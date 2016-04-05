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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 14 гру, 2022 17:51
ЛАД написав:
А выбрать себе врага на форуме и воевать с ним... Смешно, мальчики. Пора взрослеть.
Ты защищаешь российскую культуру, бросаешь сюда ссылку на фонтанку, ищешь хороших россиян ...Кто же реальный враг-то, назови врага ?
PS. Я тоже читаю российский сегмент инета для анализа, но не тащу его сюда на форум
В моем и твоём случае, как в анекдоте - "но есть один нюанс"
Востаннє редагувалось pesikot
в Сер 14 гру, 2022 18:50, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 17:56
andrijk777 А вішистский режим у Франції?
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Додано: Сер 14 гру, 2022 18:04
Letusrock написав: sashaqbl написав:
Оце вже хороша новина для Успіха, Bobua та інших, кого мобілізували. Але по ходу не дуже хороша - для багатьох з тих, хто в тилу...
А ще для тих, хто підписав контракт...
вже виклали спростування... дивно
Ось першоджерело:
Так, багато що перебрехали, але суть - що Міноборони розглядає заміну тих, хто мобілізований на початку війни, як на мене, передано вірно.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 18:09
ЛАД
andrijk777 написав: pesikot написав: ЛАД написав:
4. Соловьёв и Дима Киселёв были
не просто "відомими", а хорошими или, по крайней мере, неплохими журналистами. На каком-то этапе жизни перед ними встал выбор - продолжаться быть хорошими и честными журналистами со средними доходами или зарабатывать много. Сначала для больших заработков надо было "немножко поступиться" правдой и совестью, потом больше, а уже ступив на этот путь, свернуть с него сложно. А сейчас уже и невозможно.
Самое обычное явление в жизни.
Путь в ад начинается с маленького шага.
Та действительно
1) У артилеристов нет моральных терзаний, ведь они не по жилым домам хреначат, а по координатам. А координаты всего лишь цифры
2) У лётчиков тоже нет моральных терзаний, ведь они скидывают бомбы не по жилым домам, а по координатам. А координаты всего лишь цифры
3) У пропагандонов тоже нет моральных терзаний, ведь они не засирают говном мозги зрителей, а только лишь зарабатывают деньги для себя любимых
"Панять и пррастить" (с)
Тьфу ...
По-моєму ви тут утрируєте по відношенню до ЛАДа. Він такого не писав.
Тим більше у ТОП-пропагандистів дійсно немає "моральных терзаний", впевнений. А ось у артилеристів і льотчиків не знаю, думаю у деяких немає, у деяких є.
писал об артилеристах в феврале-марте 2022
Что уж поделать, когда я не злопамятный, но злой и память у меня хорошая
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Додано: Сер 14 гру, 2022 18:15
prodigy написав: juristkostya написав: alibob написав:
andrijk777
""Я не знаю історичних прикладів перетворення країни в государство-сателлит, марионетку без повної окупації, без повного знищення збройних сил, без терору і т.д."" --
-- БІЛОРУСЬ?
навскидку - Болгария, Монголия
это советские мифы-"якобы болгария хочет стать 16й республикой СССР", но мешает отстутствие общей границы
много слышал подобных мифов: один из них о том
что ГДР была самая преданная СССР республика ( типа Дон-Дона)
когда в 1968 происходила пражская весна "немцы просили дать им возможность ввести свои дивизии и научить чехов родину любить"
8 мая в Москве прошла закрытая встреча лидеров СССР, Польши, ГДР, Болгарии и Венгрии, во время которой состоялся откровенный обмен мнениями о мерах в связи с обстановкой в Чехословакии. Уже тогда прозвучали предложения о военном решении. Однако при этом лидер Венгрии Я. Кадар, ссылаясь на опыт 1956 года, заявил, что чехословацкий кризис нельзя решить военными средствами и необходимо искать политическое решение[24].
В конце мая правительство ЧССР дало согласие на проведение учений войск стран Варшавского договора под названием «Шумава», которые состоялись 20 — 30 июня с привлечением только штабов частей, соединений и войск связи. С 20 по 30 июня на территорию Чехословакии впервые за всю историю военного блока социалистических стран было введено 16 тысяч человек личного состава. С 23 июля по 10 августа 1968 года на территории СССР, ГДР и Польши были проведены тыловые учения «Неман», в период которых шла передислокация войск для их ввода в Чехословакию. С 11 августа 1968 года были проведены крупные учения войск ПВО «Небесный щит». На территории Западной Украины, Польши и ГДР были проведены учения войск связи.
29 июля — 1 августа прошла встреча в Чьерне-над-Тисой, в которой участвовали полные составы Политбюро ЦК КПСС и Президиум ЦК КПЧ вместе с президентом Л. Свободой. Чехословацкая делегация на переговорах в основном выступала единым фронтом, но особой позиции придерживался Василь Биляк. Тогда же поступило личное письмо кандидата члена Президиума ЦК КПЧ Антонина Капека с просьбой об оказании его стране «братской помощи» соцстран
.
Военную подготовку операции осуществлял главнокомандующий Объединёнными Вооружёнными Силами стран Варшавского договора маршал И. И. Якубовский, однако за несколько дней до начала операции её руководителем был назначен главнокомандующий Сухопутными войсками, заместитель министра обороны СССР, генерал армии И. Г. Павловский[29].
На первом этапе основная роль отводилась Воздушно-десантным войскам. Войска противовоздушной обороны, Военно-морской флот и Ракетные войска стратегического назначения СССР приводились в повышенную боеготовность.
К 20 августа была подготовлена группировка войск, первый эшелон которой насчитывал до 250 000 человек, а общее количество — до 500 000 человек, около 5 000 танков и бронетранспортёров. Для осуществления операции привлекались 26 дивизий, из них 18 советских, не считая авиации. Во вторжении принимали участие войска советских 1-й гвардейской танковой, 20-й гвардейской общевойсковой, 16-й воздушной армий (Группа советских войск в Германии), 11-й гвардейской армии (Прибалтийский военный округ), 28-й общевойсковой армии (Белорусский военный округ), 13-й и 38-й общевойсковых армий (Прикарпатский военный округ) и 14-й воздушной армии (Одесский военный округ). Были сформированы Прикарпатский и Центральный фронты:
Прикарпатский фронт был создан на основе управления и войск Прикарпатского военного округа и нескольких польских дивизий. В его состав вошли четыре армии: 13-я, 38-я общевойсковые, 8-я гвардейская танковая и 57-я воздушная. При этом 8-я гвардейская танковая армия и часть сил 13-й армии начали перемещение в южные районы Польши, где в их состав были дополнительно включены польские дивизии. Командующий генерал-полковник Бисярин Василий Зиновьевич.
Центральный фронт был сформирован на базе управления Прибалтийского военного округа с включением в него войск Прибалтийского военного округа, Группы советских войск в Германии и Северной группы войск, а также отдельных польских и восточногерманских дивизий. Этот фронт был развёрнут в ГДР и Польше. В состав Центрального фронта входили 11-я и 20-я гвардейские общевойсковые и 37-я воздушная армии.
Также для прикрытия действующей группировки в Венгрии был развёрнут Южный фронт. Кроме этого фронта, на территории Венгрии была развёрнута для ввода в Чехословакию оперативная группа «Балатон» (две советские дивизии, а также болгарские и венгерские подразделения)[30].
В целом численность введённых в Чехословакию войск составляла[31][32]:
СССР — 18 мотострелковых, танковых и воздушно-десантных дивизий, 22 авиационных и вертолётных полка, около 170 000 человек;
Польша — 5 пехотных дивизий, до 40 000 человек;
ГДР — мотострелковая и танковая дивизии, всего до 15 000 человек (по публикациям в прессе[1], от ввода частей ГДР в Чехословакию в последний момент было решено отказаться, они играли роль резерва на границе
, а в Чехословакии находилась оперативная группа ННА ГДР из нескольких десятков военнослужащих);
Венгрия — 8-я мотострелковая дивизия, отдельные части, всего 12 500 человек;
Болгария — 12-й и 22-й болгарские мотострелковые полки, общей численностью 2164 чел. и один болгарский танковый батальон, имевший на вооружении 26 машин Т-34.
Дата ввода войск была назначена на вечер 20 августа, когда проводилось заседание Президиума ЦК КПЧ. Утром 20 августа 1968 года офицерам был зачитан секретный приказ о формировании главного командования «Дунай». Главкомом был назначен генерал армии И. Г. Павловский, чья ставка была развёрнута в южной части Польши. Ему подчинялись оба фронта (Центральный и Прикарпатский) и оперативная группа «Балатон», а также две гвардейские воздушно-десантные дивизии. В первый день операции для обеспечения высадки десантных дивизий в распоряжение Главкома «Дунай» выделялось пять дивизий военно-транспортной авиации[31].
пс. Ба-а дивизии то знакомые, 54года назад их деды проливали кровь чехов (теперь дети и внуки ):
1-й гвардейской танковой, 20-й гвардейской общевойсковой
в Генштабе рф Герасимов достал из архива старые планы (карты тоже были 1985г)-немного подкорректировал и вперед (за 3 дня Киев брать), почти 1млн солдат на крохотную Чехословакию...а немцев оставили границу стеречь (легенда-немцы рвались намотать чешкие кишки на гусеницы, типа вы только дозвольте, ваше благородие, мы щас мигом научим чехов СССР любить)
Ну ось - 250000 на маленьку Чехословакію + сучасна/підготовлена техніка в великій кількості + багато офіцерів з бойовим досвідом, причому операція ретельно спланована. І це фактично проти мирного населення
, збройний опір не чинився!
А СВО - це від самого початку провальна операція. Неможливо було 170 000 захопити усю Україну за більш-менш короткий термін. - це те що я хотів сказати.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 18:18
freeze написав:
Убыли. Стрёмно в душе. Но как-то, так надеюсь, что всё будет ок
Все буде добре
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Додано: Сер 14 гру, 2022 18:21
pesikot написав: ЛАД написав:
А выбрать себе врага на форуме и воевать с ним... Смешно, мальчики. Пора взрослеть.
Ты защищаешь российскую культуру, бросаешь сюда ссылку на фонтанку, ищешь хороших россиян ...Кто же реальный враг-то ?
PS. Я тоже читаю российский сегмент инета для анализа, но не тащу его сюда на форум
В моем и твоём случае, как в анекдоте - "но есть один нюанс"
Місяць тому
Фейгін..- цитата:- руские так и не поняли - украинци их ненавидят.. и есть за что....
Позавчора, можу наплутати прізвище - Алексашенков по питанню Дождя , практично цитата:-где то в июле-августе, в Прибалтике резко изменилось отношение к русским, если раньше были оттенки серого- то теперь исключительно черный/белый..и это понятно , ведь прибалты четко понимают что в случае проиграша Украины - они следующие...., при чем это не отдельное мнение каких то отдельных чиновников - это общее мнение всех
За граматику прошу вибачення
А по суті
Вже навіть російські опозіціонери зрозуміли що винуваті всі від пуйла до окремого двірника...і тільки Лад з модераторами мають свою окрему думку...
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в Сер 14 гру, 2022 18:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 18:21
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Путин, по-моему, тоже не планировал прямой захват территорий. Планировалось превращение Украины в государство-сателлит, марионетку. Не вышло, решил отхватить кусок, возможно, обеспечивая себе лучшие условия для последующего торга.
"не планировал прямой захват территорий" тому що пу живе в своєму віртуальному світі. Це достатньо унікальне явище, коли диктатор сам собі щось навіяв і діє згідно цих навіювань.
"Не вышло" - а як ви уявляєте воно мало "вийти"? Приклади в історії якісь є? Я не знаю історичних прикладів перетворення країни в государство-сателлит, марионетку без повної окупації, без повного знищення збройних сил, без терору і т.д. Як ви уявляєте окупацію Західної України? Це нереально.
Це тільки пу так собі мріяв і все.
Повторюсь - є 100% доказ моєї правоти - це Крим. пу чомусь не "Планировал превращение Крыма в государство-сателлит, марионетку" а просто анексував його.
Лугандон не планировал, але анексував. Херсон не планировал, але анексував.
Раджу вам ігнорувати все що говорить(планує) пу останні декілька років, тому що це немає нічого спільного з реальністю.
Примеры в истории есть разные. Просто раньше это не требовалось, делалось откровенно прямым захватом, последние 100 лет маскируются, устраивают перевороты, "революции" и пр. Для превращения государства в сателлит всё, что Вы написали, совсем не обязательно. Террор могут осуществлять и марионетки.
Я "окупацію Західної України" никак "не уявляю". Точнее, так же как и южной, северной или восточной.
Теми силами, которые Путин выделил на "СВО" это попросту нереально.
Крым не доказывает Вашу правоту. "Это другое"
. Тогда ничего кроме аннексии и не предусматривалось. Крым всегда рассматривался Россией как незаконно отнятая территория, как исконная часть России. И не только Путиным, а народом. Поэтому захват Крыма вызвал такой энтузиазм в РФ и резкий рост путинского рейтинга.
Аннексия Донбасса и Херсона, скорее всего, не планировалась (ручаться, естественно, не могу, в голову Путина залазить не умею). Но Донбасс, если бы хотели, можно было аннексировать давно. Почему-то не делали. Выгоднее было впихнуть Донбасс в Украину, но на своих условиях, чтобы сохранить влияние на Украину.
На слова
Путина (впрочем, не только его) давно не реагирую. Говорить сегодня все научились. Век демагогии и лицемерия.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 18:23
sashaqbl написав: Letusrock написав:
Також ЗСУ потребують заміни тих солдатів, які захищають нашу країну з початку війни.
Оце вже хороша новина для Успіха, Bobua та інших, кого мобілізували. Але по ходу не дуже хороша - для багатьох з тих, хто в тилу...
Та не буде ніякої заміни це тіки повод . Готується створення 3 нових корпусів.
Ми вже вигребли остатки совєцького наслєдія ржавого заліза з європи. Зара кинем на фронт все що в нас перевели на консервацію з часів Сталіна. Це все ще треба підготувати й зіграти до весни
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