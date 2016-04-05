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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2987298829892990
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 20:20

  Hotab написав:
  Дюрі-бачі написав:поки є гроші в ЗВР / фондах майбутнього доти розуміння нема і не буде.
Ви не вірите, що жах втратити сина в якійсь далекій непотрібній нікому Україні спрацює серед мамочок? Це не працює миттєво, це має ефект накоплювання.
Афганістан став жахом для мам у 80-х. А там втрати ледве сягали 5 тисяч чоловік у рік на весь великий союз. Зараз в десятки разів більше, і лише на росію. На скільки їх вистачить?
Ясно, що якби мова йшла про захист своєї землі, то оркомамаші сприймали б це інакше. Але це не так.

https://telegra.ph/Spisok-myasnika-Ross ... brya-12-11
Список мясника. Российские и украинские военные потери 8 ноября — 8 декабря


Отрезвление обязательно придёт с возвратом "вояк".
Инертность этого процесса восточный фюрер скроет за новым витком с начала Нового Года, иначе ему в московии не быть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 20:21

prodigy ,300-500 ярдів (перша цифра - зір мордора, друга - разом з арештованими рахунками їх олігархів і компаній) можна вважати вже є.
Решту допоможе Європа і США (теж роздягаючи мордор санкціями і купівлею нафти по стелі цін).
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 21:10

Иран планирует ограничить дальность баллистических ракет, которые он намерен продать России, чтобы не нарушать резолюцию ООН, передает Axios со ссылкой на четырех высокопоставленных чиновников израильских чиновников.
https://t.me/rusbrief/75663
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 21:15

  vitaliian написав:
Иран планирует ограничить дальность баллистических ракет, которые он намерен продать России, чтобы не нарушать резолюцию ООН, передает Axios со ссылкой на четырех высокопоставленных чиновников израильских чиновников.
https://t.me/rusbrief/75663

Вы не работали с иранцами?
В переводе это означает:
- Они будут поставлять в РФ все виды вооружений, за которые орки заплатят.
300км это международное ограничение на торговлю таким оружием, но это не означает, что орки не смогут его переделать и восстановить начальные ТТХ или улучшить.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 21:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:300км это международное ограничение на торговлю таким оружием, но это не означает, что орки не смогут его переделать.

Уже существует концепция уничтожать сами пусковие установки.
Время работает против них. Стратегов уже убрали в заполярье.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 21:19

  Starikan написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Повторю, отопление, вроде, везде работает и не на электричестве. Во всяком случае, здесь на форуме никто не писал о проблемах с отоплением.
Я напишу.
В новых высотках в системе отопления есть электрические насосы. К дому по магистрали тепло подается всегда, но при отключении электричества батареи остывают.

В 24-этажке в Днепре, где сейчас находится мой младший сын, отопление чисто электрическое: специальные радиаторы и теплые полы.

DELMAR на Миронова/Европейской?
У нас редкость такие свечки, ну кроме символа города XXI века - башен
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 21:22

  pesikot написав:И вот ещё о "хороших" русских
Это пропагандон Мардан, который выбрал деньги.
Который работает на государственном телеканале

Зображення

Зображення

Наверное, его тоже надо понять и простить
Да, ЛАД ?

Что за "чёрт" автор этого высера?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 21:28

  барабашов написав:
  pesikot написав:И вот ещё о "хороших" русских
Это пропагандон Мардан, который выбрал деньги.
Который работает на государственном телеканале

Зображення

Зображення

Наверное, его тоже надо понять и простить
Да, ЛАД ?

Что за "чёрт" автор этого высера?

Сергей Мардан
Трижды лауреат премии «Медиа-менеджер».

Постоянный автор газеты «Комсомольская правда», в эфир Радио «Комсомольская правда» выходит в качестве ведущего программы «Утренний Мардан»

Вполне себе чёрт
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 21:42

По данный, которые сообщили "Украинской правде" военные ВМСУ, они смогли поразить крейсер "Москва" благодаря плохой погоде. Украина не имела загоризонтных радаров, которые могли бы обнаружить цель на расстоянии ближе 120 километров, что значительно ограничивало потенциал применения противокорабельных ракет, а из-за погоды визуальное наблюдение за кораблем было невозможным. Однако знание о невозможности визуального наблюдения придало российским офицерам слишком большую самоуверенность, в результате чего они подплыли на дистанцию, с которой украинская РЛС смогла их засечь и передать данные пусковым установкам. Через некоторое время после пуска поступили данные, что "Москва" пошла на максимальном ходу, пытаясь спрятаться от возможных повторных атак за газовые платформы, также позднее были зафиксированы четыре корабля, спешившие на помощь крейсеру, в том числе и буксир из оккупированного Крыма, таким образом, в ВМСУ поняли, что повреждения корабля очень серьезные.

Ранее, в самом начале войны, пуск трех ракет "Нептун" отпугнул российские десантные корабли, которые находились вблизи Николаева и угрожали высадкой десанта для способствования окружению города. Военные также признали, что на пробных пусках "Нептун" действительно не попадал в цель, однако эту неисправность обнаружили и устранили.
https://t.me/yigal_levin/37256
vitaliian
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