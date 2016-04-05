prodigy написав:

juristkostya написав: alibob написав: andrijk777

""Я не знаю історичних прикладів перетворення країни в государство-сателлит, марионетку без повної окупації, без повного знищення збройних сил, без терору і т.д."" --

-- БІЛОРУСЬ? andrijk777""Я не знаю історичних прикладів перетворення країни в государство-сателлит, марионетку без повної окупації, без повного знищення збройних сил, без терору і т.д."" ---- БІЛОРУСЬ?

навскидку - Болгария, Монголия навскидку - Болгария, Монголия

8 мая в Москве прошла закрытая встреча лидеров СССР, Польши, ГДР, Болгарии и Венгрии, во время которой состоялся откровенный обмен мнениями о мерах в связи с обстановкой в Чехословакии. Уже тогда прозвучали предложения о военном решении. Однако при этом лидер Венгрии Я. Кадар, ссылаясь на опыт 1956 года, заявил, что чехословацкий кризис нельзя решить военными средствами и необходимо искать политическое решение[24].

1-й гвардейской танковой, 20-й гвардейской общевойсковой

это советские мифы-"якобы болгария хочет стать 16й республикой СССР", но мешает отстутствие общей границымного слышал подобных мифов: один из них о томчто ГДР была самая преданная СССР республика ( типа Дон-Дона)когда в 1968 происходила пражская весна "немцы просили дать им возможность ввести свои дивизии и научить чехов родину любить"В конце мая правительство ЧССР дало согласие на проведение учений войск стран Варшавского договора под названием «Шумава», которые состоялись 20 — 30 июня с привлечением только штабов частей, соединений и войск связи. С 20 по 30 июня на территорию Чехословакии впервые за всю историю военного блока социалистических стран было введено 16 тысяч человек личного состава.29 июля — 1 августа прошла встреча в Чьерне-над-Тисой, в которой участвовали полные составы Политбюро ЦК КПСС и Президиум ЦК КПЧ вместе с президентом Л. Свободой. Чехословацкая делегация на переговорах в основном выступала единым фронтом, но особой позиции придерживался Василь Биляк. Тогда жеВоенную подготовку операции осуществлял главнокомандующий Объединёнными Вооружёнными Силами стран Варшавского договора маршал И. И. Якубовский, однако за несколько дней до начала операции её руководителем был назначен главнокомандующий Сухопутными войсками, заместитель министра обороны СССР, генерал армии И. Г. Павловский[29].На первом этапе основная роль отводилась Воздушно-десантным войскам. Войска противовоздушной обороны, Военно-морской флот и Ракетные войска стратегического назначения СССР приводились в повышенную боеготовность.К 20 августа была подготовлена группировка войск, первый эшелон которой насчитывал до 250 000 человек, а общее количество — до 500 000 человек, около 5 000 танков и бронетранспортёров. Для осуществления операции привлекались 26 дивизий, из них 18 советских, не считая авиации. Во вторжении принимали участие войска советских 1-й гвардейской танковой, 20-й гвардейской общевойсковой, 16-й воздушной армий (Группа советских войск в Германии), 11-й гвардейской армии (Прибалтийский военный округ), 28-й общевойсковой армии (Белорусский военный округ), 13-й и 38-й общевойсковых армий (Прикарпатский военный округ) и 14-й воздушной армии (Одесский военный округ). Были сформированы Прикарпатский и Центральный фронты:Прикарпатский фронт был создан на основе управления и войск Прикарпатского военного округа и нескольких польских дивизий. В его состав вошли четыре армии: 13-я, 38-я общевойсковые, 8-я гвардейская танковая и 57-я воздушная. При этом 8-я гвардейская танковая армия и часть сил 13-й армии начали перемещение в южные районы Польши, где в их состав были дополнительно включены польские дивизии. Командующий генерал-полковник Бисярин Василий Зиновьевич.Центральный фронт был сформирован на базе управления Прибалтийского военного округа с включением в него войск Прибалтийского военного округа, Группы советских войск в Германии и Северной группы войск, а также отдельных польских и восточногерманских дивизий. Этот фронт был развёрнут в ГДР и Польше. В состав Центрального фронта входили 11-я и 20-я гвардейские общевойсковые и 37-я воздушная армии.Также для прикрытия действующей группировки в Венгрии был развёрнут Южный фронт. Кроме этого фронта, на территории Венгрии была развёрнута для ввода в Чехословакию оперативная группа «Балатон» (две советские дивизии, а также болгарские и венгерские подразделения)[30].В целом численность введённых в Чехословакию войск составляла[31][32]:СССР — 18 мотострелковых, танковых и воздушно-десантных дивизий, 22 авиационных и вертолётных полка, около 170 000 человек;Польша — 5 пехотных дивизий, до 40 000 человек;ГДР — мотострелковая и танковая дивизии, всего до 15 000 человек (по публикациям в прессе[1],, а в Чехословакии находилась оперативная группа ННА ГДР из нескольких десятков военнослужащих);Венгрия — 8-я мотострелковая дивизия, отдельные части, всего 12 500 человек;Болгария — 12-й и 22-й болгарские мотострелковые полки, общей численностью 2164 чел. и один болгарский танковый батальон, имевший на вооружении 26 машин Т-34.Дата ввода войск была назначена на вечер 20 августа, когда проводилось заседание Президиума ЦК КПЧ. Утром 20 августа 1968 года офицерам был зачитан секретный приказ о формировании главного командования «Дунай». Главкомом был назначен генерал армии И. Г. Павловский, чья ставка была развёрнута в южной части Польши. Ему подчинялись оба фронта (Центральный и Прикарпатский) и оперативная группа «Балатон», а также две гвардейские воздушно-десантные дивизии. В первый день операции для обеспечения высадки десантных дивизий в распоряжение Главкома «Дунай» выделялось пять дивизий военно-транспортной авиации[31].пс. Ба-а дивизии то знакомые, 54года назад их деды проливали кровь чехов (теперь дети и внуки ):в Генштабе рф Герасимов достал из архива старые планы (карты тоже были 1985г)-немного подкорректировал и вперед (за 3 дня Киев брать), почти 1млн солдат на крохотную Чехословакию...а немцев оставили границу стеречь (легенда-немцы рвались намотать чешкие кишки на гусеницы, типа вы только дозвольте, ваше благородие, мы щас мигом научим чехов СССР любить)