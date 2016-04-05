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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2989299029912992>
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 22:22

  vitaliian написав:
Ранее, в самом начале войны, пуск трех ракет "Нептун" отпугнул российские десантные корабли, которые находились вблизи Николаева и угрожали высадкой десанта для способствования окружению города.
https://t.me/yigal_levin/37256


Да, было у них вроде три попытки, между Нико и Одессой в р-не Коблево. Но каждый раз их так горячо приветствовала Одесская 28-я, что им приходилось ретироваться восвояси, не доплывая до берега.
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 22:23

  alex_dvornichenko написав:
  барабашов написав:
У нас редкость такие свечки, ну кроме символа города XXI века - башен

Есть ещё две свечечки возле мака на победе.

Мне внизу Кирова нравилась свечка, я ещё жил в Днепре когда её заканчивали строить. Там несколько верхних этажей панорамные.
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 22:26

Весело(

‼В случае блекаута «Укрзалізниця» будет продавать билеты прямо в вагонах, — сообщила пресс-секретарь «Укрзализниці»

В планах «УЗ» обеспечить пассажиров железнодорожным сообщением по всем ключевым направлениям Украины.
https://t.me/c/1248149892/28715
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 22:47

Битва дронов

https://t.me/yigal_levin/37259
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 22:49

‼У Пентагоні підтверджують плани відправити Україні системи протиракетної оборони Patriot.

Цю інформацію, про яку раніше повідомили американські медіа, підтвердили для "Голосу Америки" неназвані високопосадовці Міноборони США.

"Офіційне оголошення може відбутись уже цього тижня", – пише у Twitter кореспондентка у Пентагоні Карла Бабб.

План Пентагону має бути схвалений міністром оборони Ллойдом Остіном, а пізніше підписаний президентом Джо Байденом.
https://t.me/c/1248149892/28727
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 22:49

  alex_dvornichenko написав:
  барабашов написав:
У нас редкость такие свечки, ну кроме символа города XXI века - башен

Есть ещё две свечечки возле мака на победе.

Я недолго жил в такой около острова и парка, Вернадского, кажется. Они - символ 21 века ? :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 22:50

  Kudrjavuy написав:
  Schmit написав:
  Дюрі-бачі написав:А в лютому закінчиться паливо і сидіти в блекауті?

Ну от, все таки вугілля.

И газ.

І газ, але в основному недостача вугілля.
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 22:55

  sergey_sryvkin написав:
  alex_dvornichenko написав:
  барабашов написав:
У нас редкость такие свечки, ну кроме символа города XXI века - башен

Есть ещё две свечечки возле мака на победе.

Я недолго жил в такой около острова и парка, Вернадского, кажется. Они - символ 21 века ? :)

Если Дзержинского/Вернадского 35 - то это они
Логотип как бы города
Ну не Потёмкинский же собор МП и вокзал с цирком и старым мостом на фото тиражировать сейчас
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 22:57

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Повторю, отопление, вроде, везде работает и не на электричестве. Во всяком случае, здесь на форуме никто не писал о проблемах с отоплением.

Я напишу.
В новых высотках в системе отопления есть электрические насосы. К дому по магистрали тепло подается всегда, но при отключении электричества батареи остывают.

Согласен.
Но опять же, мы говорим не о ситуации блэкаута, а о плановых отключениях. Мне сложно судить, но в большинстве случаев при плановых отключениях всё же режим не 10-2-10-2, где 10 -время без света. В таком варианте, конечно, дом будет остывать.
Если отключения в пределах 4-6 часов в сутки, то дом останется тёплым. Если всё же он остывает, то, по моему, лучше поднять температуру воды в магистрали (она сейчас не очень горячая), чем доводить дело до массового включения людьми электроотопления. Понятно, такое решение должны принимать не пересични.
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 23:06

  барабашов написав:
  Starikan написав: В 24-этажке в Днепре, где сейчас находится мой младший сын, отопление чисто электрическое: специальные радиаторы и теплые полы.

DELMAR на Миронова/Европейской?
У нас редкость такие свечки, ну кроме символа города XXI века - башен

На Вернадского (Новодворянский?)
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