuy написав:8 лет - за 8 лет Оккупации и предательств, из детей и прочих уже вырастили манкуртов
Коли в 1991 році раптом прибрали з історії та її шкільного курсу партію, її роль та почали давати іншу історію - в більшості люди зрозуміли і прийняли державу Україна. Звичайно, що будуть буйні. Але більшість населення по своїй природі пасивна. Як треба, як скажуть так і будуть жити (на що наприклад путлєр і розраховував, бажаючи швидко змінити владу в Києві та задекларувавши інший шлях для України). На шастя не вийшло.
О чём шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? волнения Литвы? Оставьте: это спор славян между собою, Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою, Вопрос, которого не разрешите вы. <…>
(кровавое подавление Варшавского восстания-это типа "гражданская война на Донбассе"-аналогия)
спор славян между собою (ага гражданская война, и никакой агрессии и геноцида)
продолжение
Оставьте нас: вы не читали Сии кровавые скрижали; Вам непонятна, вам чужда Сия семейная вражда;
(у нас сегодня тоже как семейная вражда?)
Иль русского царя уже бессильно слово? Иль нам с Европой спорить ново? Иль русский от побед отвык? Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды, От финских хладных скал до пламенной Колхиды, От потрясённого Кремля До стен недвижного Китая, Стальной щетиною сверкая, Не встанет русская земля?..
(Путин 24 февраля- если кто задумает вмешаться -сильно пожалеет)
очень странная у вас позиция-вас не корми хлебом дай "говна поесть на российских помойках , типа фонтанка" (фраза не моя, посмотри видео о рос.пропаганде в Испании)
за то, когда вам на форуме приводят факты (иногдла исторические документы), доказательства у вас ответ типичного россиянина -я об этом не знал (или никогда не слышал), так вот ваша заскорузлось в том и состоит, что вы мало читаете то, что надо читать украинцу и много читаете то, что укрепляет вас в вашей вере в русского доброго человека
"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин