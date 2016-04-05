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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2989299029912992
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 23:18

  edvardd написав:
  Kudrjavuy написав:
  yanyura написав:.............
Видео результата прилета в Клинцах - https://twitter.com/boris0630/status/16 ... 4827466753

Конечно мало досталось, но
"мы всерьез-то еще ничего не начинали"

С-300. Вроде как по мощности и по прицельной точности.
- Не попала по казарме.

у С-300 глубина в 2 раза меньше, там наверное что то сдетонировало дополнительно, в любом случае приятно...

Вполне соответствует С-300. Конечно, ручаться, что это именно она, не могу.
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 23:18

  pesikot написав:
  барабашов написав: Что за "чёрт" автор этого высера?
Сергей Мардан
Трижды лауреат премии «Медиа-менеджер».
Постоянный автор газеты «Комсомольская правда», в эфир Радио «Комсомольская правда» выходит в качестве ведущего программы «Утренний Мардан»
Вполне себе чёрт

Поэтому если рашка не будет полностью уничтожена - Украине не жить.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 23:23

Starikan
Да, Новодворянский, тот же Дельмар что около меня, только новее и облицован красивее
В нашем просто очень много харьковских машин было по весне и лету, особенно запомнились номера "АХ0200..." на свежих дорогих кроссоверах.
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 00:00

  Goodman написав:
  Kudrjavuy написав:300км это международное ограничение на торговлю таким оружием, но это не означает, что орки не смогут его переделать.

Уже существует концепция уничтожать сами пусковие установки.
Время работает против них. Стратегов уже убрали в заполярье.

300 км. - это цифра исходит из "Ограничения по распространению ЯО".
Торговать ракетным стратегическим вооружением с дальностью свыше 300 км - это нарушить пакт о нераспространении ЯО.
- Равносильно объявить себя москалём.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 00:04

  Schmit написав:І газ, але в основному недостача вугілля.
[youtube]lutFK-_Hv9w[/youtube

Без электроэнергии - шахты затапливаются.
Да и своим углекопам деньги нужно платить.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 00:16

Во, у орков, сейчас наверное подгорает?
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Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 01:12

Из официального ТГ-канала Никопольской РВА:
20:28
Близько півгодини тому, на береговій лінії міста Нікополь, спрацювали міни загородження.

Мешканці, які проживають поряд чули серію вибухів.

На питання про кількість постраждалих та хто саме потрапив на мінне поле - бійці відповіли, що мешканці міста не постраждали, але раки будуть задоволені...

https://t.me/Yevtushenko_E/1740
Зображення

21:05
Друзі, заспокойтеся будь ласка, берегова лінія району під контролем Сил оборони України.

Все нормально, вже ніхто нікуди не пливе.

https://t.me/Yevtushenko_E/1741
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 01:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Торговать ракетным стратегическим вооружением с дальностью свыше 300 км - это нарушить пакт о нераспространении ЯО.
- Равносильно объявить себя москалём.

да, да и да.
русияки уже не протянут руку помощи дружественному ирану.
сирия уже не та. та и русияк потрепали, как шведов под Полтавой.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 02:23

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Я его ценю за его произведения.


как относитесь к этому?

О чём шумите ...

...........

Простите, но Вы же не песикот, а достаточно развитый человек. Знаете историю. От этого стихотворения впечатление двоякое - с одной стороны его стоит осудить (как это делали многие русские писатели и вообще либеральные современники (и совершенно правильно возмутились). С другой стороны вполне патриотическое в понимании того времени стихотворение.
Да, поляки отдельная нация, боровшаяся за независимость. Но вот примеры из более близкой истории. Северная Ирландия - ИРА ещё помните? Каталония - считают себя отдельной нацией со своим языком, к счастью, не дошло до вооружённой борьбы и кровопролития. Считаете, что Великобритания и Испания должны были дать им свободу и отпустить? Возможно.
Но этого не произошло.
Шотландцы тоже периодически начинают высказываться за отделение.
Посмотрите французскую комедию "Таможня даёт добро". Какая ненависть между французами и бельгийцами. Понятно, что это кино, но всё же не из головы это выдумано, наверняка основания были.
Россия с Польшей воевали достаточно много и с переменным успехом. Уверен, что Вам не надо напоминать о том, что поляки захватывали Москву и о том, что польские части принимали участие в наполеоновской войне с Россией.
Сколько воевали с Польшей запорожцы?
Тут всё время пишут о "врождённой агрессивности" России. Назовите мне хоть одно государство в Европе, которое было создано не после многочисленных войн и не в результате захватов. Киевская Русь тоже сплотилась далеко не мирным путём.
России просто повезло, что она находилась на краю Европы и после разгрома Казани на востоке у неё не было сильных врагов и она относительно легко могла расширяться в сторону Азии. В результате создалась огромная империя. В Европе успехи России были гораздо меньше.

Вы всё время упрекаете меня за "Фонтанку".
Уже объяснял, во-первых, врага надо знать, а для этого читать. Чтобы не было: "Не читал, но осуждаю". Осуждать можно и нужно, но надо знать что и за что.
Во-вторых, я не тащу сюда российские политические трактовки, а выбираю то, что интересно нам. Вчера я дал цитату из "Фонтанки" о выполнении бюджета и цитату и ссылку на интервью Крутихина. Известный специалист по нефти и он совсем не рисует розовые прогнозы для РФ. Где это можно прочитать, если не в росс. издании? На цензоре.нет? Что-то можно и у них. Но они тоже возьмут это из росс. источников. Предпочитаю смотреть первоисточник, а не пережёванную пищу.

Далее.
Я, может, раз или два прочитал здесь что-то, чего не знал раньше и признался в это. В отличие от Вас или ещё некоторых никогда не утверждал, что знаю всё. И прекрасно понимаю, что не знаю очень многое. Но давайте Вы не будете рассказывать, что мне нужно читать, особенно в формулировке "что надо читать украинцу". Не думаю, что чтение украинца должно принципиально отличаться от чтения просто культурного человека. Иначе о "заскорузлости" стоит задуматься Вам.

А "хороших" цитат о любой нации при желании можно найти много. Африка сегодня с недоверием относится к Европе тоже не в результате благородного поведения европейцев раньше. Историю знать надо. Но нельзя все сегодняшние события объяснять историей и сводить к ней. Сегодняшний мир в Европе существует благодаря тому, что они решили отставить в сторону многовековую вражду, которая стоила много (очень много!) крови.
Россия пока что, к сожалению, не отреклась от имперского прошлого и от имперских идей. Это ей ещё предстоит. Надеюсь, этого ждать недолго, но процесс это болезненный и легко не давался никому. Но избежать им этого не удастся. Век империй прошёл. Наша беда, что бороться с их имперскими замашками приходится нам. Но тут ничего не сделаешь. Просто надо понимать это и совершать поменьше ошибок. Ошибки дорого обходятся.

Это мой последний ответ Вам не по делу.
Вот интересно, почему я спорю со взглядами, а мои оппоненты конкретно со мной. У Вас в этом посте исключительно личные вопросы и претензии ко мне. Вы не возражаете против сути цитат из "Фонтанки", а только против самого факта.
Как по мне, так это значительно бОльшая "совковость", чем у меня.

Да и вообще мои оппоненты, обвиняющие меня в любви к диктатуре и в прочих грехах, гораздо большие сторонники сталинских методов.
Они осуждают сталинский голодомор (абсолютно верно осуждают!), но тут же радуются большому числу убитых на Донбассе и тому, что не придётся возиться с ними после победы. Так Сталин руководствовался такой же логикой.
Готовы признать врагами большинство крымчан и радуются, что из Крыма сбегут очень многие и нам останется пустой полуостров. Тоже повторение сталинской логики. Только более лицемерное.

Напрасно я всё это писал. Думаю, удалят. Да и сумбурно. Просто достало.
Если бы они всю свою энергию направили на борьбу с врагом, а не на проявление "героизма" на форуме. Смешно, когда постоянно меряются длиной, кто больше времени провёл под обстрелами - не на фронте, а в тылу, пусть даже в прифронтовых городах (между прочим, реально воюющие форумчане этим не занимаются!). Я ни на день не уезжал из Харькова и ни разу этим не хвалился. Не вижу в этом абсолютно никакого героизма. Это просто вопрос личного выбора и решения каждого отдельного человека. И всё.
А выбрать себе врага на форуме и воевать с ним... Смешно, мальчики. Пора взрослеть.
ЛАД
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