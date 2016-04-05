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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 10:09

Отаке

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба припустив, що російські війська можуть спробувати здійснити «великий наступ» на Україну на початку 2023 року.
Про це він заявив 13 грудня на брифінгу з іноземними журналістами.

«Я думаю, що російська здатність здійснювати великий наступ, який, можливо, буде відновлений десь наприкінці січня-лютого — це те, що вони планують», — сказав Кулеба.

За словами міністра, у росії ще зберігають надію, що їм вдасться просунутися глибше в Україну. Про це свідчить мобілізація, призов, перекидання техніки тощо.

Однак Кулеба наголошує: «Я не кажу, що це (наступ — ред.) точно відбудеться... Я рішуче вірю, що їм цього не вдасться».
https://hromadske.ua/posts/kuleba-vvazh ... hi-lyutomu
detroytred
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