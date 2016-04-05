как можно судить о том, чего нет?
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Додано: Сер 14 гру, 2022 17:47
Додано: Сер 14 гру, 2022 17:49
Донецький «Шахтар» вимагає від Міжнародної федерації футболу (ФІФА) відшкодування збитків у розмірі 50 мільйонів євро та подав відповідний позов до Спортивного арбітражного суду (CAS), оскаржуючи рішення, яке дозволяє іноземним футболістам в односторонньому порядку призупиняти свої контракти з клубами з України.
За даними джерела, «гірники» у липні передали позовні документи до канцелярії генерального директора CAS у Швейцарії Матьє Рееба.
Суперечка заснована на рішенні ФІФА, оголошеному 21 червня, в якому йдеться про те, що іноземні гравці та тренери в Україні мають право призупинити свої контракти з українськими клубами до 30 червня 2023 року, за винятком випадків, коли між гравцем чи тренером та їхнім клубом до 30 червня цього року була досягнута інша угода.
На момент вердикту ФІФА в «Шахтарі» на контрактах було 14 легіонерів. Після початку російсько-української війни «гірники» зіткнулися із суттєвими економічними проблемами, покрити які мали намір за рахунок продажу іноземних футболістів. Для цього «Шахтар» вів активні переговори з низкою закордонних клубів, проте частина з них зірвалася після оголошення вердикту ФІФА щодо трансферів легіонерів з України.
За словами генерального директора «Шахтаря» Сергія Палкіна, протягом 48 годин після винесення рішення ФІФА зірвалися майже всі трансферні переговори «Шахтаря», які могли принести «гірникам» десятки мільйонів євро.
«Всі вважають, що ми одна футбольна родина. Це рішення просто перекреслило це гасло. Ми не одна футбольна родина, бо нікому немає діла до українських клубів. Це викликає дуже великий жаль. ФІФА не дбає про нас», - сказав Палкін.
Додано: Сер 14 гру, 2022 17:51
Ты защищаешь российскую культуру, бросаешь сюда ссылку на фонтанку, ищешь хороших россиян ...
Кто же реальный враг-то ?
PS. Я тоже читаю российский сегмент инета для анализа, но не тащу его сюда на форум
В моем и твоём случае, как в анекдоте - "но есть один нюанс"
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 14 гру, 2022 17:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 14 гру, 2022 17:52
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