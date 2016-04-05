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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 13 гру, 2022 17:21
Hotab написав: Дюрі-бачі написав:
поки є гроші в ЗВР / фондах майбутнього доти розуміння нема і не буде.
Ви не вірите, що жах втратити сина в якійсь далекій непотрібній нікому Україні спрацює серед мамочок? Це не працює миттєво, це має ефект накоплювання.
Афганістан став жахом для мам у 80-х. А там втрати ледве сягали 5 тисяч чоловік у рік на весь великий союз. Зараз в десятки разів більше, і лише на росію. На скільки їх вистачить?
Ясно, що якби мова йшла про захист своєї землі, то оркомамаші сприймали б це інакше. Але це не так.
А ви у 80х наблюдали оркомамаш, чи наших, українських в радянщині?..
Є таке загальна помилка, бо нам їздили по вухах що в союзі усі республіки однакові і ми в це вірили не задумуючись. Але ж орки завжди були орками.
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Додано: Вів 13 гру, 2022 17:21
Hotab написав: Kudrjavuy написав:
8 лет - за 8 лет Оккупации и предательств, из детей и прочих уже вырастили манкуртов
Коли в 1991 році раптом прибрали з історії та її шкільного курсу партію, її роль та почали давати іншу історію - в більшості люди зрозуміли і прийняли державу Україна. Звичайно, що будуть буйні. Але більшість населення по своїй природі пасивна. Як треба, як скажуть так і будуть жити (на що наприклад путлєр і розраховував, бажаючи швидко змінити владу в Києві та задекларувавши інший шлях для України). На шастя не вийшло.
В ВУЗах в 90м, если память не подводит.
Ввели "Политологию".
Как раз в 91м большинство граждан Украины проголосовали на референдуме, за Незалежність Неньки.
Невже Ви того часу не були у вирі подій?
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Додано: Вів 13 гру, 2022 17:26
sergey_sryvkin написав: Hotab написав: Дюрі-бачі написав:
поки є гроші в ЗВР / фондах майбутнього доти розуміння нема і не буде.
Ви не вірите, що жах втратити сина в якійсь далекій непотрібній нікому Україні спрацює серед мамочок? Це не працює миттєво, це має ефект накоплювання.
Афганістан став жахом для мам у 80-х. А там втрати ледве сягали 5 тисяч чоловік у рік на весь великий союз. Зараз в десятки разів більше, і лише на росію. На скільки їх вистачить?
Ясно, що якби мова йшла про захист своєї землі, то оркомамаші сприймали б це інакше. Але це не так.
А ви у 80х наблюдали оркомамаш, чи наших, українських в радянщині?..
Є таке загальна помилка, бо нам їздили по вухах що в союзі усі республіки однакові і ми в це вірили не задумуючись. Але ж орки завжди були орками.
Всего было на порядок! Более.
Только это "Вам" давили на уши, а "кто-то" и противостоял произволу.
До сих пор, выехавшие, с нервным тиком воспринимают приглашение в гости(Из США).
И словами - "Ни за какие деньги!"
Ибо те же гниды, правят и сегодня, в Украине.
Вам, я думаю не забылся пример "Фокина"(и его наследников...)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Вів 13 гру, 2022 17:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 13 гру, 2022 17:30
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Додано: Вів 13 гру, 2022 17:31
С-300. Вроде как по мощности и по прицельной точности.
- Не попала по казарме.
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Додано: Вів 13 гру, 2022 17:34
Hotab написав:
Ви не вірите, що жах втратити сина в якійсь далекій непотрібній нікому Україні спрацює серед мамочок? Це не працює миттєво, це має ефект накоплювання.
Афганістан став жахом для мам у 80-х. А там втрати ледве сягали 5 тисяч чоловік у рік на весь великий союз. Зараз в десятки разів більше, і лише на росію. На скільки їх вистачить?
Ясно, що якби мова йшла про захист своєї землі, то оркомамаші сприймали б це інакше. Але це не так.
Ні. Це працює тільки у дуже затяжній війні, коли люди розуміють, що моя хата з краю не спрацює. Поки що російське суспільно без жодного слова проковтнула і війну, і мобілізацію.
Цей фактор спрацює тільки через декілька років війни, коли від неї накопиться втома.
З другого боку це буде працювати й у нас, буде зростати бажання домовитись десь посередені, здати території в обмін на життя чоловіків та синів. Це буде працювати (і працює) і на Заході.
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Додано: Вів 13 гру, 2022 17:36
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Додано: Вів 13 гру, 2022 17:59
Kudrjavuy написав:
С-300. Вроде как по мощности и по прицельной точности.
- Не попала по казарме.
у С-300 глубина в 2 раза меньше, там наверное что то сдетонировало дополнительно, в любом случае приятно...
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Додано: Вів 13 гру, 2022 18:16
Ай-вай, да Вы на матушку Одессу посмотрите.
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Додано: Вів 13 гру, 2022 18:37
ЛАД написав:
4. Соловьёв и Дима Киселёв были
не просто "відомими", а хорошими или, по крайней мере, неплохими журналистами. На каком-то этапе жизни перед ними встал выбор - продолжаться быть хорошими и честными журналистами со средними доходами или зарабатывать много. Сначала для больших заработков надо было "немножко поступиться" правдой и совестью, потом больше, а уже ступив на этот путь, свернуть с него сложно. А сейчас уже и невозможно.
Самое обычное явление в жизни.
Путь в ад начинается с маленького шага.
Та действительно
1) У артилеристов нет моральных терзаний, ведь они не по жилым домам хреначат, а по координатам. А координаты всего лишь цифры
2) У лётчиков тоже нет моральных терзаний, ведь они скидывают бомбы не по жилым домам, а по координатам. А координаты всего лишь цифры
3) У пропагандонов тоже нет моральных терзаний, ведь они не засирают говном мозги зрителей, а только лишь зарабатывают деньги для себя любимых
"Панять и пррастить" (с)
Тьфу ...
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