RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2989299029912992
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 23:18

  edvardd написав:
  Kudrjavuy написав:
  yanyura написав:.............
Видео результата прилета в Клинцах - https://twitter.com/boris0630/status/16 ... 4827466753

Конечно мало досталось, но
"мы всерьез-то еще ничего не начинали"

С-300. Вроде как по мощности и по прицельной точности.
- Не попала по казарме.

у С-300 глубина в 2 раза меньше, там наверное что то сдетонировало дополнительно, в любом случае приятно...

Вполне соответствует С-300. Конечно, ручаться, что это именно она, не могу.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23574
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 23:18

  pesikot написав:
  барабашов написав: Что за "чёрт" автор этого высера?
Сергей Мардан
Трижды лауреат премии «Медиа-менеджер».
Постоянный автор газеты «Комсомольская правда», в эфир Радио «Комсомольская правда» выходит в качестве ведущего программы «Утренний Мардан»
Вполне себе чёрт

Поэтому если рашка не будет полностью уничтожена - Украине не жить.
Starikan
2
 
Повідомлень: 19032
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2438 раз.
Подякували: 3046 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 23:23

Starikan
Да, Новодворянский, тот же Дельмар что около меня, только новее и облицован красивее
В нашем просто очень много харьковских машин было по весне и лету, особенно запомнились номера "АХ0200..." на свежих дорогих кроссоверах.
барабашов
 
Повідомлень: 2776
З нами з: 16.06.15
Подякував: 234 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 00:00

  Goodman написав:
  Kudrjavuy написав:300км это международное ограничение на торговлю таким оружием, но это не означает, что орки не смогут его переделать.

Уже существует концепция уничтожать сами пусковие установки.
Время работает против них. Стратегов уже убрали в заполярье.

300 км. - это цифра исходит из "Ограничения по распространению ЯО".
Торговать ракетным стратегическим вооружением с дальностью свыше 300 км - это нарушить пакт о нераспространении ЯО.
- Равносильно объявить себя москалём.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10410
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 00:04

  Schmit написав:І газ, але в основному недостача вугілля.
[youtube]lutFK-_Hv9w[/youtube

Без электроэнергии - шахты затапливаются.
Да и своим углекопам деньги нужно платить.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10410
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 00:16

Во, у орков, сейчас наверное подгорает?
Зображення
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10410
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2989299029912992
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 108933
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 474606
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4369
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5618)
13.12.2022 22:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.