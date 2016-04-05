ЛАД написав:

...Тут всё время пишут о. Назовите мне хоть одно государство в Европе, которое было создано не после многочисленных войн и не в результате захватов. Киевская Русь тоже сплотилась далеко не мирным путём.России просто повезло, что она находилась на краю Европы и после разгрома Казани на востоке у неё не было сильных врагов и она относительно легко могла расширяться в сторону Азии. В результате создалась огромная империя. В Европе успехи России были гораздо меньше....Россия пока что, к сожалению, не отреклась от имперского прошлого и от имперских идей. Это ей ещё предстоит. Надеюсь, этого ждать недолго, но процесс это болезненный и легко не давался никому. Но избежать им этого не удастся. Век империй прошёл. Наша беда, что бороться с их имперскими замашками приходится нам. Но тут ничего не сделаешь. Просто надо понимать это и совершать поменьше ошибок. Ошибки дорого обходятся....Да и вообще мои оппоненты, обвиняющие меня в любви к диктатуре и в прочих грехах, гораздо большие сторонники сталинских методов.Они осуждают сталинский голодомор (абсолютно верно осуждают!), но тут жеи тому, что не придётся возиться с ними после победы. Так Сталин руководствовался такой же логикой.Готовы признать врагами большинство крымчан и радуются, что из Крыма сбегут очень многие и нам останется пустой полуостров. Тоже повторение сталинской логики. Только более лицемерное....