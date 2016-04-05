По данный, которые сообщили "Украинской правде" военные ВМСУ, они смогли поразить крейсер "Москва" благодаря плохой погоде. Украина не имела загоризонтных радаров, которые могли бы обнаружить цель на расстоянии ближе 120 километров, что значительно ограничивало потенциал применения противокорабельных ракет, а из-за погоды визуальное наблюдение за кораблем было невозможным. Однако знание о невозможности визуального наблюдения придало российским офицерам слишком большую самоуверенность, в результате чего они подплыли на дистанцию, с которой украинская РЛС смогла их засечь и передать данные пусковым установкам. Через некоторое время после пуска поступили данные, что "Москва" пошла на максимальном ходу, пытаясь спрятаться от возможных повторных атак за газовые платформы, также позднее были зафиксированы четыре корабля, спешившие на помощь крейсеру, в том числе и буксир из оккупированного Крыма, таким образом, в ВМСУ поняли, что повреждения корабля очень серьезные.Ранее, в самом начале войны, пуск трех ракет "Нептун" отпугнул российские десантные корабли, которые находились вблизи Николаева и угрожали высадкой десанта для способствования окружению города. Военные также признали, что на пробных пусках "Нептун" действительно не попадал в цель, однако эту неисправность обнаружили и устранили.