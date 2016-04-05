Президент Владимир Зеленский озвучил шесть шагов, которые помогут Украине выстоять зимой на фоне регулярных атак РФ на энергосистему.

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1. Украина нуждается в нескольких категориях энергетического оборудования для восстановления поврежденных РФ объектов. Речь идет о трансформаторах, газотурбинных и газопоршневых энергоблоках, оборудовании для восстановления высоковольтных сетей.



2. Украине требуется импорт электроэнергии из Евросоюза в объеме до 2 ГВт хотя бы до завершения отопительного сезона.

По его словам, такая поддержка со стороны Евросоюза может стоить около €800 млн. В то же время президент подчеркнул, что это ощутимо меньше, “чем может стоить нам всем блэкаут в Украине”.

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4. Из-за разрушения войсками РФ электростанций Украина вынуждена использовать этой зимой больше газа, чем планировалось. Теперь наше государство нуждается в помощи для дополнительной закупки около 2 млрд кубометров голубого топлива.



5. Необходимо финансирование проекта по закупке LED-ламп для Украины. Зеленский рассказал, что 50 млн этих ламп позволят сэкономить около 1 ГВт электроэнергии.