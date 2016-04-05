Starikan Да, Новодворянский, тот же Дельмар что около меня, только новее и облицован красивее В нашем просто очень много харьковских машин было по весне и лету, особенно запомнились номера "АХ0200..." на свежих дорогих кроссоверах.
Kudrjavuy написав:300км это международное ограничение на торговлю таким оружием, но это не означает, что орки не смогут его переделать.
Уже существует концепция уничтожать сами пусковие установки. Время работает против них. Стратегов уже убрали в заполярье.
300 км. - это цифра исходит из "Ограничения по распространению ЯО". Торговать ракетным стратегическим вооружением с дальностью свыше 300 км - это нарушить пакт о нераспространении ЯО. - Равносильно объявить себя москалём.