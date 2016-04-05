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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2992299329942995>
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 10:09

Отаке

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба припустив, що російські війська можуть спробувати здійснити «великий наступ» на Україну на початку 2023 року.
Про це він заявив 13 грудня на брифінгу з іноземними журналістами.

«Я думаю, що російська здатність здійснювати великий наступ, який, можливо, буде відновлений десь наприкінці січня-лютого — це те, що вони планують», — сказав Кулеба.

За словами міністра, у росії ще зберігають надію, що їм вдасться просунутися глибше в Україну. Про це свідчить мобілізація, призов, перекидання техніки тощо.

Однак Кулеба наголошує: «Я не кажу, що це (наступ — ред.) точно відбудеться... Я рішуче вірю, що їм цього не вдасться».
https://hromadske.ua/posts/kuleba-vvazh ... hi-lyutomu
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 10:28

  Starikan написав:
  Kudrjavuy написав:
  Goodman написав:Уже существует концепция уничтожать сами пусковие установки.
Время работает против них. Стратегов уже убрали в заполярье.

300 км. - это цифра исходит из "Ограничения по распространению ЯО".
Торговать ракетным стратегическим вооружением с дальностью свыше 300 км - это нарушить пакт о нераспространении ЯО.
- Равносильно объявить себя москалём.

Именно поэтому Штаты заставили все постсоветские страны (кроме рашки, разумеется) уничтожить "Скады" (Р17). В Украине это было сделано к 2011 году.
Но это относится только к стратегическим ракетам, способным нести боеголовки весом порядка тонны (тактическое ЯО).

А Враг то где?
И чей с этого Гешефт?
И коим образом Украина не стала Государством первого ряда?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 14 гру, 2022 10:55, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 10:39

  Hotab написав:В Киеве Шахеды. ПВО работает. А мы ждём вылета.


Президент України Володимир Зеленський прокоментував ранкову атаку російських окупантів на Київ.

"Цей ранок терористи почали з 13 "Шахедів". Попередньо, всі 13 збито українською ППО. Молодці, пишаюся. Шановні громадяни, дякуємо ППО і не забуваємо про сирени", - зазначив президент у своєму відеозверненні.
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 10:54

Довольно неоднозначный Закон:
Должностные лица, уполномоченные начальником органа управления Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины, могут осуществлять осмотр на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения военнослужащих, военнообязанных и резервистов.

За соответствующий законопроект №8271 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законодательных актов Украины об особенностях несения военной службы в условиях военного положения или в боевой обстановке" в целом 13 декабря проголосовали 270 народных депутатов, информирует Цензор. НЕТ. Источник: https://censor.net/ru/n3386825
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 10:58

  Kudrjavuy написав:коим образом Украина не стала Государством первого ряда?
когда поймёте что причина в вас, мгновенно станем государством номер 1 на планете!
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 11:02

  pesikot написав:И вот ещё о "хороших" русских
Это пропагандон Мардан, который выбрал деньги.
Который работает на государственном телеканале

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Наверное, его тоже надо понять и простить
Да, ЛАД ?

звичайний руський нацизм.

треба визнати, що дійсно Раша дійшла до стадії, коли відповідальність несе вже вся країна. бо щось там якогось антивоєнного настрою немає навіть у думках більшості, в найкращому випадку "все не так однозначно".

а репарації на відновлювання будуть платити за рахунок кожного - й нехай потім не кажуть - "я был против", вже піздно
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 11:10

  ЛАД написав: что из Крыма сбегут очень многие и нам останется пустой полуостров
я не верю что люди оттуда сбегут, примут новую власть, будут учить украинский в школах и петь другой гимн. Русским пофиг в какой стране жить и кто президент. Они аполитичны. Вопрос что нам с ними делать. Это как алкаш в семье. На улицу не выгонишь, но и не переделаешь.
  ЛАД написав:мои оппоненты, обвиняющие меня в любви к диктатуре и в прочих грехах, гораздо большие сторонники сталинских методов.
Президент США не считает, что ему всё можно. Помните как Клинтона тягали за Монику? Пуйло наоборот так думает, из за чего у него конфликт с соседями, а потом и со всем миром.

Причина любого конфликта - искажения мировосприятия. У диктатора это искажение изначальное, поскольку он отрицает сводок и права граждан. Мы воюем чтобы над нами не было власти диктатора, и ни одной стране цивилизованного мира (прежде всего тем кто даёт нам кредиты) не нужна послевоенная диктатура. Это абсолютно русский нарратив, что диктатура чем то будет полезна или поможет.

Пуйлу хочется, чтобы Украиной правил диктатор, которого легко взять за я ..ца и управлять им. Этот вариант был бы намного экономнее, чем война и не вызывал бы такого резкого негатива в мире.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 14 гру, 2022 11:29, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 11:24

  pesikot написав:
  ЛАД написав:4. Соловьёв и Дима Киселёв были не просто "відомими", а хорошими или, по крайней мере, неплохими журналистами. На каком-то этапе жизни перед ними встал выбор - продолжаться быть хорошими и честными журналистами со средними доходами или зарабатывать много. Сначала для больших заработков надо было "немножко поступиться" правдой и совестью, потом больше, а уже ступив на этот путь, свернуть с него сложно. А сейчас уже и невозможно.
Самое обычное явление в жизни.
Путь в ад начинается с маленького шага.

Та действительно
1) У артилеристов нет моральных терзаний, ведь они не по жилым домам хреначат, а по координатам. А координаты всего лишь цифры
2) У лётчиков тоже нет моральных терзаний, ведь они скидывают бомбы не по жилым домам, а по координатам. А координаты всего лишь цифры
3) У пропагандонов тоже нет моральных терзаний, ведь они не засирают говном мозги зрителей, а только лишь зарабатывают деньги для себя любимых

"Панять и пррастить" (с)
Тьфу ...

По-моєму ви тут утрируєте по відношенню до ЛАДа. Він такого не писав.
Тим більше у ТОП-пропагандистів дійсно немає "моральных терзаний", впевнений. А ось у артилеристів і льотчиків не знаю, думаю у деяких немає, у деяких є.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 11:25

  ЛАД написав:...
Тут всё время пишут о "врождённой агрессивности" России. Назовите мне хоть одно государство в Европе, которое было создано не после многочисленных войн и не в результате захватов. Киевская Русь тоже сплотилась далеко не мирным путём.
России просто повезло, что она находилась на краю Европы и после разгрома Казани на востоке у неё не было сильных врагов и она относительно легко могла расширяться в сторону Азии. В результате создалась огромная империя. В Европе успехи России были гораздо меньше.

...

Россия пока что, к сожалению, не отреклась от имперского прошлого и от имперских идей. Это ей ещё предстоит. Надеюсь, этого ждать недолго, но процесс это болезненный и легко не давался никому. Но избежать им этого не удастся. Век империй прошёл. Наша беда, что бороться с их имперскими замашками приходится нам. Но тут ничего не сделаешь. Просто надо понимать это и совершать поменьше ошибок. Ошибки дорого обходятся.

...

Да и вообще мои оппоненты, обвиняющие меня в любви к диктатуре и в прочих грехах, гораздо большие сторонники сталинских методов.
Они осуждают сталинский голодомор (абсолютно верно осуждают!), но тут же радуются большому числу убитых на Донбассе и тому, что не придётся возиться с ними после победы. Так Сталин руководствовался такой же логикой.
Готовы признать врагами большинство крымчан и радуются, что из Крыма сбегут очень многие и нам останется пустой полуостров. Тоже повторение сталинской логики. Только более лицемерное.

...

по-перше, тут більше пішуть про агресивний настрій Раші саме зараз. й що він зникне тільки після суттєвого переформатування країни, що в теперішний час найвірогідніше - її розпад. бо наразі Раша не зможе еволюцівати, суспільство там не тому рівні розвитку.

можете навести приклад
радуются большому числу убитых на Донбассе
?
тут радуються тільки кількості хороших руських, які прийшли сюди зі зброєю, а тепер їх в тепловізор не видно.

з Криму колаборанти збіжать. але ніяких примусових депортацій громадян країни не буде. не громадян - так вибачте.

коли ви намагаєтесь порівняти теперішню Україну та Сталіна - ви дійсно не розумієте, що просто принижуєте країну? а також неявно виправдовуєте Рашу - типа всі однакові.

НІ - не однакові, й ви цей нюанс повинні побачити й зрозуміти. а інакше ви просто топите за наших ворогів, хоча на словах за Україну.
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 11:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Русским пофиг в какой стране жить и кто президент. Они аполитичны.


не согласен, они даже из Германии , Испании, США гадят на весь мир
вы смотрели видео ?
https://www.youtube.com/watch?v=N0hHi5aG4Ec&t=134s

в Одессе больше 15% которые всегда поддерживали русню , они не излечимы
не все из них решаются на то, чтобы активно гадить Украине, но это враги
сколько таких останется в Крыму ? многое зависит от того кто войдет в состав местных властей? допускаю, что 80% всех должностей займут крымчаки (не крымские татары-они не принимают такого названия), если крымакам достанется медом по губам (т.е. 10-15%), то за что боролись?
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