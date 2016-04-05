Додано: Сер 14 гру, 2022 11:35

prodigy написав: в Одессе больше 15% которые всегда поддерживали русню , они не излечимы

не все из них решаются на то, чтобы активно гадить Украине, но это враги в Одессе больше 15% которые всегда поддерживали русню , они не излечимыне все из них решаются на то, чтобы активно гадить Украине, но это враги

скажу иначе среди большинства тихо помешанных есть буйные. Но их буянство пассивное, похоже на героизм алкоголика, и обычно проходит, если его не трогать.Они способны на переворот, а-ля 1917, но к счастью Одесса не столица и переворачивать там нечего, а за пределы молдаванки и пересыпа они не ездят. На Таирова или в Совиньоне шанс встретить путиниста очень низкий.Я жил в Одессе и наличии подобного континента меня сильно напрягало. При своем фанатизме к путину и совку, всё же они аполитичны, их уровень- бытовой конфликт.. Кстати откуда они в Одессе? В других городах таких безумцев единицы (может ещё в Севастополе- Балаклаве много).Друг детства живёт на РФ. я когда то до 2014 его спросил, когда вы путина поменяете, на что он искренне ответил "а зачем его менять?" Может после этой войны до них дойдет, зачем надо раз в 5 лет менять власть.