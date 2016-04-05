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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2986298729882989>
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 17:21

  Hotab написав:
  Дюрі-бачі написав:поки є гроші в ЗВР / фондах майбутнього доти розуміння нема і не буде.

Ви не вірите, що жах втратити сина в якійсь далекій непотрібній нікому Україні спрацює серед мамочок? Це не працює миттєво, це має ефект накоплювання.
Афганістан став жахом для мам у 80-х. А там втрати ледве сягали 5 тисяч чоловік у рік на весь великий союз. Зараз в десятки разів більше, і лише на росію. На скільки їх вистачить?
Ясно, що якби мова йшла про захист своєї землі, то оркомамаші сприймали б це інакше. Але це не так.

А ви у 80х наблюдали оркомамаш, чи наших, українських в радянщині?..
Є таке загальна помилка, бо нам їздили по вухах що в союзі усі республіки однакові і ми в це вірили не задумуючись. Але ж орки завжди були орками.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 17:21

  Hotab написав:
  Kudrjavuy написав:8 лет - за 8 лет Оккупации и предательств, из детей и прочих уже вырастили манкуртов

Коли в 1991 році раптом прибрали з історії та її шкільного курсу партію, її роль та почали давати іншу історію - в більшості люди зрозуміли і прийняли державу Україна. Звичайно, що будуть буйні. Але більшість населення по своїй природі пасивна. Як треба, як скажуть так і будуть жити (на що наприклад путлєр і розраховував, бажаючи швидко змінити владу в Києві та задекларувавши інший шлях для України). На шастя не вийшло.

В ВУЗах в 90м, если память не подводит.
Ввели "Политологию".
Как раз в 91м большинство граждан Украины проголосовали на референдуме, за Незалежність Неньки.
Невже Ви того часу не були у вирі подій?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 17:26

  sergey_sryvkin написав:
  Hotab написав:
  Дюрі-бачі написав:поки є гроші в ЗВР / фондах майбутнього доти розуміння нема і не буде.

Ви не вірите, що жах втратити сина в якійсь далекій непотрібній нікому Україні спрацює серед мамочок? Це не працює миттєво, це має ефект накоплювання.
Афганістан став жахом для мам у 80-х. А там втрати ледве сягали 5 тисяч чоловік у рік на весь великий союз. Зараз в десятки разів більше, і лише на росію. На скільки їх вистачить?
Ясно, що якби мова йшла про захист своєї землі, то оркомамаші сприймали б це інакше. Але це не так.

А ви у 80х наблюдали оркомамаш, чи наших, українських в радянщині?..
Є таке загальна помилка, бо нам їздили по вухах що в союзі усі республіки однакові і ми в це вірили не задумуючись. Але ж орки завжди були орками.

Всего было на порядок! Более.
Только это "Вам" давили на уши, а "кто-то" и противостоял произволу.
До сих пор, выехавшие, с нервным тиком воспринимают приглашение в гости(Из США).
И словами - "Ни за какие деньги!"

Ибо те же гниды, правят и сегодня, в Украине.
Вам, я думаю не забылся пример "Фокина"(и его наследников...)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 13 гру, 2022 17:38, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 17:30

Білий Лебідь для Каті Захаржевської

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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 17:31

  yanyura написав:
  vitaliian написав:Зображення

Видео результата прилета в Клинцах - https://twitter.com/boris0630/status/16 ... 4827466753

Конечно мало досталось, но
мы всерьез-то еще ничего не начинали

С-300. Вроде как по мощности и по прицельной точности.
- Не попала по казарме.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 17:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Ви не вірите, що жах втратити сина в якійсь далекій непотрібній нікому Україні спрацює серед мамочок? Це не працює миттєво, це має ефект накоплювання.
Афганістан став жахом для мам у 80-х. А там втрати ледве сягали 5 тисяч чоловік у рік на весь великий союз. Зараз в десятки разів більше, і лише на росію. На скільки їх вистачить?
Ясно, що якби мова йшла про захист своєї землі, то оркомамаші сприймали б це інакше. Але це не так.

Ні. Це працює тільки у дуже затяжній війні, коли люди розуміють, що моя хата з краю не спрацює. Поки що російське суспільно без жодного слова проковтнула і війну, і мобілізацію.
Цей фактор спрацює тільки через декілька років війни, коли від неї накопиться втома.
З другого боку це буде працювати й у нас, буде зростати бажання домовитись десь посередені, здати території в обмін на життя чоловіків та синів. Це буде працювати (і працює) і на Заході.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 17:36

  yanyura написав:5-го декабря ушли на концерт к Какбздону на орковском военном аэродроме Дягилево под Рязанью:
Dec 10

Зображення

майор Евгений Навлютов;
майор Александр Штонин;
сержант Андрей Столяров.

https://t.me/a_shtirlitz/23218


Евгений Навлютов был пилотом Ту-22 М3, атаковавшего энергетическую инфраструктуру Украины.

https://www.stopcor.org/section-suspils ... -2022.html

Здоров'я загиблим :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 17:59

  Kudrjavuy написав:
  yanyura написав:
  vitaliian написав:Зображення

Видео результата прилета в Клинцах - https://twitter.com/boris0630/status/16 ... 4827466753

Конечно мало досталось, но
мы всерьез-то еще ничего не начинали

С-300. Вроде как по мощности и по прицельной точности.
- Не попала по казарме.

у С-300 глубина в 2 раза меньше, там наверное что то сдетонировало дополнительно, в любом случае приятно...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 18:16

У депутата Госдумы РФ обнаружили 11 квартир в Киеве
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/12/13/7380533/

Ай-вай, да Вы на матушку Одессу посмотрите.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 18:37

  ЛАД написав:4. Соловьёв и Дима Киселёв были не просто "відомими", а хорошими или, по крайней мере, неплохими журналистами. На каком-то этапе жизни перед ними встал выбор - продолжаться быть хорошими и честными журналистами со средними доходами или зарабатывать много. Сначала для больших заработков надо было "немножко поступиться" правдой и совестью, потом больше, а уже ступив на этот путь, свернуть с него сложно. А сейчас уже и невозможно.
Самое обычное явление в жизни.
Путь в ад начинается с маленького шага.

Та действительно
1) У артилеристов нет моральных терзаний, ведь они не по жилым домам хреначат, а по координатам. А координаты всего лишь цифры
2) У лётчиков тоже нет моральных терзаний, ведь они скидывают бомбы не по жилым домам, а по координатам. А координаты всего лишь цифры
3) У пропагандонов тоже нет моральных терзаний, ведь они не засирают говном мозги зрителей, а только лишь зарабатывают деньги для себя любимых

"Панять и пррастить" (с)
Тьфу ...
pesikot
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