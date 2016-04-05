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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2987298829892990
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 20:20

  Hotab написав:
  Дюрі-бачі написав:поки є гроші в ЗВР / фондах майбутнього доти розуміння нема і не буде.
Ви не вірите, що жах втратити сина в якійсь далекій непотрібній нікому Україні спрацює серед мамочок? Це не працює миттєво, це має ефект накоплювання.
Афганістан став жахом для мам у 80-х. А там втрати ледве сягали 5 тисяч чоловік у рік на весь великий союз. Зараз в десятки разів більше, і лише на росію. На скільки їх вистачить?
Ясно, що якби мова йшла про захист своєї землі, то оркомамаші сприймали б це інакше. Але це не так.

https://telegra.ph/Spisok-myasnika-Ross ... brya-12-11
Список мясника. Российские и украинские военные потери 8 ноября — 8 декабря


Отрезвление обязательно придёт с возвратом "вояк".
Инертность этого процесса восточный фюрер скроет за новым витком с начала Нового Года, иначе ему в московии не быть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 20:21

prodigy ,300-500 ярдів (перша цифра - зір мордора, друга - разом з арештованими рахунками їх олігархів і компаній) можна вважати вже є.
Решту допоможе Європа і США (теж роздягаючи мордор санкціями і купівлею нафти по стелі цін).
Hotab
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