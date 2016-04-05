Про це він заявив 13 грудня на брифінгу з іноземними журналістами.
«Я думаю, що російська здатність здійснювати великий наступ, який, можливо, буде відновлений десь наприкінці січня-лютого — це те, що вони планують», — сказав Кулеба.
За словами міністра, у росії ще зберігають надію, що їм вдасться просунутися глибше в Україну. Про це свідчить мобілізація, призов, перекидання техніки тощо.
Однак Кулеба наголошує: «Я не кажу, що це (наступ — ред.) точно відбудеться... Я рішуче вірю, що їм цього не вдасться».