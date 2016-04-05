Дюрі-бачі написав:поки є гроші в ЗВР / фондах майбутнього доти розуміння нема і не буде.
Ви не вірите, що жах втратити сина в якійсь далекій непотрібній нікому Україні спрацює серед мамочок? Це не працює миттєво, це має ефект накоплювання. Афганістан став жахом для мам у 80-х. А там втрати ледве сягали 5 тисяч чоловік у рік на весь великий союз. Зараз в десятки разів більше, і лише на росію. На скільки їх вистачить? Ясно, що якби мова йшла про захист своєї землі, то оркомамаші сприймали б це інакше. Але це не так.
prodigy ,300-500 ярдів (перша цифра - зір мордора, друга - разом з арештованими рахунками їх олігархів і компаній) можна вважати вже є. Решту допоможе Європа і США (теж роздягаючи мордор санкціями і купівлею нафти по стелі цін).
Иран планирует ограничить дальность баллистических ракет, которые он намерен продать России, чтобы не нарушать резолюцию ООН, передает Axios со ссылкой на четырех высокопоставленных чиновников израильских чиновников. https://t.me/rusbrief/75663
Иран планирует ограничить дальность баллистических ракет, которые он намерен продать России, чтобы не нарушать резолюцию ООН, передает Axios со ссылкой на четырех высокопоставленных чиновников израильских чиновников. https://t.me/rusbrief/75663
Вы не работали с иранцами? В переводе это означает: - Они будут поставлять в РФ все виды вооружений, за которые орки заплатят. 300км это международное ограничение на торговлю таким оружием, но это не означает, что орки не смогут его переделать и восстановить начальные ТТХ или улучшить.
По данный, которые сообщили "Украинской правде" военные ВМСУ, они смогли поразить крейсер "Москва" благодаря плохой погоде. Украина не имела загоризонтных радаров, которые могли бы обнаружить цель на расстоянии ближе 120 километров, что значительно ограничивало потенциал применения противокорабельных ракет, а из-за погоды визуальное наблюдение за кораблем было невозможным. Однако знание о невозможности визуального наблюдения придало российским офицерам слишком большую самоуверенность, в результате чего они подплыли на дистанцию, с которой украинская РЛС смогла их засечь и передать данные пусковым установкам. Через некоторое время после пуска поступили данные, что "Москва" пошла на максимальном ходу, пытаясь спрятаться от возможных повторных атак за газовые платформы, также позднее были зафиксированы четыре корабля, спешившие на помощь крейсеру, в том числе и буксир из оккупированного Крыма, таким образом, в ВМСУ поняли, что повреждения корабля очень серьезные.
Ранее, в самом начале войны, пуск трех ракет "Нептун" отпугнул российские десантные корабли, которые находились вблизи Николаева и угрожали высадкой десанта для способствования окружению города. Военные также признали, что на пробных пусках "Нептун" действительно не попадал в цель, однако эту неисправность обнаружили и устранили. https://t.me/yigal_levin/37256