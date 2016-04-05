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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2987298829892990>
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 18:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Россияне "прикрыли" свое ужасное преступление в Мариуполе (фото)
Оккупанты решили "прикрыть" его баннерами, чтобы не напоминать о собственных преступлениях.  

"Но невозможно никакими декорациями скрыть военное преступление. Здание остается разрушенным. Под ее обломками погибло очень много мариупольцев", - говорится в сообщении.

Напомним, Мариупольский драматический театр стал олицетворением боли, пережитой местными жителями. Под его обломками - сотни убитых сброшенными на здание авиабомбами. Россиян даже не остановила надпись "ДЕТИ", они цинично ударили по укрытию.

Как символично, что прикрыли всё это портретами представителей российской культуры
Зображення
ЛАД, вот так твои "хорошие" русские всегда прикрывают свои убийства культурой

PS. А что там делает Гоголь ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 18:58

  Zebra написав:Больше всего удивляют те, кто рассказывает, что да как было в Чернигове в это время были непонятно где.

Напоминаю для тебя - я выехал в середине марта. Школы уже были разрушены
Поэтому я пишу о том, что сам знаю, когда был в городе
  Zebra написав:Я на подусовку привез отдал свою амуницию, в это время когда ехал то там взрыв, то тут, в любой момент там всех могло накрыть. Надо было оставаться и вычислять наводчиков. А теперь на словах герой войны в отьезде :lol:

И много вычислил наводчиков ?
Расскажи о своих геройствах

Но почему ты сейчас бежишь из страны, роняя тапки, если ты такой герой на словах ?
Я сейчас никуда не бегу, хотя и мог бы
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 19:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Беларуси военных перебрасывают ближе к украинской границе - СМИ (карта)
Первые подразделения военных Беларуси после объявления внезапной проверки боеготовности выдвинулись из пунктов постоянной дислокации в Бресте в сторону границы с Украиной. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Утверждается, что 38-я отдельная десантно-штурмовая бригада и ее колонна военной техники движутся на юго-восток от Бреста к городу Малорита, агрогородку Мокраны.

| Лукашенко розпочав нові військові маневри. Генерал Наєв: Ситуація спокійна, ЗСУ готові до всього
Піотровський наголосив, що Польща продовжує повну підтримку України. Наєв зазначив, що ситуація на кордоні з Білоруссю повністю контрольована, а Сили оборони України вживають посилених заходів безпеки для швидкого реагування на загрози.
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 19:49

  Hotab написав:
  Habib написав:Есть одно важное отличие - срок оккупации. Процент "сотрудничающих" в Херсоне и Харькове отличается от Донецка, Луганска и Крыма?

Критерії "колаборант" теж будуть відрізнятись.
Якщо на Херсонщині тей, хто був в дільницях на "референдумах" - це колаборант за замовчуванням, то на виборах 2022 року в Криму 18-20 річна особа, яка з дитинства вважала себе росіянином може і не усвідомлювати свій злочин , тому може і не переслідуватись законом.
Зате ті, хто добровільно в 14-му перейшов в ВС РФ , місцеві органи влади і т.д. - це будуть точно злочинці, вони це самі усвідомлюють і не залишаться в Криму при його звільненні.
армия, полиция - тут все ясно. А вот с "гражданскими" должностями вопрос очень больной.
Думаю, все помнят, что максимум "вооруженного сопротивления" Украины при захвате Крыма - это организованный выход воинских частей "на материк". По сути, шла организованная сдача территории.
На этом фоне довольно сложно порицать местных за то, что они пошли работать в условную налоговую/горсовет/на должность главврача и т.п.
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 19:49

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Повторю, отопление, вроде, везде работает и не на электричестве. Во всяком случае, здесь на форуме никто не писал о проблемах с отоплением.
Я напишу.
В новых высотках в системе отопления есть электрические насосы. К дому по магистрали тепло подается всегда, но при отключении электричества батареи остывают.

В 24-этажке в Днепре, где сейчас находится мой младший сын, отопление чисто электрическое: специальные радиаторы и теплые полы.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 19:53

  Hotab написав:
  Дюрі-бачі написав:поки є гроші в ЗВР / фондах майбутнього доти розуміння нема і не буде.
Ви не вірите, що жах втратити сина в якійсь далекій непотрібній нікому Україні спрацює серед мамочок? Це не працює миттєво, це має ефект накоплювання.
Афганістан став жахом для мам у 80-х. А там втрати ледве сягали 5 тисяч чоловік у рік на весь великий союз. Зараз в десятки разів більше, і лише на росію. На скільки їх вистачить?
Ясно, що якби мова йшла про захист своєї землі, то оркомамаші сприймали б це інакше. Але це не так.

Вони просто вважають Україну своєю землею, де "націоналісти" вбивають "руських".
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 20:00

  Сибарит написав:
  juristkostya написав:Кто-то понимает, зачем у аппарата-камикадзе "радиус действия" указывается отдельно от "дальности хода"?

Где-то встречал упоминание, что у кого-то из камикадзе предусмотрели режим возвращения. Не уверен, что речь шла именно об этом, на разница в 2 раза намекает.

Вот и я об этом. 100% должна быть (или предполагается сделать) модификация, где вместо боевой части есть ракеты(бомбы), а сам аппарат способен вернуться
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 20:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Вони просто вважають Україну своєю землею, де "націоналісти" вбивають "руських".



Польшу також вважали,
де стала нога солдата, то вже руська земля

Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы. <…>
А С Пушкин, 1831г
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 20:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

И вот ещё о "хороших" русских
Это пропагандон Мардан, который выбрал деньги.
Который работает на государственном телеканале

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Наверное, его тоже надо понять и простить
Да, ЛАД ?
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 20:06

Збитки, спричинені повномасштабною війною Росії проти України війною до кінця 2022 року можуть сягнути 700 мільярдів доларів.

Як повідомляє Укрінформ, таку заяву прем’єр-міністр Денис Шмигаль зробив під час виступу на Форумі з економічної стійкості та реконструкції України в Парижі.

За словами Шмигаля, станом на 1 червня 2022 року сума збитків, завданих українській економіці, становила 350 мільярдів доларів.
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