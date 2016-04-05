Додано: Сер 14 гру, 2022 14:21

andrijk777 написав: ЛАД написав: Тут всё время пишут о "врождённой агрессивности" России. Назовите мне хоть одно государство в Европе, которое было создано не после многочисленных войн и не в результате захватов. Киевская Русь тоже сплотилась далеко не мирным путём.

России просто повезло, что она находилась на краю Европы и после разгрома Казани на востоке у неё не было сильных врагов и она относительно легко могла расширяться в сторону Азии. В результате создалась огромная империя. В Европе успехи России были гораздо меньше.

Тут всё время пишут о "врождённой агрессивности" России. Назовите мне хоть одно государство в Европе, которое было создано не после многочисленных войн и не в результате захватов. Киевская Русь тоже сплотилась далеко не мирным путём.России просто повезло, что она находилась на краю Европы и после разгрома Казани на востоке у неё не было сильных врагов и она относительно легко могла расширяться в сторону Азии. В результате создалась огромная империя. В Европе успехи России были гораздо меньше.

Світ міняється. Для середніх віків поведінка РФ є нормальною.

Але така поведінка для другої половини 20-го і особливо для 21-го століття це вже ознаки "врождённой агрессивности".



Фактично тільки один ідіот позволив собі агресивну війну після СВ2 - Хусейн. Але ці війни мали все-таки економічне підґрунтя - захоплювалась нафта.

пу ж напав просто для захоплення територій, для рейтингу. І був підтриманий народом!



Нажаль тупий російський народ не розуміє того що зрозуміла Європа в 40-х роках - що такі війни ведуть тільки до погіршення а зовсім не до процвітання. Є надія що ця війна це поправить. Світ міняється. Для середніх віків поведінка РФ є нормальною.Але така поведінка для другої половини 20-го і особливо для 21-го століття це вже ознаки "врождённой агрессивности".Фактично тільки один ідіот позволив собі агресивну війну після СВ2 - Хусейн. Але ці війни мали все-таки економічне підґрунтя - захоплювалась нафта.пу ж напав просто для захоплення територій, для рейтингу. І був підтриманий народом!Нажаль тупий російський народ не розуміє того що зрозуміла Європа в 40-х роках - що такі війни ведуть тільки до погіршення а зовсім не до процвітання. Є надія що ця війна це поправить.

Вы ошибаетесь.Войн было много. И корейская, и вьетнамская, и алжирская (Франция), и Суэц 1956, и Балканы. Я уж не говорю о многочисленных войнах на Ближнем Востоке (далеко не только арабо-израильских, но и межарабских, с участием США и др.). Сев. Ирландия - это, правда, не война, но тоже весело было.Путин напал далеко не только (и не столько) для рейтинга.Народ не тупой. Такой же, как и все другие. Уже когда-то писал - покончить с имперским прошлым нелегко. Для любого народа. Почитайте о постимерском синдроме в Великобритании, Франции. Фантомные боли продолжаются долго. Но если Великобритания и Франция лишились империи в 1950-х, то Россия только в 1991, и то не полностью.Так что "средние века" гораздо ближе к нам, чем Вы думаете.