Оккупанты решили "прикрыть" его баннерами, чтобы не напоминать о собственных преступлениях.
"Но невозможно никакими декорациями скрыть военное преступление. Здание остается разрушенным. Под ее обломками погибло очень много мариупольцев", - говорится в сообщении.
Напомним, Мариупольский драматический театр стал олицетворением боли, пережитой местными жителями. Под его обломками - сотни убитых сброшенными на здание авиабомбами. Россиян даже не остановила надпись "ДЕТИ", они цинично ударили по укрытию.
Как символично, что прикрыли всё это портретами представителей российской культуры ЛАД, вот так твои "хорошие" русские всегда прикрывают свои убийства культурой
Zebra написав:Больше всего удивляют те, кто рассказывает, что да как было в Чернигове в это время были непонятно где.
Напоминаю для тебя - я выехал в середине марта. Школы уже были разрушены Поэтому я пишу о том, что сам знаю, когда был в городе
Zebra написав:Я на подусовку привез отдал свою амуницию, в это время когда ехал то там взрыв, то тут, в любой момент там всех могло накрыть. Надо было оставаться и вычислять наводчиков. А теперь на словах герой войны в отьезде
И много вычислил наводчиков ? Расскажи о своих геройствах
Но почему ты сейчас бежишь из страны, роняя тапки, если ты такой герой на словах ? Я сейчас никуда не бегу, хотя и мог бы
Первые подразделения военных Беларуси после объявления внезапной проверки боеготовности выдвинулись из пунктов постоянной дислокации в Бресте в сторону границы с Украиной. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".
Утверждается, что 38-я отдельная десантно-штурмовая бригада и ее колонна военной техники движутся на юго-восток от Бреста к городу Малорита, агрогородку Мокраны.
Піотровський наголосив, що Польща продовжує повну підтримку України. Наєв зазначив, що ситуація на кордоні з Білоруссю повністю контрольована, а Сили оборони України вживають посилених заходів безпеки для швидкого реагування на загрози.
Habib написав:Есть одно важное отличие - срок оккупации. Процент "сотрудничающих" в Херсоне и Харькове отличается от Донецка, Луганска и Крыма?
Критерії "колаборант" теж будуть відрізнятись. Якщо на Херсонщині тей, хто був в дільницях на "референдумах" - це колаборант за замовчуванням, то на виборах 2022 року в Криму 18-20 річна особа, яка з дитинства вважала себе росіянином може і не усвідомлювати свій злочин , тому може і не переслідуватись законом. Зате ті, хто добровільно в 14-му перейшов в ВС РФ , місцеві органи влади і т.д. - це будуть точно злочинці, вони це самі усвідомлюють і не залишаться в Криму при його звільненні.
армия, полиция - тут все ясно. А вот с "гражданскими" должностями вопрос очень больной. Думаю, все помнят, что максимум "вооруженного сопротивления" Украины при захвате Крыма - это организованный выход воинских частей "на материк". По сути, шла организованная сдача территории. На этом фоне довольно сложно порицать местных за то, что они пошли работать в условную налоговую/горсовет/на должность главврача и т.п.
Дюрі-бачі написав:поки є гроші в ЗВР / фондах майбутнього доти розуміння нема і не буде.
Ви не вірите, що жах втратити сина в якійсь далекій непотрібній нікому Україні спрацює серед мамочок? Це не працює миттєво, це має ефект накоплювання. Афганістан став жахом для мам у 80-х. А там втрати ледве сягали 5 тисяч чоловік у рік на весь великий союз. Зараз в десятки разів більше, і лише на росію. На скільки їх вистачить? Ясно, що якби мова йшла про захист своєї землі, то оркомамаші сприймали б це інакше. Але це не так.
Вони просто вважають Україну своєю землею, де "націоналісти" вбивають "руських".