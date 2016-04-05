RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2994299529962997>
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 13:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а репарації на відновлювання будуть платити за рахунок кожного - й нехай потім не кажуть - "я был против", вже піздно

Я вже кільком знайомим казав: не хочуть нести відповідальність - виїзд, відмова від громадянства.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 152
З нами з: 29.07.22
Подякував: 18 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 13:51

  Kudrjavuy написав:- А что такое "Государство"? - Это прежде всего Люди
удивительно, но вы меня правильно поняли, поменяем людей - заживём как в Канаде. Понимаете что это нереально? Если да - прекращайте.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15619
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2078 раз.
Подякували: 2945 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 13:52

  vitaliian написав:...........
Друг детства живёт на РФ. я когда то до 2014 его спросил, когда вы путина поменяете, на что он искренне ответил "а зачем его менять?" Может после этой войны до них дойдет, зачем надо раз в 5 лет менять власть.

Вы правы.
Но и Вашего друга можно понять. Путин у них ассоциировался с наведением порядка после бандитских и нищих 90-х, с ростом экономики и благосостояния. Не буду обсуждать, насколько это благодаря именно Путину, а не мировой конъюнктуре. На мой взгляд, это, скорее, не благодаря, а при Путине. Но большинство в такие подробности не вдаётся.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23583
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 14:02

  vitaliian написав: "а зачем его менять?"

А поки що у них і не змінилось нічого. Ось курс 63 - до війни був 75. Економічно вони ще майже нічого не відчули.
Мобілізація - це все-таки одиниці в масі. РФ велика.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4255
З нами з: 11.11.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 14:03

  ЛАД написав:Но большинство в такие подробности не вдаётся
я это называю аполитичность. Они выбрали царя и переложили на него все ответственность. У нас всё ответственность на Зеленского перекладывают только порохоботы. Остальные понимают что президент не икона, а наемный менеджер. Не справился - до свидания, без слез и соплей.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15619
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2078 раз.
Подякували: 2945 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 14:04

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав: "а зачем его менять?"

А поки що у них і не змінилось нічого. Ось курс 63 - до війни був 75. Економічно вони ще майже нічого не відчули.
Мобілізація - це все-таки одиниці в масі. РФ велика.

К сожалению вы правы, экономическая дубинка их ударит ещё не скоро, не в 2022 и вероятно не в 2023.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 14 гру, 2022 14:05, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15619
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2078 раз.
Подякували: 2945 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 14:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Лично Вы (и ещё многие) пишете так - "саме зараз". Но есть несколько активных "писателей", пишущих о "врождённой" и "генетической" агрессивности России и русских.


Хіба це не так? Від самого початку існування, як московське ханство, русня є агресором і загарбником, всю свою історію.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32387
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7631 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 14:21

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Тут всё время пишут о "врождённой агрессивности" России. Назовите мне хоть одно государство в Европе, которое было создано не после многочисленных войн и не в результате захватов. Киевская Русь тоже сплотилась далеко не мирным путём.
России просто повезло, что она находилась на краю Европы и после разгрома Казани на востоке у неё не было сильных врагов и она относительно легко могла расширяться в сторону Азии. В результате создалась огромная империя. В Европе успехи России были гораздо меньше.

Світ міняється. Для середніх віків поведінка РФ є нормальною.
Але така поведінка для другої половини 20-го і особливо для 21-го століття це вже ознаки "врождённой агрессивности".

Фактично тільки один ідіот позволив собі агресивну війну після СВ2 - Хусейн. Але ці війни мали все-таки економічне підґрунтя - захоплювалась нафта.
пу ж напав просто для захоплення територій, для рейтингу. І був підтриманий народом!

Нажаль тупий російський народ не розуміє того що зрозуміла Європа в 40-х роках - що такі війни ведуть тільки до погіршення а зовсім не до процвітання. Є надія що ця війна це поправить.

Вы ошибаетесь.
Войн было много. И корейская, и вьетнамская, и алжирская (Франция), и Суэц 1956, и Балканы. Я уж не говорю о многочисленных войнах на Ближнем Востоке (далеко не только арабо-израильских, но и межарабских, с участием США и др.). Сев. Ирландия - это, правда, не война, но тоже весело было.

Путин напал далеко не только (и не столько) для рейтинга.

Народ не тупой. Такой же, как и все другие. Уже когда-то писал - покончить с имперским прошлым нелегко. Для любого народа. Почитайте о постимерском синдроме в Великобритании, Франции. Фантомные боли продолжаются долго. Но если Великобритания и Франция лишились империи в 1950-х, то Россия только в 1991, и то не полностью.

Так что "средние века" гораздо ближе к нам, чем Вы думаете.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23583
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 14:22

Kudrjavuy
От скільки Вас читаю - і дивуюся часом все одно . Ніби і практично все правильно пишете , але якось скривлено . І без висновків та побажань . І без хто конкретно винен . І що ж далі треба робити .
І кому .
Puente
 
Повідомлень: 3647
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 14:29

  ЛАД написав:Вы ошибаетесь.
Войн было много. И корейская, и вьетнамская, и алжирская (Франция), и Суэц 1956, и Балканы. Я уж не говорю о многочисленных войнах на Ближнем Востоке (далеко не только арабо-израильских, но и межарабских, с участием США и др.). Сев. Ирландия - это, правда, не война, но тоже весело было.

Путин напал далеко не только (и не столько) для рейтинга.

Народ не тупой. Такой же, как и все другие. Уже когда-то писал - покончить с имперским прошлым нелегко. Для любого народа. Почитайте о постимерском синдроме в Великобритании, Франции. Фантомные боли продолжаются долго. Но если Великобритания и Франция лишились империи в 1950-х, то Россия только в 1991, и то не полностью.

Так что "средние века" гораздо ближе к нам, чем Вы думаете.

Правильно - імперскість то залишилася . Формулювати щось можна по-різному , що не міняє абсолютно наявну картину - бажання і далі залишатися імперією . Причому це ж не в народі треба щоб зникло спочатку - а у вищих класів ! В принципі не вірю , що за 2 покоління щось зміниться . Після 2 світової скільки років пройшло - а весь час втягується в актуальне сьогодення - бо реально похвалитися більше немає чим .
Puente
 
Повідомлень: 3647
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2994299529962997>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 108959
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 474656
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4371
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (760)
14.12.2022 14:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.