Дюрі-бачі написав:поки є гроші в ЗВР / фондах майбутнього доти розуміння нема і не буде.
Ви не вірите, що жах втратити сина в якійсь далекій непотрібній нікому Україні спрацює серед мамочок? Це не працює миттєво, це має ефект накоплювання. Афганістан став жахом для мам у 80-х. А там втрати ледве сягали 5 тисяч чоловік у рік на весь великий союз. Зараз в десятки разів більше, і лише на росію. На скільки їх вистачить? Ясно, що якби мова йшла про захист своєї землі, то оркомамаші сприймали б це інакше. Але це не так.
prodigy ,300-500 ярдів (перша цифра - зір мордора, друга - разом з арештованими рахунками їх олігархів і компаній) можна вважати вже є. Решту допоможе Європа і США (теж роздягаючи мордор санкціями і купівлею нафти по стелі цін).