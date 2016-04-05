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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2991299229932994>
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 06:43

В Киеве Шахеды. ПВО работает. А мы ждём вылета.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 06:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав: А мы ждём вылета


Чьего вылета?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 06:53

  ЛАД написав:Вот интересно, почему я спорю со взглядами, а мои оппоненты конкретно со мной.


Элементарная леность ума. Один раз определить себе круг друзей/врагов в 100 раз проще, чем разбираться с каждым тезисом/материалом.

Именно поэтому, кстати, форумы постепенно отмирают под давление соц сетей - в соц сетях проще сформировать себе устраивающий розовый мирок и в нем жить.
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 06:59

  Andrey2512 написав:
  Hotab написав: А мы ждём вылета


Чьего вылета?

Своего. Пока работа ПВО - запрет.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 07:15

НА КИЕВ БОЛЬШЕ 10 ШАХИДОВ ЛЕТЕЛО
ПВО практически все сбило.
https://t.me/c/1248149892/28735


ВИДЕО СБИТИЯ НАД КИЕВОМ
Много сбили!
https://t.me/c/1248149892/28733

Канал закрытый, кто не подписан приглашение здесь
https://t.me/+YS_wZLCoTK4wMTgy
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 08:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ручная, походу, начиталась новостей про Патриоты и решила напоследок? 😱
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 08:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Выше ccылочка на ветку форума с предварительным голосованием о причинах этой войны.

Ведь зная первопричины можно лучше разбираться в том какой будет мир после войны, какие новые полюса появятся в мире, как не повторить прошлых ошибок.

Пожалуйста, если увидите отсутствие варианта вашего ответа в голосовалке обязательно дайте знать.

п.с. Рад видеть здесь многих знакомых по нашим довоенным спорам по самым разным вопросам в валютной сфере, а также экономике. )
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 08:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Простите, но Вы же не песикот

я вас услышал. берегите Харьков
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 09:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Ви не вірите, що жах втратити сина в якійсь далекій непотрібній нікому Україні спрацює серед мамочок? Це не працює миттєво, це має ефект накоплювання.

Мамаші на раші різні. Якось наклацав на світ.тв "справжній час", а там сюжет з містечка з під монгольського кордону, назву забув. Мамаша директор школи з пафосом розповідає про загиблого на "СВО" (і ніяк інакше) рідного сина і який він був класний. Чому і для чого це було потрібно ну зовсім не звучить. Може там десь у великих містах інакше на це дивляться, але м'яса з перифирії цілком вистачає.
Я от знайомий, для прикладу, з матерями двох посмертно нагороджених званням Героя України. То одна перенесла важкий інсульт, друга також просто на очах страшно змінилась. Дуже різні установки у нас і в них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 10:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:І газ, але в основному недостача вугілля.

Шмідт, я розумію, що вам хочеться простих пояснень, а не думати і розбиратися. І ще хочеться зради.
Але не треба всю цю маячню нести в народ. Чувак на відео або клінічний ідіот, який не бачить різниці ТЕЦ і ТЕС, або зрадой*б, який вважає клінічними ідіотами своїх глядачів.
sashaqbl
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