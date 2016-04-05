ЛАД написав:Несколько активных писателей, присваивающие себе монопольное право на патриотизм и записывающих несогласных с их взглядами во враги, это далеко не Украина. Экстремисты есть во всех странах.
Экстремизм, как и антироссия - это любимая тема российской пропаганды ЛАД, зачем ты так палишься ? Ну сколько можно уже ?
Я тебе всегда говорю, что ты кушаешь российское говно и камлаешь на совок, но это не означает, что я записываю тебя во враги.
То что я записываю тебя во враги - это гнусное вранье
А вот ты, расчеловечиваешь меня - приписываешь мне глупость и экстремизм. А это, опять же, любимое занятие российской пропаганды Удивительно, правда ?
sashaqbl написав:andrijk777 А вішистский режим у Франції?
Франція була повністю розгромлена і здалась.
А режим Віші - це просто добра воля Гітлера. Гітлер так поступив тому що намічалась війна і з Британією і з СРСР і потрібно було заспокоїти тили + Гітлер "любив" французів. У Франції був самий лагідний окупаційний режим.
Впевнений що пу ніякої "доброї волі" до України не відчуває.
Цінний агент росіян в нашій спецслужбі. Передавав ФСБ рф інформацію з грифами «таємно» і «цілком таємно». В Києві судитимуть Олексія Сидоровича, заступника начальника інформаційно-аналітичного відділу Управління СБУ в Херсонській області. Куратором Сидоровича став офіцер ФСБ Віктор Король, який і завербував його. Сидорович «зливав» росіянам зібрані СБУ дані щодо електоральної та політичної ситуації в регіоні. У липні 2021 року Сидорович, за інформацією слідства, здав російським спецслужбам деталі командно-штабних навчань, а також повідомив про приїзд на Херсонщину тодішнього заступника голови СБУ Руслана Баранецького. Це ще раз підтверджує той факт, що напередодні вторгнення Херсонщина була нашпигована російською агентурою, і деякі агенти, ймовірно, залишились на своїх місцях. До речі, перед війною в Херсоні затримали ще одного високопоставленого херсонського зрадника, Андрія Гутора, заступника начальника ВЗНД СБ. Нажаль, він на волі. Був, кажуть, в окупованому Херсоні та втік на Кримський півострів.
alibob написав:andrijk777 ""Я не знаю історичних прикладів перетворення країни в государство-сателлит, марионетку без повної окупації, без повного знищення збройних сил, без терору і т.д."" -- -- БІЛОРУСЬ?
Не виривайте фрази з контексту. Я мав на увазі перетворення шляхом воєнної агресії, проведення СВО і т.д. Тобто шлях який обрала РФ 24 лютого 2022 року. Там це зрозуміло з контексту.
Вам привели примеры государств-сателлитов. В контексте у Вас, вроде, ничего не было о методах превращения. Тем не менее, Вам уже sashaqbl привел пример такого превращения и "шляхом воєнної агресії" - вишистский режим во Франции. Чуть выше Вы писали о Чехословакии. В принципе та же "СВО". Там, правда не превращение, а удержание. Но, по-моему, это не принципиально. А так СВО, только значительно бОльшими силами и хорошо спланированная. Разница только в том, что в Чехословакии Союз рассчитывал исключительно на силы вторжения, а с Украиной Путин рассчитывал на "5 колонну" (повторение ситуации с Крымом), но просчитался. А сил "СВО" оказалось реально мало.
ЛАД написав:Теми силами, которые Путин выделил на "СВО" это попросту нереально.
Крым не доказывает Вашу правоту. "Это другое" . Тогда ничего кроме аннексии и не предусматривалось. Крым всегда рассматривался Россией как незаконно отнятая территория, как исконная часть России. И не только Путиным, а народом. Поэтому захват Крыма вызвал такой энтузиазм в РФ и резкий рост путинского рейтинга.
Аннексия Донбасса и Херсона, скорее всего, не планировалась (ручаться, естественно, не могу, в голову Путина залазить не умею). Но Донбасс, если бы хотели, можно было аннексировать давно. Почему-то не делали. Выгоднее было впихнуть Донбасс в Украину, но на своих условиях, чтобы сохранить влияние на Украину.
На слова Путина (впрочем, не только его) давно не реагирую. Говорить сегодня все научились. Век демагогии и лицемерия.
Вот ты и поплыл
Нарративы, "ну вот не хотел Путин вот это вот всё, но пришлось ему", "Но Донбасс, если бы хотели, можно было аннексировать давно" Это же один в один, как я читаю российские паблики
ЛАД, запомни, хотелки россиян никогда не совпадают с их возможностями. Поэтому не "хотели бы, то аннексировали", а "хотели, да не смогли"
ЛАД написав:Крым не доказывает Вашу правоту. "Это другое" . Тогда ничего кроме аннексии и не предусматривалось. Крым всегда рассматривался Россией как незаконно отнятая территория, как исконная часть России. И не только Путиным, а народом. Поэтому захват Крыма вызвал такой энтузиазм в РФ и резкий рост путинского рейтинга.
А що "предусматривалось" зробити з Україною??? Я так думаю що планувався Союз 2.0. РФ, Білорусь і Україна. По факту це та сама анексія, тільки "в профіль".
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 14 гру, 2022 18:56, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl написав:andrijk777 А вішистский режим у Франції?
Франція була повністю розгромлена і здалась.
А режим Віші - це просто добра воля Гітлера. Гітлер так поступив тому що намічалась війна і з Британією і з СРСР і потрібно було заспокоїти тили + Гітлер "любив" французів. У Франції був самий лагідний окупаційний режим.
Впевнений що пу ніякої "доброї волі" до України не відчуває.
Да при чём тут "добрая воля"! Наверняка были весьма прагматичные расчёты. К примеру, нехватка войск. Оккупировать всю Францию надо очень много сил. И держать их там постоянно. Зачем, если это можно обеспечить проще и дешевле. Франция будет делать всё, что нужно, а армия пригодится и в других местах.
Точно так же и Путин рассчитывал превратить Украину в вариант вишистской Франции, не прибегая к оккупации, на которую у него явно не хватает сил. И никакой "доброй воли".
ЛАД написав:Крым всегда рассматривался Россией как незаконно отнятая территория, как исконная часть России. И не только Путиным, а народом. Поэтому захват Крыма вызвал такой энтузиазм в РФ и резкий рост путинского рейтинга.
Бинго! Т.е. вы наконец признали вину в агрессии всех россиян, а не только их фюрера
ЛАД написав:Крым не доказывает Вашу правоту. "Это другое" . Тогда ничего кроме аннексии и не предусматривалось. Крым всегда рассматривался Россией как незаконно отнятая территория, как исконная часть России. И не только Путиным, а народом. Поэтому захват Крыма вызвал такой энтузиазм в РФ и резкий рост путинского рейтинга.
А що "предусматривалось" зробити з Україною??? Я так думаю що планувався Союз 2.0. РФ, Білорусь і Україна. По факту це та сама анексія, тільки "в профіль".
Настоящий Союз (по образцу СССР) пока что не создали даже с Беларусью, хотя "Союзное государство" провозгласили давно. Но превращение Украины в вариант Беларуси - возможно. Но это всё же не аннексия. Беларусь - сателлит, но не часть РФ.