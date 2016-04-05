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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 14 гру, 2022 13:48
Shaman написав:
а репарації на відновлювання будуть платити за рахунок кожного - й нехай потім не кажуть - "я был против", вже піздно
Я вже кільком знайомим казав: не хочуть нести відповідальність - виїзд, відмова від громадянства.
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 14 гру, 2022 13:51
Kudrjavuy написав:
- А что такое "Государство"? - Это прежде всего Люди
удивительно, но вы меня правильно поняли, поменяем людей - заживём как в Канаде. Понимаете что это нереально? Если да - прекращайте.
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vitaliian
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Додано: Сер 14 гру, 2022 13:52
vitaliian написав:
...........
Друг детства живёт на РФ. я когда то до 2014 его спросил, когда вы путина поменяете, на что он искренне ответил "а зачем его менять?" Может после этой войны до них дойдет, зачем надо раз в 5 лет менять власть.
Вы правы.
Но и Вашего друга можно понять. Путин у них ассоциировался с наведением порядка после бандитских и нищих 90-х, с ростом экономики и благосостояния. Не буду обсуждать, насколько это благодаря именно Путину, а не мировой конъюнктуре. На мой взгляд, это, скорее, не благодаря
, а при
Путине. Но большинство в такие подробности не вдаётся.
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ЛАД
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Додано: Сер 14 гру, 2022 14:02
vitaliian написав:
"а зачем его менять?"
А поки що у них і не змінилось нічого. Ось курс 63 - до війни був 75. Економічно вони ще майже нічого не відчули.
Мобілізація - це все-таки одиниці в масі. РФ велика.
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andrijk777
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Додано: Сер 14 гру, 2022 14:03
ЛАД написав:
Но большинство в такие подробности не вдаётся
я это называю аполитичность. Они выбрали царя и переложили на него все ответственность. У нас всё ответственность на Зеленского перекладывают только порохоботы. Остальные понимают что президент не икона, а наемный менеджер. Не справился - до свидания, без слез и соплей.
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vitaliian
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Додано: Сер 14 гру, 2022 14:04
andrijk777 написав: vitaliian написав:
"а зачем его менять?"
А поки що у них і не змінилось нічого. Ось курс 63 - до війни був 75. Економічно вони ще майже нічого не відчули.
Мобілізація - це все-таки одиниці в масі. РФ велика.
К сожалению вы правы, экономическая дубинка их ударит ещё не скоро, не в 2022 и вероятно не в 2023.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 14 гру, 2022 14:05, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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Додано: Сер 14 гру, 2022 14:04
ЛАД написав:Лично Вы (и ещё многие) пишете так - "саме зараз". Но есть несколько активных "писателей", пишущих о "врождённой" и "генетической" агрессивности России и русских.
Хіба це не так? Від самого початку існування, як московське ханство, русня є агресором і загарбником, всю свою історію.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 14:21
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Тут всё время пишут о "врождённой агрессивности" России. Назовите мне хоть одно государство в Европе, которое было создано не после многочисленных войн и не в результате захватов. Киевская Русь тоже сплотилась далеко не мирным путём.
России просто повезло, что она находилась на краю Европы и после разгрома Казани на востоке у неё не было сильных врагов и она относительно легко могла расширяться в сторону Азии. В результате создалась огромная империя. В Европе успехи России были гораздо меньше.
Світ міняється. Для середніх віків поведінка РФ є нормальною.
Але така поведінка для другої половини 20-го і особливо для 21-го століття це вже ознаки "врождённой агрессивности".
Фактично тільки один ідіот позволив собі агресивну війну після СВ2 - Хусейн. Але ці війни мали все-таки економічне підґрунтя - захоплювалась нафта.
пу ж напав просто для захоплення територій, для рейтингу. І був підтриманий народом!
Нажаль тупий російський народ не розуміє того що зрозуміла Європа в 40-х роках - що такі війни ведуть тільки до погіршення а зовсім не до процвітання. Є надія що ця війна це поправить.
Вы ошибаетесь.
Войн было много. И корейская, и вьетнамская, и алжирская (Франция), и Суэц 1956, и Балканы. Я уж не говорю о многочисленных войнах на Ближнем Востоке (далеко не только арабо-израильских, но и межарабских, с участием США и др.). Сев. Ирландия - это, правда, не война, но тоже весело было.
Путин напал далеко не только (и не столько) для рейтинга.
Народ не тупой. Такой же, как и все другие. Уже когда-то писал - покончить с имперским прошлым нелегко. Для любого народа. Почитайте о постимерском синдроме в Великобритании, Франции. Фантомные боли продолжаются долго. Но если Великобритания и Франция лишились империи в 1950-х, то Россия только в 1991, и то не полностью.
Так что "средние века" гораздо ближе к нам, чем Вы думаете.
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ЛАД
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Додано: Сер 14 гру, 2022 14:22
Kudrjavuy
От скільки Вас читаю - і дивуюся часом все одно . Ніби і практично все правильно пишете , але якось скривлено . І без висновків та побажань . І без хто конкретно винен . І що ж далі треба робити .
І кому .
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Додано: Сер 14 гру, 2022 14:29
ЛАД написав:
Вы ошибаетесь.
Войн было много. И корейская, и вьетнамская, и алжирская (Франция), и Суэц 1956, и Балканы. Я уж не говорю о многочисленных войнах на Ближнем Востоке (далеко не только арабо-израильских, но и межарабских, с участием США и др.). Сев. Ирландия - это, правда, не война, но тоже весело было.
Путин напал далеко не только (и не столько) для рейтинга.
Народ не тупой. Такой же, как и все другие. Уже когда-то писал - покончить с имперским прошлым нелегко. Для любого народа. Почитайте о постимерском синдроме в Великобритании, Франции. Фантомные боли продолжаются долго. Но если Великобритания и Франция лишились империи в 1950-х, то Россия только в 1991, и то не полностью.
Так что "средние века" гораздо ближе к нам, чем Вы думаете.
Правильно - імперскість то залишилася . Формулювати щось можна по-різному , що не міняє абсолютно наявну картину - бажання і далі залишатися імперією . Причому це ж не в народі треба щоб зникло спочатку - а у вищих класів ! В принципі не вірю , що за 2 покоління щось зміниться . Після 2 світової скільки років пройшло - а весь час втягується в актуальне сьогодення - бо реально похвалитися більше немає чим .
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