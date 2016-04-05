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Додано: Сер 14 гру, 2022 06:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 14 гру, 2022 06:53
Элементарная леность ума. Один раз определить себе круг друзей/врагов в 100 раз проще, чем разбираться с каждым тезисом/материалом.
Именно поэтому, кстати, форумы постепенно отмирают под давление соц сетей - в соц сетях проще сформировать себе устраивающий розовый мирок и в нем жить.
Додано: Сер 14 гру, 2022 06:59
Додано: Сер 14 гру, 2022 07:15
Канал закрытый, кто не подписан приглашение здесь
Додано: Сер 14 гру, 2022 08:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ручная, походу, начиталась новостей про Патриоты и решила напоследок? 😱
Додано: Сер 14 гру, 2022 08:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
Выше ccылочка на ветку форума с предварительным голосованием о причинах этой войны.
Ведь зная первопричины можно лучше разбираться в том какой будет мир после войны, какие новые полюса появятся в мире, как не повторить прошлых ошибок.
Пожалуйста, если увидите отсутствие варианта вашего ответа в голосовалке обязательно дайте знать.
п.с. Рад видеть здесь многих знакомых по нашим довоенным спорам по самым разным вопросам в валютной сфере, а также экономике. )
Додано: Сер 14 гру, 2022 08:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 14 гру, 2022 09:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мамаші на раші різні. Якось наклацав на світ.тв "справжній час", а там сюжет з містечка з під монгольського кордону, назву забув. Мамаша директор школи з пафосом розповідає про загиблого на "СВО" (і ніяк інакше) рідного сина і який він був класний. Чому і для чого це було потрібно ну зовсім не звучить. Може там десь у великих містах інакше на це дивляться, але м'яса з перифирії цілком вистачає.
Я от знайомий, для прикладу, з матерями двох посмертно нагороджених званням Героя України. То одна перенесла важкий інсульт, друга також просто на очах страшно змінилась. Дуже різні установки у нас і в них.
Додано: Сер 14 гру, 2022 10:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Шмідт, я розумію, що вам хочеться простих пояснень, а не думати і розбиратися. І ще хочеться зради.
Але не треба всю цю маячню нести в народ. Чувак на відео або клінічний ідіот, який не бачить різниці ТЕЦ і ТЕС, або зрадой*б, який вважає клінічними ідіотами своїх глядачів.
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