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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2992299329942995
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 11:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Убыли. Стрёмно в душе. Но как-то, так надеюсь, что всё будет ок.

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freeze
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 11:35

  prodigy написав:в Одессе больше 15% которые всегда поддерживали русню , они не излечимы
не все из них решаются на то, чтобы активно гадить Украине, но это враги
скажу иначе среди большинства тихо помешанных есть буйные. Но их буянство пассивное, похоже на героизм алкоголика, и обычно проходит, если его не трогать.

Они способны на переворот, а-ля 1917, но к счастью Одесса не столица и переворачивать там нечего, а за пределы молдаванки и пересыпа они не ездят. На Таирова или в Совиньоне шанс встретить путиниста очень низкий.

Я жил в Одессе и наличии подобного континента меня сильно напрягало. При своем фанатизме к путину и совку, всё же они аполитичны, их уровень- бытовой конфликт.. Кстати откуда они в Одессе? В других городах таких безумцев единицы (может ещё в Севастополе- Балаклаве много).

Друг детства живёт на РФ. я когда то до 2014 его спросил, когда вы путина поменяете, на что он искренне ответил "а зачем его менять?" Может после этой войны до них дойдет, зачем надо раз в 5 лет менять власть.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 14 гру, 2022 11:46, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 11:40

  ЛАД написав:Тут всё время пишут о "врождённой агрессивности" России. Назовите мне хоть одно государство в Европе, которое было создано не после многочисленных войн и не в результате захватов. Киевская Русь тоже сплотилась далеко не мирным путём.
России просто повезло, что она находилась на краю Европы и после разгрома Казани на востоке у неё не было сильных врагов и она относительно легко могла расширяться в сторону Азии. В результате создалась огромная империя. В Европе успехи России были гораздо меньше.

Світ міняється. Для середніх віків поведінка РФ є нормальною.
Але така поведінка для другої половини 20-го і особливо для 21-го століття це вже ознаки "врождённой агрессивности".

Фактично тільки один ідіот позволив собі агресивну війну після СВ2 - Хусейн. Але ці війни мали все-таки економічне підґрунтя - захоплювалась нафта.
пу ж напав просто для захоплення територій, для рейтингу. І був підтриманий народом!

Нажаль тупий російський народ не розуміє того що зрозуміла Європа в 40-х роках - що такі війни ведуть тільки до погіршення а зовсім не до процвітання. Є надія що ця війна це поправить.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 11:45

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:І газ, але в основному недостача вугілля.

Шмідт, я розумію, що вам хочеться простих пояснень, а не думати і розбиратися. І ще хочеться зради.
Продививвся 10 хвилин тої маячні. Виникло купа питань, які мали б виникнути в будь-якої людини, яка хоч трохи думає:
- яке відношення трансформатори на кордоні з рашкою мають до енергопостачання ЗУ
- якими лініями він збирається передавати електроенергію зі сходу на захід

Ви глянули 10 хвилин і судите про все відео? Оригінально.
Про трансформатори з 11-ї хвилини є пропозиція їх демонтажу з ліній, які йдуть до рфії для використання в інших місцях.
  sashaqbl написав:- до чого тут "бурштинський енергоострів", який вже давно ліквідовано, оскільки енергосистема України приєднана до загальноєвропейської

Тим гірше. Так звані "перетікання" "надлишків" (ого, у нас є надлишки на заході України, коли люди по 16 годин без світла) в Угорщину і Румунію тепер не поясниш ізольованістю енергоострова від усієї системи.
Але цікаво інше, так звані "перетікання" в Одеську область з Молдови звідки йдуть конкретно? часом не з контрольованого москалями Придністров'я, а саме Молдовської ДРЕС? Це що получається, транзит електроенергії з москальського Придністров'я в Угорщину?
  sashaqbl написав:- яке відношення дані по вироюництву і енергоспоживанню за 2016 рік мають до теперішнього стану, з урахуванням непрацюючої промисловості та еміграції

А що, у нас з 16-го року структура генерації кардинально змінилась? Та як була більшість теплової, так і залишилась.
Schmit
 
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