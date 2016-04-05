Ранее, в самом начале войны, пуск трех ракет "Нептун" отпугнул российские десантные корабли, которые находились вблизи Николаева и угрожали высадкой десанта для способствования окружению города. https://t.me/yigal_levin/37256
Да, было у них вроде три попытки, между Нико и Одессой в р-не Коблево. Но каждый раз их так горячо приветствовала Одесская 28-я, что им приходилось ретироваться восвояси, не доплывая до берега.
ЛАД написав:Повторю, отопление, вроде, везде работает и не на электричестве. Во всяком случае, здесь на форуме никто не писал о проблемах с отоплением.
Я напишу. В новых высотках в системе отопления есть электрические насосы. К дому по магистрали тепло подается всегда, но при отключении электричества батареи остывают.
Согласен. Но опять же, мы говорим не о ситуации блэкаута, а о плановых отключениях. Мне сложно судить, но в большинстве случаев при плановых отключениях всё же режим не 10-2-10-2, где 10 -время без света. В таком варианте, конечно, дом будет остывать. Если отключения в пределах 4-6 часов в сутки, то дом останется тёплым. Если всё же он остывает, то, по моему, лучше поднять температуру воды в магистрали (она сейчас не очень горячая), чем доводить дело до массового включения людьми электроотопления. Понятно, такое решение должны принимать не пересични.