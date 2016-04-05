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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2999300030013002>
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 18:24

  ЛАД написав:Несколько активных писателей, присваивающие себе монопольное право на патриотизм и записывающих несогласных с их взглядами во враги, это далеко не Украина. Экстремисты есть во всех странах.

Экстремизм, как и антироссия - это любимая тема российской пропаганды
ЛАД, зачем ты так палишься ? Ну сколько можно уже ?

Я тебе всегда говорю, что ты кушаешь российское говно и камлаешь на совок, но это не означает, что я записываю тебя во враги.

То что я записываю тебя во враги - это гнусное вранье :)

А вот ты, расчеловечиваешь меня - приписываешь мне глупость и экстремизм. А это, опять же, любимое занятие российской пропаганды
Удивительно, правда ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 18:41

  sashaqbl написав:andrijk777 А вішистский режим у Франції?

Франція була повністю розгромлена і здалась.

А режим Віші - це просто добра воля Гітлера. Гітлер так поступив тому що намічалась війна і з Британією і з СРСР і потрібно було заспокоїти тили + Гітлер "любив" французів. У Франції був самий лагідний окупаційний режим.

Впевнений що пу ніякої "доброї волі" до України не відчуває.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 18:46

Цінний агент росіян в нашій спецслужбі. Передавав ФСБ рф інформацію з грифами «таємно» і «цілком таємно». В Києві судитимуть Олексія Сидоровича, заступника начальника інформаційно-аналітичного відділу Управління СБУ в Херсонській області.
Куратором Сидоровича став офіцер ФСБ Віктор Король, який і завербував його.
Сидорович «зливав» росіянам зібрані СБУ дані щодо електоральної та політичної ситуації в регіоні.
У липні 2021 року Сидорович, за інформацією слідства, здав російським спецслужбам деталі командно-штабних навчань, а також повідомив про приїзд на Херсонщину тодішнього заступника голови СБУ Руслана Баранецького.
Це ще раз підтверджує той факт, що напередодні вторгнення Херсонщина була нашпигована російською агентурою, і деякі агенти, ймовірно, залишились на своїх місцях.
До речі, перед війною в Херсоні затримали ще одного високопоставленого херсонського зрадника, Андрія Гутора, заступника начальника ВЗНД СБ.
Нажаль, він на волі. Був, кажуть, в окупованому Херсоні та втік на Кримський півострів.
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 18:48

  andrijk777 написав:
  alibob написав:andrijk777
""Я не знаю історичних прикладів перетворення країни в государство-сателлит, марионетку без повної окупації, без повного знищення збройних сил, без терору і т.д."" --
-- БІЛОРУСЬ?

Не виривайте фрази з контексту.
Я мав на увазі перетворення шляхом воєнної агресії, проведення СВО і т.д. Тобто шлях який обрала РФ 24 лютого 2022 року.
Там це зрозуміло з контексту.

Вам привели примеры государств-сателлитов. В контексте у Вас, вроде, ничего не было о методах превращения.
Тем не менее, Вам уже sashaqbl привел пример такого превращения и "шляхом воєнної агресії" - вишистский режим во Франции.
Чуть выше Вы писали о Чехословакии. В принципе та же "СВО". Там, правда не превращение, а удержание. Но, по-моему, это не принципиально. А так СВО, только значительно бОльшими силами и хорошо спланированная. Разница только в том, что в Чехословакии Союз рассчитывал исключительно на силы вторжения, а с Украиной Путин рассчитывал на "5 колонну" (повторение ситуации с Крымом), но просчитался. А сил "СВО" оказалось реально мало.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 18:48

  ЛАД написав:Теми силами, которые Путин выделил на "СВО" это попросту нереально.

Крым не доказывает Вашу правоту. "Это другое" :). Тогда ничего кроме аннексии и не предусматривалось. Крым всегда рассматривался Россией как незаконно отнятая территория, как исконная часть России. И не только Путиным, а народом. Поэтому захват Крыма вызвал такой энтузиазм в РФ и резкий рост путинского рейтинга.

Аннексия Донбасса и Херсона, скорее всего, не планировалась (ручаться, естественно, не могу, в голову Путина залазить не умею). Но Донбасс, если бы хотели, можно было аннексировать давно. Почему-то не делали. Выгоднее было впихнуть Донбасс в Украину, но на своих условиях, чтобы сохранить влияние на Украину.

На слова Путина (впрочем, не только его) давно не реагирую. Говорить сегодня все научились. Век демагогии и лицемерия.

Вот ты и поплыл

Нарративы, "ну вот не хотел Путин вот это вот всё, но пришлось ему", "Но Донбасс, если бы хотели, можно было аннексировать давно"
Это же один в один, как я читаю российские паблики

ЛАД, запомни, хотелки россиян никогда не совпадают с их возможностями.
Поэтому не "хотели бы, то аннексировали", а "хотели, да не смогли"

В НАТО считают, что Путин "не всегда соотносит цели с возможностями"
Российский диктатор Владимир Путин оказался достаточно "безрассудным" и "не всегда соотносит цели с возможностями"

И так было всегда в истории россиян
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 18:54

  ЛАД написав:Крым не доказывает Вашу правоту. "Это другое" :). Тогда ничего кроме аннексии и не предусматривалось. Крым всегда рассматривался Россией как незаконно отнятая территория, как исконная часть России. И не только Путиным, а народом. Поэтому захват Крыма вызвал такой энтузиазм в РФ и резкий рост путинского рейтинга.

А що "предусматривалось" зробити з Україною???
Я так думаю що планувався Союз 2.0. РФ, Білорусь і Україна. По факту це та сама анексія, тільки "в профіль".
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 14 гру, 2022 18:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 18:55

МАГАТЭ добилось вывода тяжелых и легких вооружений с территории Запорожской АЭС.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон перед началом международной конференции, посвященной помощи Украине в Париже.

«Генеральный директор МАГАТЭ Гросси ведет постоянные переговоры, что, я надеюсь, позволит нам полностью защитить ЗАЭС. Я думаю, что ближайшие недели в этом смысле будут решающими» — рассказал Макрон.

Президент добавил, что целью переговорной группы по ЗАЭС является демилитаризация зоны вокруг станции, на данный же момент обсуждаются практические аспекты.

Пыня и его дегенераты: «я защищу АЭС территориальную целостность и независимость Украины».
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 18:58

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:andrijk777 А вішистский режим у Франції?

Франція була повністю розгромлена і здалась.

А режим Віші - це просто добра воля Гітлера. Гітлер так поступив тому що намічалась війна і з Британією і з СРСР і потрібно було заспокоїти тили + Гітлер "любив" французів. У Франції був самий лагідний окупаційний режим.

Впевнений що пу ніякої "доброї волі" до України не відчуває.

Да при чём тут "добрая воля"!
Наверняка были весьма прагматичные расчёты. К примеру, нехватка войск. Оккупировать всю Францию надо очень много сил. И держать их там постоянно. Зачем, если это можно обеспечить проще и дешевле. Франция будет делать всё, что нужно, а армия пригодится и в других местах.

Точно так же и Путин рассчитывал превратить Украину в вариант вишистской Франции, не прибегая к оккупации, на которую у него явно не хватает сил.
И никакой "доброй воли".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 19:02

  ЛАД написав:Крым всегда рассматривался Россией как незаконно отнятая территория, как исконная часть России. И не только Путиным, а народом. Поэтому захват Крыма вызвал такой энтузиазм в РФ и резкий рост путинского рейтинга.

Бинго!
Т.е. вы наконец признали вину в агрессии всех россиян, а не только их фюрера :?:
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 19:05

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Крым не доказывает Вашу правоту. "Это другое" :). Тогда ничего кроме аннексии и не предусматривалось. Крым всегда рассматривался Россией как незаконно отнятая территория, как исконная часть России. И не только Путиным, а народом. Поэтому захват Крыма вызвал такой энтузиазм в РФ и резкий рост путинского рейтинга.

А що "предусматривалось" зробити з Україною???
Я так думаю що планувався Союз 2.0. РФ, Білорусь і Україна. По факту це та сама анексія, тільки "в профіль".

Настоящий Союз (по образцу СССР) пока что не создали даже с Беларусью, хотя "Союзное государство" провозгласили давно.
Но превращение Украины в вариант Беларуси - возможно. Но это всё же не аннексия. Беларусь - сателлит, но не часть РФ.
ЛАД
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