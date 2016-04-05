Додано: Вів 13 гру, 2022 22:57

Сибарит написав: ЛАД написав: Повторю, отопление, вроде, везде работает и не на электричестве. Во всяком случае, здесь на форуме никто не писал о проблемах с отоплением. Повторю, отопление, вроде, везде работает и не на электричестве. Во всяком случае, здесь на форуме никто не писал о проблемах с отоплением.

Я напишу.

В новых высотках в системе отопления есть электрические насосы. К дому по магистрали тепло подается всегда, но при отключении электричества батареи остывают. Я напишу.В новых высотках в системе отопления есть электрические насосы. К дому по магистрали тепло подается всегда, но при отключении электричества батареи остывают.

Согласен.Но опять же, мы говорим не о ситуации блэкаута, а о плановых отключениях. Мне сложно судить, но в большинстве случаев при плановых отключениях всё же режим не 10-2-10-2, где 10 -время без света. В таком варианте, конечно, дом будет остывать.Если отключения в пределах 4-6 часов в сутки, то дом останется тёплым. Если всё же он остывает, то, по моему, лучше поднять температуру воды в магистрали (она сейчас не очень горячая), чем доводить дело до массового включения людьми электроотопления. Понятно, такое решение должны принимать не пересични.