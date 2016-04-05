Убыли. Стрёмно в душе. Но как-то, так надеюсь, что всё будет ок.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 11:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Убыли. Стрёмно в душе. Но как-то, так надеюсь, что всё будет ок.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 11:35
скажу иначе среди большинства тихо помешанных есть буйные. Но их буянство пассивное, похоже на героизм алкоголика, и обычно проходит, если его не трогать.
Они способны на переворот, а-ля 1917, но к счастью Одесса не столица и переворачивать там нечего, а за пределы молдаванки и пересыпа они не ездят. На Таирова или в Совиньоне шанс встретить путиниста очень низкий.
Я жил в Одессе и наличии подобного континента меня сильно напрягало. При своем фанатизме к путину и совку, всё же они аполитичны, их уровень- бытовой конфликт.. Кстати откуда они в Одессе? В других городах таких безумцев единицы (может ещё в Севастополе- Балаклаве много).
Друг детства живёт на РФ. я когда то до 2014 его спросил, когда вы путина поменяете, на что он искренне ответил "а зачем его менять?" Может после этой войны до них дойдет, зачем надо раз в 5 лет менять власть.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 14 гру, 2022 11:46, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Сер 14 гру, 2022 11:40
Світ міняється. Для середніх віків поведінка РФ є нормальною.
Але така поведінка для другої половини 20-го і особливо для 21-го століття це вже ознаки "врождённой агрессивности".
Фактично тільки один ідіот позволив собі агресивну війну після СВ2 - Хусейн. Але ці війни мали все-таки економічне підґрунтя - захоплювалась нафта.
пу ж напав просто для захоплення територій, для рейтингу. І був підтриманий народом!
Нажаль тупий російський народ не розуміє того що зрозуміла Європа в 40-х роках - що такі війни ведуть тільки до погіршення а зовсім не до процвітання. Є надія що ця війна це поправить.
Додано: Сер 14 гру, 2022 11:45
Ви глянули 10 хвилин і судите про все відео? Оригінально.
Про трансформатори з 11-ї хвилини є пропозиція їх демонтажу з ліній, які йдуть до рфії для використання в інших місцях.
Тим гірше. Так звані "перетікання" "надлишків" (ого, у нас є надлишки на заході України, коли люди по 16 годин без світла) в Угорщину і Румунію тепер не поясниш ізольованістю енергоострова від усієї системи.
Але цікаво інше, так звані "перетікання" в Одеську область з Молдови звідки йдуть конкретно? часом не з контрольованого москалями Придністров'я, а саме Молдовської ДРЕС? Це що получається, транзит електроенергії з москальського Придністров'я в Угорщину?
А що, у нас з 16-го року структура генерації кардинально змінилась? Та як була більшість теплової, так і залишилась.
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