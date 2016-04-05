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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 14 гру, 2022 19:07
pesikot написав:
ЛАД
ЛАД написав:
Аннексия Донбасса и Херсона, скорее всего, не планировалась (ручаться, естественно, не могу, в голову Путина залазить не умею). Но Донбасс, если бы хотели, можно было аннексировать давно. Почему-то не делали. Выгоднее было впихнуть Донбасс в Украину, но на своих условиях, чтобы сохранить влияние на Украину
.
На слова
Путина (впрочем, не только его) давно не реагирую. Говорить сегодня все научились. Век демагогии и лицемерия.
, запомни, хотелки россиян никогда не совпадают с их возможностями.
Поэтому не "хотели бы, то аннексировали", а "хотели, да не смогли"
Вірно підмічено.
ЛАД часто повторює російські штампи, якось і не замічаючи цього. І одночасно пише що "давно не реагирую на слова пу".
Хто сказав що Донбас анексували "тому что не хотели"? А може тому що не могли.
Ось Навального також не вбили "тому что не хотели"
І головне багато людей вірять(вірили) путіну.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 19:13
ЛАД написав:
Но это всё же не аннексия. Беларусь - сателлит, но не часть РФ
какая разница светло коричневое или бурое говно? Формально РБ сохраняет субъектность, по факту нет. В какую заграницу кроме стран ОДКБ ездит лука? Кто из мировых лидеров приезжает к нему? А на заборе можно сколько угодно "Жыве́ Белару́сь" писать. Лука никто и ни о какой субъектности не идёт.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 14 гру, 2022 19:16, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 19:14
Starikan написав: ЛАД написав:
Крым всегда рассматривался Россией как незаконно отнятая территория, как исконная часть России. И не только Путиным, а народом
. Поэтому захват Крыма вызвал такой энтузиазм в РФ и резкий рост путинского рейтинга.
Бинго!
Т.е. вы наконец признали вину в агрессии всех россиян, а не только их фюрера
Для об'єктивності: розглядати можна, як завгодно.
Це, як мріяти))
Це не злочин. Провини немає.
Злочин та провина -- це вторгнення, агресія, захоплення та тощо.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 19:20
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Додано: Сер 14 гру, 2022 19:22
andrijk777 написав:
............
Хто сказав що Донбас анексували "тому что не хотели"? А може тому що не могли.
Расскажите, пожалуйста, почему 7 лет не могли, а на 8-й год вдруг смогли? Что мешало сделать это в течение 7 лет? Там даже проводили какие-то "референдумы", их "правительства", насколько помню, даже "обращались с просьбами" о принятии. Но почему-то быстро отыгрывали.
Что изменилось?
Как по мне, только то, что стало понятно - впихнуть ЛДНР в Украину на своих условиях не удастся.
Ось Навального також не вбили "тому что не хотели"
І головне багато людей вірять(вірили) путіну.
Не удалось. Насколько понимаю, попытку сделали, но не доработали. В Германии его спасли. После возвращения в РФ убивать стало "неудобно". Но посадили, в заключении он особо не мешает.
И не надо любые попытки анализа называть "российскими штампами", если даже какие-то слова похожи. Мне писать по-китайски, чтобы было "не похоже"?
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Додано: Сер 14 гру, 2022 19:22
andrijk777 написав: pesikot написав:
ЛАД
ЛАД написав:
Аннексия Донбасса и Херсона, скорее всего, не планировалась (ручаться, естественно, не могу, в голову Путина залазить не умею). Но Донбасс, если бы хотели, можно было аннексировать давно. Почему-то не делали. Выгоднее было впихнуть Донбасс в Украину, но на своих условиях, чтобы сохранить влияние на Украину
.
На слова
Путина (впрочем, не только его) давно не реагирую. Говорить сегодня все научились. Век демагогии и лицемерия.
, запомни, хотелки россиян никогда не совпадают с их возможностями.
Поэтому не "хотели бы, то аннексировали", а "хотели, да не смогли"
Вірно підмічено.
ЛАД часто повторює російські штампи, якось і не замічаючи цього. І одночасно пише що "давно не реагирую на слова пу".
Хто сказав що Донбас анексували "тому что не хотели"? А може тому що не могли.
Ось Навального також не вбили "тому что не хотели"
І головне багато людей вірять(вірили) путіну.
А що саме заважало рашкованам реалізувати своє бажання анексувати захоплені території Донбасу?
Або так: Що робило це неможливим для них?
Ціна, ЗСУ, заборона Заходу, місцеве населення чи що?
Поясніть.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 19:23
ЛАД написав:
Настоящий Союз (по образцу СССР) пока что не создали даже с Беларусью, хотя "Союзное государство" провозгласили давно.
Но превращение Украины в вариант Беларуси - возможно. Но это всё же не аннексия. Беларусь - сателлит, но не часть РФ.
Союз з Білоруссю це надто мілко, не тягне це на СРСР 2.0. І рейтингу це багато б не дало.
А ось РФ+Україна+Білорусь це вже солідно, тим більше саме ці країни і створили СРСР 1.0 і поховали його. Такий союз давав вже серйозну прибавку рейтингів путіну. І взагалі б сильно його возвеличило історично.
Причому можна діяти далі: Молдова і Вірменія 100% кандидати. Їх без проблем можна затягнути в Союз.
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