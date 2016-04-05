RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2999300030013002
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 19:07

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Аннексия Донбасса и Херсона, скорее всего, не планировалась (ручаться, естественно, не могу, в голову Путина залазить не умею). Но Донбасс, если бы хотели, можно было аннексировать давно. Почему-то не делали. Выгоднее было впихнуть Донбасс в Украину, но на своих условиях, чтобы сохранить влияние на Украину.

На слова Путина (впрочем, не только его) давно не реагирую. Говорить сегодня все научились. Век демагогии и лицемерия.

ЛАД, запомни, хотелки россиян никогда не совпадают с их возможностями.
Поэтому не "хотели бы, то аннексировали", а "хотели, да не смогли"

Вірно підмічено.
ЛАД часто повторює російські штампи, якось і не замічаючи цього. І одночасно пише що "давно не реагирую на слова пу".

Хто сказав що Донбас анексували "тому что не хотели"? А може тому що не могли.
Ось Навального також не вбили "тому что не хотели" :D :D :D І головне багато людей вірять(вірили) путіну.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4264
З нами з: 11.11.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 19:13

  ЛАД написав:Но это всё же не аннексия. Беларусь - сателлит, но не часть РФ
какая разница светло коричневое или бурое говно? Формально РБ сохраняет субъектность, по факту нет. В какую заграницу кроме стран ОДКБ ездит лука? Кто из мировых лидеров приезжает к нему? А на заборе можно сколько угодно "Жыве́ Белару́сь" писать. Лука никто и ни о какой субъектности не идёт.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 14 гру, 2022 19:16, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15623
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2078 раз.
Подякували: 2945 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 19:14

  Starikan написав:
  ЛАД написав:Крым всегда рассматривался Россией как незаконно отнятая территория, как исконная часть России. И не только Путиным, а народом. Поэтому захват Крыма вызвал такой энтузиазм в РФ и резкий рост путинского рейтинга.

Бинго!
Т.е. вы наконец признали вину в агрессии всех россиян, а не только их фюрера :?:

Для об'єктивності: розглядати можна, як завгодно.
Це, як мріяти))
Це не злочин. Провини немає.
Злочин та провина -- це вторгнення, агресія, захоплення та тощо.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25700
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 19:20

На РФ дна нет

https://t.me/KremlCirk/3375
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15623
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2078 раз.
Подякували: 2945 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 19:22

  andrijk777 написав:............
Хто сказав що Донбас анексували "тому что не хотели"? А може тому що не могли.

Расскажите, пожалуйста, почему 7 лет не могли, а на 8-й год вдруг смогли? Что мешало сделать это в течение 7 лет? Там даже проводили какие-то "референдумы", их "правительства", насколько помню, даже "обращались с просьбами" о принятии. Но почему-то быстро отыгрывали.
Что изменилось?
Как по мне, только то, что стало понятно - впихнуть ЛДНР в Украину на своих условиях не удастся.
Ось Навального також не вбили "тому что не хотели" :D :D :D І головне багато людей вірять(вірили) путіну.

Не удалось. Насколько понимаю, попытку сделали, но не доработали. В Германии его спасли. После возвращения в РФ убивать стало "неудобно". Но посадили, в заключении он особо не мешает.
И не надо любые попытки анализа называть "российскими штампами", если даже какие-то слова похожи. Мне писать по-китайски, чтобы было "не похоже"? :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23598
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 19:22

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:Аннексия Донбасса и Херсона, скорее всего, не планировалась (ручаться, естественно, не могу, в голову Путина залазить не умею). Но Донбасс, если бы хотели, можно было аннексировать давно. Почему-то не делали. Выгоднее было впихнуть Донбасс в Украину, но на своих условиях, чтобы сохранить влияние на Украину.

На слова Путина (впрочем, не только его) давно не реагирую. Говорить сегодня все научились. Век демагогии и лицемерия.

ЛАД, запомни, хотелки россиян никогда не совпадают с их возможностями.
Поэтому не "хотели бы, то аннексировали", а "хотели, да не смогли"

Вірно підмічено.
ЛАД часто повторює російські штампи, якось і не замічаючи цього. І одночасно пише що "давно не реагирую на слова пу".

Хто сказав що Донбас анексували "тому что не хотели"? А може тому що не могли.
Ось Навального також не вбили "тому что не хотели" :D :D :D І головне багато людей вірять(вірили) путіну.

А що саме заважало рашкованам реалізувати своє бажання анексувати захоплені території Донбасу?

Або так: Що робило це неможливим для них?
Ціна, ЗСУ, заборона Заходу, місцеве населення чи що?

Поясніть.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25700
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 19:23

  ЛАД написав:Настоящий Союз (по образцу СССР) пока что не создали даже с Беларусью, хотя "Союзное государство" провозгласили давно.
Но превращение Украины в вариант Беларуси - возможно. Но это всё же не аннексия. Беларусь - сателлит, но не часть РФ.

Союз з Білоруссю це надто мілко, не тягне це на СРСР 2.0. І рейтингу це багато б не дало.
А ось РФ+Україна+Білорусь це вже солідно, тим більше саме ці країни і створили СРСР 1.0 і поховали його. Такий союз давав вже серйозну прибавку рейтингів путіну. І взагалі б сильно його возвеличило історично.
Причому можна діяти далі: Молдова і Вірменія 100% кандидати. Їх без проблем можна затягнути в Союз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4264
З нами з: 11.11.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2999300030013002
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 108974
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 474672
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4373
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.