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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 14 гру, 2022 14:30
vitaliian написав: ЛАД написав:
Но большинство в такие подробности не вдаётся
я это называю аполитичность. Они выбрали царя и переложили на него все ответственность. У нас всё ответственность на Зеленского перекладывают только порохоботы. Остальные понимают что президент не икона, а наемный менеджер. Не справился - до свидания, без слез и соплей.
Дело в том, что у них это нормально получалось.
20 лет благосостояние росло. Для любого
народа это самый важный вопрос. В результате рос авторитет Путина и ослаблялась (не могла приобрести достаточную силу) оппозиция. У нас такого длительного постоянного улучшения не было.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 14:37
Faceless написав:
ЛАД написав:Лично Вы (и ещё многие) пишете так - "саме зараз". Но есть несколько активных "писателей", пишущих о "врождённой" и "генетической" агрессивности России и русских.
Хіба це не так? Від самого початку існування, як московське ханство, русня є агресором і загарбником, всю свою історію.
Не хочу сейчас заниматься историческими изысканиями, уже напоминал о захвате поляками Москвы, о наполеоновских войнах и опять же захвате Москвы.
Но я уже как-то просил привести пример хоть одного государства, которое не стремилось к расширению и захватам (т.е. не являлось "агресором і загарбником"). Начиная ещё с Римской империи или даже раньше.
Не всем это удавалось, но это уже другой вопрос.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 14:48
Puente написав:
...............
Правильно - імперскість то залишилася . Формулювати щось можна по-різному , що не міняє абсолютно наявну картину - бажання і далі залишатися імперією . Причому це ж не в народі треба щоб зникло спочатку - а у вищих класів ! В принципі не вірю , що за 2 покоління щось зміниться . Після 2 світової скільки років пройшло - а весь час втягується в актуальне сьогодення - бо реально похвалитися більше немає чим .
Согласен с оценкой текущей ситуации.
Но Вы считаете не с того момента. Россия лишилась империи (и то не полностью) не после 2-й мировой, а всего 30 лет назад. Но частично остаётся империей ещё и сегодня. Так что для исчезновения постимерского синдрома ещё рановато.
Нужно время.
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