ЛАД написав:Но большинство в такие подробности не вдаётся
я это называю аполитичность. Они выбрали царя и переложили на него все ответственность. У нас всё ответственность на Зеленского перекладывают только порохоботы. Остальные понимают что президент не икона, а наемный менеджер. Не справился - до свидания, без слез и соплей.
Дело в том, что у них это нормально получалось. 20 лет благосостояние росло. Для любого народа это самый важный вопрос. В результате рос авторитет Путина и ослаблялась (не могла приобрести достаточную силу) оппозиция. У нас такого длительного постоянного улучшения не было.
ЛАД написав:Лично Вы (и ещё многие) пишете так - "саме зараз". Но есть несколько активных "писателей", пишущих о "врождённой" и "генетической" агрессивности России и русских.
Хіба це не так? Від самого початку існування, як московське ханство, русня є агресором і загарбником, всю свою історію.
Не хочу сейчас заниматься историческими изысканиями, уже напоминал о захвате поляками Москвы, о наполеоновских войнах и опять же захвате Москвы. Но я уже как-то просил привести пример хоть одного государства, которое не стремилось к расширению и захватам (т.е. не являлось "агресором і загарбником"). Начиная ещё с Римской империи или даже раньше. Не всем это удавалось, но это уже другой вопрос.
Puente написав:............... Правильно - імперскість то залишилася . Формулювати щось можна по-різному , що не міняє абсолютно наявну картину - бажання і далі залишатися імперією . Причому це ж не в народі треба щоб зникло спочатку - а у вищих класів ! В принципі не вірю , що за 2 покоління щось зміниться . Після 2 світової скільки років пройшло - а весь час втягується в актуальне сьогодення - бо реально похвалитися більше немає чим .
Согласен с оценкой текущей ситуации. Но Вы считаете не с того момента. Россия лишилась империи (и то не полностью) не после 2-й мировой, а всего 30 лет назад. Но частично остаётся империей ещё и сегодня. Так что для исчезновения постимерского синдрома ещё рановато. Нужно время.
vitaliian написав:Кстати откуда они в Одессе? В других городах таких безумцев единицы
не единицы-это точно например Херсон давал фору Одесе в 2 раза , Николаев в 1,5 и Запорожье -тоже в 1,5
имеется в виду число избирателей отдавших голоса за Рыгов (комуняк или опзж) про 3 области (Харьков, Луганск, Донецк) нет смысла говорить, они всегда были в большинстве за рыгов (т.е. за дружбу с россией) не все хотят жить в россии, или так как живут в россии, но родственные корни будут разованы нашими детьми (даже не внуками)
моя бабушка, мать, ее братья (никого уже нет) приехали в Одесскую область в 1958-1959 из Кулужской области (и не только они, там человек до 40 наберется) и таких было тысячи-страна активно отстраивалась после немецкой оккупации
тоже касается Херсонской , Николаевской, Запарожской областей (происходило замещение населения приезжими и центральной россии)
Президент Владимир Зеленский озвучил шесть шагов, которые помогут Украине выстоять зимой на фоне регулярных атак РФ на энергосистему. ......... 1. Украина нуждается в нескольких категориях энергетического оборудования для восстановления поврежденных РФ объектов. Речь идет о трансформаторах, газотурбинных и газопоршневых энергоблоках, оборудовании для восстановления высоковольтных сетей.
2. Украине требуется импорт электроэнергии из Евросоюза в объеме до 2 ГВт хотя бы до завершения отопительного сезона. По его словам, такая поддержка со стороны Евросоюза может стоить около €800 млн. В то же время президент подчеркнул, что это ощутимо меньше, “чем может стоить нам всем блэкаут в Украине”. ............. 4. Из-за разрушения войсками РФ электростанций Украина вынуждена использовать этой зимой больше газа, чем планировалось. Теперь наше государство нуждается в помощи для дополнительной закупки около 2 млрд кубометров голубого топлива.
5. Необходимо финансирование проекта по закупке LED-ламп для Украины. Зеленский рассказал, что 50 млн этих ламп позволят сэкономить около 1 ГВт электроэнергии.
Хотен Блудович и все-все-все. Каких русских богатырей надо популяризовать немедленно В День народного единства президент Путин встретился с историками и представителями традиционных религий России. А спустя месяц поручил премьеру Мишустину «принять меры, направленные на популяризацию отвечающих традиционным ценностям героев российской истории и фольклора». Срок — 15 мая следующего года.
Не буду обсуждать вопрос о том, что герои слегка ворованные - все они действуют, как правило, в Киеве. Но, по-моему, статья - лёгкое издевательство над идеями Путина о "популяризации отвечающих традиционным ценностям героев".
ВАШИНГТОН, 13 декабря (Рейтер) — Поскольку Вашингтон отправляет Украине энергетическое оборудование американского производства, чтобы помочь энергосистеме страны оправиться от российских атак, он также ищет эти поставки по всему миру, заявили официальные лица США во вторник.
Администрация Байдена на этой неделе отправила первую часть помощи на энергетическое оборудование на сумму 53 миллиона долларов, о которой она объявила в прошлом месяце. Стоимость на открытом рынке, вероятно, будет выше, поскольку коммунальные предприятия и производители поставляли многие товары по себестоимости и оплачивали транспортные расходы. «Они действительно были весьма любезны», — сказал о поставщиках представитель Минэнерго, но отметил, что не все американское оборудование совместимо с энергосистемой Украины. ...... У Вашингтона есть постоянно меняющийся основной список потребностей своей энергосистемы из Украины, который включает поддержание работоспособности систем канализации и водоснабжения во время отключений электроэнергии, необходимых для стабилизации разрушенной инфраструктуры страны.
ЛАД написав:Но большинство в такие подробности не вдаётся
я это называю аполитичность. Они выбрали царя и переложили на него все ответственность. У нас всё ответственность на Зеленского перекладывают только порохоботы. Остальные понимают что президент не икона, а наемный менеджер. Не справился - до свидания, без слез и соплей.
кстати до 2006 не было никакого царя (я тогда работал с русскими-спросил вас это не коробит? меня коробит , потому что еще с 2004г(03) знал про кооператив озеро (наркотики, бандитский петербург) они отвечали-что им все равно, что это типа "по приколу", шутят в КВН когда в 2006г убили Анну Политковскую мой супер(поляк) наехал на меня сильно из-за путина (потому что в сети основная версия была -чечены обиделись (что какой-то овцееб где-то мастубировал в открытую и про это написала Политсковская) кстати убили Анну 7 октября (на др хуйла) и это смотрелось вызывюще (неправдоподобно) -типа владимир владимирович мы вам "подарочек" подготовили -Аннушку замочили в лифте бред, ну ведь бред(с)
после 2014 года все сомнения полностью развеяли после убийства Немцова все пазлы сошлись
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 14 гру, 2022 15:22, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Войн было много. И корейская, и вьетнамская, и алжирская (Франция), и Суэц 1956, и Балканы. Я уж не говорю о многочисленных войнах на Ближнем Востоке (далеко не только арабо-израильских, но и межарабских, с участием США и др.). Сев. Ирландия - это, правда, не война, но тоже весело было.
Путин напал далеко не только (и не столько) для рейтинга.
Ці всі війни не агресивно-завойовницькі. А тим більше більшість з них це відрижка 2СВ.
Я вважаю що для рейтингу. В 2014 точно для рейтингу, а 2022 це фактично продовження 2014.