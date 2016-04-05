prodigy написав:в Одессе больше 15% которые всегда поддерживали русню , они не излечимы не все из них решаются на то, чтобы активно гадить Украине, но это враги
скажу иначе среди большинства тихо помешанных есть буйные. Но их буянство пассивное, похоже на героизм алкоголика, и обычно проходит, если его не трогать.
Они способны на переворот, а-ля 1917, но к счастью Одесса не столица и переворачивать там нечего, а за пределы молдаванки и пересыпа они не ездят. На Таирова или в Совиньоне шанс встретить путиниста очень низкий.
Я жил в Одессе и наличии подобного континента меня сильно напрягало. При своем фанатизме к путину и совку, всё же они аполитичны, их уровень- бытовой конфликт.. Кстати откуда они в Одессе? В других городах таких безумцев единицы (может ещё в Севастополе- Балаклаве много).
Друг детства живёт на РФ. я когда то до 2014 его спросил, когда вы путина поменяете, на что он искренне ответил "а зачем его менять?" Может после этой войны до них дойдет, зачем надо раз в 5 лет менять власть.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 14 гру, 2022 11:46, всього редагувалось 4 разів.
ЛАД написав:Тут всё время пишут о "врождённой агрессивности" России. Назовите мне хоть одно государство в Европе, которое было создано не после многочисленных войн и не в результате захватов. Киевская Русь тоже сплотилась далеко не мирным путём. России просто повезло, что она находилась на краю Европы и после разгрома Казани на востоке у неё не было сильных врагов и она относительно легко могла расширяться в сторону Азии. В результате создалась огромная империя. В Европе успехи России были гораздо меньше.
Світ міняється. Для середніх віків поведінка РФ є нормальною. Але така поведінка для другої половини 20-го і особливо для 21-го століття це вже ознаки "врождённой агрессивности".
Фактично тільки один ідіот позволив собі агресивну війну після СВ2 - Хусейн. Але ці війни мали все-таки економічне підґрунтя - захоплювалась нафта. пу ж напав просто для захоплення територій, для рейтингу. І був підтриманий народом!
Нажаль тупий російський народ не розуміє того що зрозуміла Європа в 40-х роках - що такі війни ведуть тільки до погіршення а зовсім не до процвітання. Є надія що ця війна це поправить.
Schmit написав:І газ, але в основному недостача вугілля.
Шмідт, я розумію, що вам хочеться простих пояснень, а не думати і розбиратися. І ще хочеться зради. Продививвся 10 хвилин тої маячні. Виникло купа питань, які мали б виникнути в будь-якої людини, яка хоч трохи думає: - яке відношення трансформатори на кордоні з рашкою мають до енергопостачання ЗУ - якими лініями він збирається передавати електроенергію зі сходу на захід
Ви глянули 10 хвилин і судите про все відео? Оригінально. Про трансформатори з 11-ї хвилини є пропозиція їх демонтажу з ліній, які йдуть до рфії для використання в інших місцях.
sashaqbl написав:- до чого тут "бурштинський енергоострів", який вже давно ліквідовано, оскільки енергосистема України приєднана до загальноєвропейської
Тим гірше. Так звані "перетікання" "надлишків" (ого, у нас є надлишки на заході України, коли люди по 16 годин без світла) в Угорщину і Румунію тепер не поясниш ізольованістю енергоострова від усієї системи. Але цікаво інше, так звані "перетікання" в Одеську область з Молдови звідки йдуть конкретно? часом не з контрольованого москалями Придністров'я, а саме Молдовської ДРЕС? Це що получається, транзит електроенергії з москальського Придністров'я в Угорщину?
sashaqbl написав:- яке відношення дані по вироюництву і енергоспоживанню за 2016 рік мають до теперішнього стану, з урахуванням непрацюючої промисловості та еміграції
А що, у нас з 16-го року структура генерації кардинально змінилась? Та як була більшість теплової, так і залишилась.
Kudrjavuy написав:коим образом Украина не стала Государством первого ряда?
когда поймёте что причина в вас, мгновенно станем государством номер 1 на планете!
Чехия делом доказала, что такое настоящая славянская и европейская солидарность, пригласив тысячи специалистов из Украины для работы на военных заводах. Зеленый свет такому решению дала октябрьская встреча Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Чехии Петра Фиалы. Подробности раскрыл заместитель министра обороны Чехии Томаш Копечны. https://ukrrudprom.com/news/CHehiya_per ... istov.html Он считает, что достигнутая договоренность будет выгодна обеим сторонам, поскольку чешским оружейным заводам очень не хватает квалифицированных кадров. “Например, компании “Татра” из холдинга “Чехословацкая группа” не хватает пятьсот человек. Окончательное количество украинских инженеров и рабочих будет исчисляться тысячами, в зависимости от того, насколько будут увеличены производственные мощности чешских компаний и какие задачи будут поставлены”, — заявил замминистра.
Эксперты отмечают, что украинцы будут работать над общими проектами двух стран. В первую очередь это ремонт и модернизация тяжелой военной техники. Также может быть начато производство некоторых военных систем и компонентов.
“В Украине десятилетиями готовились квалифицированные кадры, которых у нашей страны сейчас просто нет. Поэтому работа на наших военных заводах украинских инженеров и техников усилит обороноспособность одновременно Чехии, Украины и НАТО”, — уточнил Томаш Копечны.
За тридцать лет, все высокотехнологические и перспективные темы, финансы, специалисты,.... - Всё, всех,... долой с Украины.(вплоть до земли отобрать, поделить - продать) - А что такое "Государство"? - Это прежде всего Люди.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 14 гру, 2022 12:07, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:Ви глянули 10 хвилин і судите про все відео? Оригінально.
Ну якщо людина за 10 хвилин нічого крім брехні й маніпуляцій не сказала, то логічним буде припустити, що й не скаже.
Schmit написав:Тим гірше. Так звані "перетікання" "надлишків" (ого, у нас є надлишки на заході України, коли люди по 16 годин без світла) в Угорщину і Румунію тепер не поясниш ізольованістю енергоострова від усієї системи.
Які нафіг "перетікання надлишків"??? Де ви сайт ENSO заходили? Дивились що там відбувається? Ось фізичні перетікання за минулу годину: зі Словаччини 306, в Румунію 315, з Молдови 100, в Угорщину 71. Освіти вистачить щоб баланс просумувати? Скільки ми експортнули? Це або балансуючі або траспортні перетікання. Якщо зайдете в Sheduled commercial exchanges, то там побачите нулі.
Schmit написав:А що, у нас з 16-го року структура генерації кардинально змінилась? Та як була більшість теплової, так і залишилась.
В нас кардинально змінилась структура споживання.
Schmit написав:Про трансформатори з 11-ї хвилини є пропозиція їх демонтажу з ліній, які йдуть до рфії для використання в інших місцях.
Тобто ви щиро впевнені, що росіяни витрачали дорогі Калібри, щоб вибити трансформатори у Львівській області, але пошкодували Смерчів/С-300 щоб вибити їх у Харківській обл, не кажучи вже про те, що всюди, крім Ізюмського району могли банально замінувати перед відступом. P.S. Ви до речі, не відповіли на жодне з поставлених мною питань. P.P.S. І ви так і не пояснили, чому гасили останній реактор на 10 днів, крім як проблем з генераторами?
prodigy написав:........ допускаю, что 80% всех должностей займут крымчаки (не крымские татары-они не принимают такого названия), если крымакам достанется медом по губам (т.е. 10-15%), то за что боролись?
Вы немного путаете. Крымчаки это крымские евреи. Думаю, их в Крыму давно уже нет. Ну, может, несколько человек осталось.