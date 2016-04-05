Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 13 гру, 2022 23:18
edvardd написав: Kudrjavuy написав:
С-300. Вроде как по мощности и по прицельной точности.
- Не попала по казарме.
у С-300 глубина в 2 раза меньше, там наверное что то сдетонировало дополнительно, в любом случае приятно...
Вполне соответствует С-300. Конечно, ручаться, что это именно она, не могу.
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Додано: Вів 13 гру, 2022 23:18
pesikot написав: барабашов написав:
Что за "чёрт" автор этого высера?
Сергей Мардан
Трижды лауреат премии «Медиа-менеджер».
Постоянный автор газеты «Комсомольская правда», в эфир Радио «Комсомольская правда» выходит в качестве ведущего программы «Утренний Мардан»
Вполне себе чёрт
Поэтому если рашка не будет полностью уничтожена - Украине не жить.
Starikan
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Додано: Вів 13 гру, 2022 23:23
Starikan Да, Новодворянский, тот же Дельмар что около меня, только новее и облицован красивее В нашем просто очень много харьковских машин было по весне и лету, особенно запомнились номера "АХ0200..." на свежих дорогих кроссоверах.
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