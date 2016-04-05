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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2997299829993000>
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 16:27

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Лично Вы (и ещё многие) пишете так - "саме зараз". Но есть несколько активных "писателей", пишущих о "врождённой" и "генетической" агрессивности России и русских.


Хіба це не так? Від самого початку існування, як московське ханство, русня є агресором і загарбником, всю свою історію.

Не хочу сейчас заниматься историческими изысканиями, уже напоминал о захвате поляками Москвы, о наполеоновских войнах и опять же захвате Москвы.
Но я уже как-то просил привести пример хоть одного государства, которое не стремилось к расширению и захватам (т.е. не являлось "агресором і загарбником"). Начиная ещё с Римской империи или даже раньше.
Не всем это удавалось, но это уже другой вопрос.

Та що з цього заперечує факт того що вони агресори й загарбники? Отримували періодично по рогам, палили кілька разів їх смердючу москву. Звісно, вони такі не єдині в історії, але одні з небагатьох , хто і в нащі часи продовжує вести ту ж політику. Та й далеко не всі мають настільки заплямовану репутацію геноцидом населення сусідніх держав, що в московії починається ще з окупації Новгородського князівства. І аж до статусу розпалювачів Другої світової, яку срср розпочав разом з Німеччиною як союзник.
ₚосія і ₚусня - гниль і пухлина сучасного світу
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 16:35

andrijk777
""Я не знаю історичних прикладів перетворення країни в государство-сателлит, марионетку без повної окупації, без повного знищення збройних сил, без терору і т.д."" --
-- БІЛОРУСЬ?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 16:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alibob написав:andrijk777
""Я не знаю історичних прикладів перетворення країни в государство-сателлит, марионетку без повної окупації, без повного знищення збройних сил, без терору і т.д."" --
-- БІЛОРУСЬ?

навскидку - Болгария, Монголия
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 16:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alibob написав:andrijk777
""Я не знаю історичних прикладів перетворення країни в государство-сателлит, марионетку без повної окупації, без повного знищення збройних сил, без терору і т.д."" --
-- БІЛОРУСЬ?


з язика зняв
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 17:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:палили кілька разів їх смердючу москву


Кто спалил Москву в 1812 году?
А 8 (20) сентября Наполеон написал императору Александру: «Прекрасный и великий город Москва более не существует. Ростопчин ее сжег. Четыреста поджигателей схвачены на месте; все они заявили, что поджигали по приказу этого губернатора и начальника полиции: они расстреляны.

Историк В.М. Безотосный по этому поводу пишет:

«Мало, но встречаются еще историки, полагающие, что именно Наполеон сжег Москву в 1812 году. Другой вопрос, что такой тезис лишен элементарной логики и имеет откровенную цель обвинить французского императора (а также французских солдат) во всех тяжких грехах. Наполеон, войдя в Москву и даже будучи «кровожадным злодеем», безусловно, не был заинтересован в подобном пожаре. Хотя бы потому, что являлся реальным политиком (в этом ему отказать нельзя). Целая, несожженная «белокаменная» столица России ему была нужна с политической точки зрения – для ведения переговоров о мире с царем. Да и чисто военная целесообразность отнюдь не диктовала подобной крайней меры. Наоборот, какой главнокомандующий для места расположения своих главных сил выбрал бы пепелище, да еще им самим подготовленное? (Только сумасшедший, а он таковым не являлся!) Возникновение пожара оказалось для Наполеона неожиданным, именно он вынужден был организовать борьбу с огнем, да и в конечном итоге Великая армия значительно пострадала от последствий пожара».

Естественно, Наполеон объявил пожар Москвы делом рук русских, и прежде всего столичного губернатора Ф.В. Ростопчина. Об этом же свидетельствовали и многие другие участники войны 1812 года.
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Оце вже хороша новина для Успіха, Bobua та інших, кого мобілізували. Але по ходу не дуже хороша - для багатьох з тих, хто в тилу...
А ще для тих, хто підписав контракт...


вже виклали спростування... дивно
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 17:36

  alibob написав:andrijk777
""Я не знаю історичних прикладів перетворення країни в государство-сателлит, марионетку без повної окупації, без повного знищення збройних сил, без терору і т.д."" --
-- БІЛОРУСЬ?

Не виривайте фрази з контексту.
Я мав на увазі перетворення шляхом воєнної агресії, проведення СВО і т.д. Тобто шлях який обрала РФ 24 лютого 2022 року.
Там це зрозуміло з контексту.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 17:42

  juristkostya написав:
  alibob написав:andrijk777
""Я не знаю історичних прикладів перетворення країни в государство-сателлит, марионетку без повної окупації, без повного знищення збройних сил, без терору і т.д."" --
-- БІЛОРУСЬ?

навскидку - Болгария, Монголия


это советские мифы-"якобы болгария хочет стать 16й республикой СССР", но мешает отстутствие общей границы

много слышал подобных мифов: один из них о том
что ГДР была самая преданная СССР республика ( типа Дон-Дона)
когда в 1968 происходила пражская весна "немцы просили дать им возможность ввести свои дивизии и научить чехов родину любить"

8 мая в Москве прошла закрытая встреча лидеров СССР, Польши, ГДР, Болгарии и Венгрии, во время которой состоялся откровенный обмен мнениями о мерах в связи с обстановкой в Чехословакии. Уже тогда прозвучали предложения о военном решении. Однако при этом лидер Венгрии Я. Кадар, ссылаясь на опыт 1956 года, заявил, что чехословацкий кризис нельзя решить военными средствами и необходимо искать политическое решение[24].



В конце мая правительство ЧССР дало согласие на проведение учений войск стран Варшавского договора под названием «Шумава», которые состоялись 20 — 30 июня с привлечением только штабов частей, соединений и войск связи. С 20 по 30 июня на территорию Чехословакии впервые за всю историю военного блока социалистических стран было введено 16 тысяч человек личного состава. С 23 июля по 10 августа 1968 года на территории СССР, ГДР и Польши были проведены тыловые учения «Неман», в период которых шла передислокация войск для их ввода в Чехословакию. С 11 августа 1968 года были проведены крупные учения войск ПВО «Небесный щит». На территории Западной Украины, Польши и ГДР были проведены учения войск связи.

29 июля — 1 августа прошла встреча в Чьерне-над-Тисой, в которой участвовали полные составы Политбюро ЦК КПСС и Президиум ЦК КПЧ вместе с президентом Л. Свободой. Чехословацкая делегация на переговорах в основном выступала единым фронтом, но особой позиции придерживался Василь Биляк. Тогда же поступило личное письмо кандидата члена Президиума ЦК КПЧ Антонина Капека с просьбой об оказании его стране «братской помощи» соцстран.

Военную подготовку операции осуществлял главнокомандующий Объединёнными Вооружёнными Силами стран Варшавского договора маршал И. И. Якубовский, однако за несколько дней до начала операции её руководителем был назначен главнокомандующий Сухопутными войсками, заместитель министра обороны СССР, генерал армии И. Г. Павловский[29].

На первом этапе основная роль отводилась Воздушно-десантным войскам. Войска противовоздушной обороны, Военно-морской флот и Ракетные войска стратегического назначения СССР приводились в повышенную боеготовность.

К 20 августа была подготовлена группировка войск, первый эшелон которой насчитывал до 250 000 человек, а общее количество — до 500 000 человек, около 5 000 танков и бронетранспортёров. Для осуществления операции привлекались 26 дивизий, из них 18 советских, не считая авиации. Во вторжении принимали участие войска советских 1-й гвардейской танковой, 20-й гвардейской общевойсковой, 16-й воздушной армий (Группа советских войск в Германии), 11-й гвардейской армии (Прибалтийский военный округ), 28-й общевойсковой армии (Белорусский военный округ), 13-й и 38-й общевойсковых армий (Прикарпатский военный округ) и 14-й воздушной армии (Одесский военный округ). Были сформированы Прикарпатский и Центральный фронты:

Прикарпатский фронт был создан на основе управления и войск Прикарпатского военного округа и нескольких польских дивизий. В его состав вошли четыре армии: 13-я, 38-я общевойсковые, 8-я гвардейская танковая и 57-я воздушная. При этом 8-я гвардейская танковая армия и часть сил 13-й армии начали перемещение в южные районы Польши, где в их состав были дополнительно включены польские дивизии. Командующий генерал-полковник Бисярин Василий Зиновьевич.
Центральный фронт был сформирован на базе управления Прибалтийского военного округа с включением в него войск Прибалтийского военного округа, Группы советских войск в Германии и Северной группы войск, а также отдельных польских и восточногерманских дивизий. Этот фронт был развёрнут в ГДР и Польше. В состав Центрального фронта входили 11-я и 20-я гвардейские общевойсковые и 37-я воздушная армии.
Также для прикрытия действующей группировки в Венгрии был развёрнут Южный фронт. Кроме этого фронта, на территории Венгрии была развёрнута для ввода в Чехословакию оперативная группа «Балатон» (две советские дивизии, а также болгарские и венгерские подразделения)[30].

В целом численность введённых в Чехословакию войск составляла[31][32]:

СССР — 18 мотострелковых, танковых и воздушно-десантных дивизий, 22 авиационных и вертолётных полка, около 170 000 человек;
Польша — 5 пехотных дивизий, до 40 000 человек;
ГДР — мотострелковая и танковая дивизии, всего до 15 000 человек (по публикациям в прессе[1], от ввода частей ГДР в Чехословакию в последний момент было решено отказаться, они играли роль резерва на границе, а в Чехословакии находилась оперативная группа ННА ГДР из нескольких десятков военнослужащих);
Венгрия — 8-я мотострелковая дивизия, отдельные части, всего 12 500 человек;
Болгария — 12-й и 22-й болгарские мотострелковые полки, общей численностью 2164 чел. и один болгарский танковый батальон, имевший на вооружении 26 машин Т-34.
Дата ввода войск была назначена на вечер 20 августа, когда проводилось заседание Президиума ЦК КПЧ. Утром 20 августа 1968 года офицерам был зачитан секретный приказ о формировании главного командования «Дунай». Главкомом был назначен генерал армии И. Г. Павловский, чья ставка была развёрнута в южной части Польши. Ему подчинялись оба фронта (Центральный и Прикарпатский) и оперативная группа «Балатон», а также две гвардейские воздушно-десантные дивизии. В первый день операции для обеспечения высадки десантных дивизий в распоряжение Главкома «Дунай» выделялось пять дивизий военно-транспортной авиации[31].

пс. Ба-а дивизии то знакомые, 54года назад их деды проливали кровь чехов (теперь дети и внуки ):
1-й гвардейской танковой, 20-й гвардейской общевойсковой


в Генштабе рф Герасимов достал из архива старые планы (карты тоже были 1985г)-немного подкорректировал и вперед (за 3 дня Киев брать), почти 1млн солдат на крохотную Чехословакию...а немцев оставили границу стеречь (легенда-немцы рвались намотать чешкие кишки на гусеницы, типа вы только дозвольте, ваше благородие, мы щас мигом научим чехов СССР любить)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 17:45

  ЛАД написав:
  prodigy написав:как относитесь к этому?

Простите, но Вы же не песикот, а достаточно развитый человек

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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 17:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Мы вам наврали, процветания не будет!» На РосТВ признали, что 8 лет обманывали Донбасс


Ну как же так ... а обещали, обещали ... а получилось, как всегда
pesikot
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