Додано: Сер 14 гру, 2022 02:23

prodigy написав: ЛАД написав: Я его ценю за его произведения. Я его ценю за его произведения.



как относитесь к этому?



О чём шумите ...

........... как относитесь к этому?...........

русские

все

взглядами

мной

личные

ко мне

сути

реально воюющие форумчане

Простите, но Вы же не песикот, а достаточно развитый человек. Знаете историю. От этого стихотворения впечатление двоякое - с одной стороны его стоит осудить (как это делали многиеписатели и вообще либеральные современники (и совершенно правильно возмутились). С другой стороны вполне патриотическое в понимании того времени стихотворение.Да, поляки отдельная нация, боровшаяся за независимость. Но вот примеры из более близкой истории. Северная Ирландия - ИРА ещё помните? Каталония - считают себя отдельной нацией со своим языком, к счастью, не дошло до вооружённой борьбы и кровопролития. Считаете, что Великобритания и Испания должны были дать им свободу и отпустить? Возможно.Но этого не произошло.Шотландцы тоже периодически начинают высказываться за отделение.Посмотрите французскую комедию "Таможня даёт добро". Какая ненависть между французами и бельгийцами. Понятно, что это кино, но всё же не из головы это выдумано, наверняка основания были.Россия с Польшей воевали достаточно много и с переменным успехом. Уверен, что Вам не надо напоминать о том, что поляки захватывали Москву и о том, что польские части принимали участие в наполеоновской войне с Россией.Сколько воевали с Польшей запорожцы?Тут всё время пишут о "врождённой агрессивности" России. Назовите мне хоть одно государство в Европе, которое было создано не после многочисленных войн и не в результате захватов. Киевская Русь тоже сплотилась далеко не мирным путём.России просто повезло, что она находилась на краю Европы и после разгрома Казани на востоке у неё не было сильных врагов и она относительно легко могла расширяться в сторону Азии. В результате создалась огромная империя. В Европе успехи России были гораздо меньше.Вы всё время упрекаете меня за "Фонтанку".Уже объяснял, во-первых, врага надо знать, а для этого читать. Чтобы не было: "Не читал, но осуждаю". Осуждать можно и нужно, но надо знать что и за что.Во-вторых, я не тащу сюда российские политические трактовки, а выбираю то, что интересно нам. Вчера я дал цитату из "Фонтанки" о выполнении бюджета и цитату и ссылку на интервью Крутихина. Известный специалист по нефти и он совсем не рисует розовые прогнозы для РФ. Где это можно прочитать, если не в росс. издании? На цензоре.нет? Что-то можно и у них. Но они тоже возьмут это из росс. источников. Предпочитаю смотреть первоисточник, а не пережёванную пищу.Далее.Я, может, раз или два прочитал здесь что-то, чего не знал раньше и признался в это. В отличие от Вас или ещё некоторых никогда не утверждал, что знаю всё. И прекрасно понимаю, что не знаю очень многое. Но давайте Вы не будете рассказывать, что мне нужно читать, особенно в формулировке "что надо читать украинцу". Не думаю, что чтение украинца должно принципиально отличаться от чтения просто культурного человека. Иначе о "заскорузлости" стоит задуматься Вам.А "хороших" цитат о любой нации при желании можно найти много. Африка сегодня с недоверием относится к Европе тоже не в результате благородного поведения европейцев раньше. Историю знать надо. Но нельзясегодняшние события объяснять историей и сводить к ней. Сегодняшний мир в Европе существует благодаря тому, что они решили отставить в сторону многовековую вражду, которая стоила много (очень много!) крови.Россия пока что, к сожалению, не отреклась от имперского прошлого и от имперских идей. Это ей ещё предстоит. Надеюсь, этого ждать недолго, но процесс это болезненный и легко не давался никому. Но избежать им этого не удастся. Век империй прошёл. Наша беда, что бороться с их имперскими замашками приходится нам. Но тут ничего не сделаешь. Просто надо понимать это и совершать поменьше ошибок. Ошибки дорого обходятся.Это мой последний ответ Вам не по делу.Вот интересно, почему я спорю со, а мои оппоненты конкретно со. У Вас в этом посте исключительновопросы и претензии. Вы не возражаете противцитат из "Фонтанки", а только против самого факта.Как по мне, так это значительно бОльшая "совковость", чем у меня.Да и вообще мои оппоненты, обвиняющие меня в любви к диктатуре и в прочих грехах, гораздо большие сторонники сталинских методов.Они осуждают сталинский голодомор (абсолютно верно осуждают!), но тут же радуются большому числу убитых на Донбассе и тому, что не придётся возиться с ними после победы. Так Сталин руководствовался такой же логикой.Готовы признать врагами большинство крымчан и радуются, что из Крыма сбегут очень многие и нам останется пустой полуостров. Тоже повторение сталинской логики. Только более лицемерное.Напрасно я всё это писал. Думаю, удалят. Да и сумбурно. Просто достало.Если бы они всю свою энергию направили на борьбу с врагом, а не на проявление "героизма" на форуме. Смешно, когда постоянно меряются длиной, кто больше времени провёл под обстрелами - не на фронте, а в тылу, пусть даже в прифронтовых городах (между прочим,этим не занимаются!). Я ни на день не уезжал из Харькова и ни разу этим не хвалился. Не вижу в этом абсолютно никакого героизма. Это просто вопрос личного выбора и решения каждого отдельного человека. И всё.А выбрать себе врага на форуме и воевать с ним... Смешно, мальчики. Пора взрослеть.