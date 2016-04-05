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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2995299629972998
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 15:21

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав: "а зачем его менять?"

А поки що у них і не змінилось нічого. Ось курс 63 - до війни був 75. Економічно вони ще майже нічого не відчули.
Мобілізація - це все-таки одиниці в масі. РФ велика.

а тепер порівняйте ціни в доларах - ви дуже здивуєтесь.

курс впав, ціни в рублях значно піднялися. (умом расею не понять...) :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 15:27

++18.10++
Страны НАТО столкнулись с "очень реальным" дефицитом вооружений и боеприпасов на фоне войны РФ в Украине. Об этом заявила постпред США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит. "Усилия сконцентрированы с учетом сокращающихся запасов по всему альянсу - в таких странах, как Эстония, которая оказала огромную помощь Украине в сфере безопасности", - подчеркнула она. Члены НАТО коллективно работают при поддержке оборонной промышленности над восполнением арсеналов, добавила Смит.

++17.36++
Швеция выделяет дополнительно 600 млн шведских крон (55 млн евро) в качестве помощи Украине. Об этом министр по международному сотрудничеству и внешней торговле Швеции Юхан Форсель заявил в интервью SVT Nyheter. По словам министра, средства пойдут на "долгосрочное восстановление страны".
......
++16.42++
Участники международной конференции "Солидарность с украинским народом" в Париже пообещали Киеву помощь на сумму около 1 млрд евро. Об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна. По ее словам, речь идет о "новых обязательствах", которые государства взяли на себя "благодаря проведению этой конференции". Министр уточнила, что речь идет о безвозмездной помощи, а не о кредитах.
.........
++14.47++
ФРГ выделит Украине дополнительно 50 млн евро для поддержки страны в зимний период. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в Париже, где проходит международная конференция "Солидарность с украинским народом". При этом министр подчеркнула, что украинцы нуждаются в электрогенераторах и другой технике, которая поможет пережить зиму. “Только деньги не спасут от морозов… поэтому техническая помощь так важна”, - добавила она.

https://www.dw.com/ru/strany-es-podderzali-18-mlrd-evro-makrofinansovoj-pomosi-ukraine/a-64057142
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 15:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:курс впав, ціни в рублях значно піднялися. (умом расею не понять...)

Дивився ціни на електроніку: закладено курс десь 70-72, але це з урахуванням додаткових затрат на фірми-прокладки не так і багато
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 15:34

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  vitaliian написав: "а зачем его менять?"

А поки що у них і не змінилось нічого. Ось курс 63 - до війни був 75. Економічно вони ще майже нічого не відчули.
Мобілізація - це все-таки одиниці в масі. РФ велика.

а тепер порівняйте ціни в доларах - ви дуже здивуєтесь.

курс впав, ціни в рублях значно піднялися. (умом расею не понять...) :D

Я не здивуюсь, тому що це мені відомо.
Але слово "значно" тут не підходить. Офіційна інфляція 12% і я цьому вірю.
Зокрема в Україні 30% інфляція, в Польщі - 17%!
Чому "умом расею не понять"? Все там логічно. Довго пояснювати чому.
Є надія(в мене) що в 2023 станеться обвал рубля(через обмеження імпорту нафти і нафтопродуктів) і расеянє в повній мірі відчують кризу.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 15:35

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Войн было много. И корейская, и вьетнамская, и алжирская (Франция), и Суэц 1956, и Балканы. Я уж не говорю о многочисленных войнах на Ближнем Востоке (далеко не только арабо-израильских, но и межарабских, с участием США и др.). Сев. Ирландия - это, правда, не война, но тоже весело было.

Путин напал далеко не только (и не столько) для рейтинга.

Ці всі війни не агресивно-завойовницькі. А тим більше більшість з них це відрижка 2СВ.

Я вважаю що для рейтингу. В 2014 точно для рейтингу, а 2022 це фактично продовження 2014.

А какие?
Захват сегодня не обязательно включение территорий в состав своего государства. Путин, по-моему, тоже не планировал прямой захват территорий. Планировалось превращение Украины в государство-сателлит, марионетку. Не вышло, решил отхватить кусок, возможно, обеспечивая себе лучшие условия для последующего торга.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 15:41

БУДАПЕШТ, 13 декабря (Рейтер) - Заключенная Венгрией в последний момент сделка с Брюсселем о получении миллиардов долларов финансирования ЕС в следующем году поможет ей предотвратить серьезный удар по ее валюте и облигациям, сохраняя при этом Будапешт под пристальным вниманием из-за коррупционных рисков.

Правительство премьер-министра Виктора Орбана надеется подписать соглашения о финансировании с Европейским союзом в течение нескольких дней.
.........
Соглашение , достигнутое в понедельник, касалось финансовой помощи Украине (18 млрд) и одобрения Будапештом глобального минимального корпоративного налога в обмен на гибкость ЕС в отношении фондов .

Впервые ЕС заморозил фонды сплочения государства-члена из-за эрозии демократических ценностей. Премьер-министр Орбан отрицает, что наносит ущерб верховенству закона в Венгрии.

https://www.reuters.com/world/europe/hungary-hopes-sign-agreements-eu-funds-within-days-minister-2022-12-13/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 15:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Заступник голови Міноборони України Ганна Маляр заявила, що у ЗСУ виникла потреба у компенсації втрат та відновленні тих бійців, які отримали поранення. Також ЗСУ потребують заміни тих солдатів, які захищають нашу країну з початку війни.
Вона зазначила, що про нову хвилю призову публічно говоритимуть вже з початку нового року.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков говорив, що додаткова мобілізація поки не потрібна.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 15:58

  Letusrock написав:Заступник голови Міноборони України Ганна Маляр заявила, що у ЗСУ виникла потреба у компенсації втрат та відновленні тих бійців, які отримали поранення. Також ЗСУ потребують заміни тих солдатів, які захищають нашу країну з початку війни.
Вона зазначила, що про нову хвилю призову публічно говоритимуть вже з початку нового року.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков говорив, що додаткова мобілізація поки не потрібна.

Большие потери на бамбасе.
https://t.me/peredovich0k
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 16:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Також ЗСУ потребують заміни тих солдатів, які захищають нашу країну з початку війни.

Оце вже хороша новина для Успіха, Bobua та інших, кого мобілізували. Але по ходу не дуже хороша - для багатьох з тих, хто в тилу...
А ще для тих, хто підписав контракт...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Сер 14 гру, 2022 16:21, всього редагувалось 2 разів.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 16:07

  ЛАД написав:Путин, по-моему, тоже не планировал прямой захват территорий. Планировалось превращение Украины в государство-сателлит, марионетку. Не вышло, решил отхватить кусок, возможно, обеспечивая себе лучшие условия для последующего торга.

"не планировал прямой захват территорий" тому що пу живе в своєму віртуальному світі. Це достатньо унікальне явище, коли диктатор сам собі щось навіяв і діє згідно цих навіювань.

"Не вышло" - а як ви уявляєте воно мало "вийти"? Приклади в історії якісь є? Я не знаю історичних прикладів перетворення країни в государство-сателлит, марионетку без повної окупації, без повного знищення збройних сил, без терору і т.д. Як ви уявляєте окупацію Західної України? Це нереально. Це тільки пу так собі мріяв і все.

Повторюсь - є 100% доказ моєї правоти - це Крим. пу чомусь не "Планировал превращение Крыма в государство-сателлит, марионетку" а просто анексував його.
Лугандон не планировал, але анексував. Херсон не планировал, але анексував.

Раджу вам ігнорувати все що говорить(планує) пу останні декілька років, тому що це немає нічого спільного з реальністю.
andrijk777
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