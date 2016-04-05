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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 300030013002300330043005>
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 19:07

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Аннексия Донбасса и Херсона, скорее всего, не планировалась (ручаться, естественно, не могу, в голову Путина залазить не умею). Но Донбасс, если бы хотели, можно было аннексировать давно. Почему-то не делали. Выгоднее было впихнуть Донбасс в Украину, но на своих условиях, чтобы сохранить влияние на Украину.

На слова Путина (впрочем, не только его) давно не реагирую. Говорить сегодня все научились. Век демагогии и лицемерия.

ЛАД, запомни, хотелки россиян никогда не совпадают с их возможностями.
Поэтому не "хотели бы, то аннексировали", а "хотели, да не смогли"

Вірно підмічено.
ЛАД часто повторює російські штампи, якось і не замічаючи цього. І одночасно пише що "давно не реагирую на слова пу".

Хто сказав що Донбас анексували "тому что не хотели"? А може тому що не могли.
Ось Навального також не вбили "тому что не хотели" :D :D :D І головне багато людей вірять(вірили) путіну.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 19:13

  ЛАД написав:Но это всё же не аннексия. Беларусь - сателлит, но не часть РФ
какая разница светло коричневое или бурое говно? Формально РБ сохраняет субъектность, по факту нет. В какую заграницу кроме стран ОДКБ ездит лука? Кто из мировых лидеров приезжает к нему? А на заборе можно сколько угодно "Жыве́ Белару́сь" писать. Лука никто и ни о какой субъектности не идёт.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 14 гру, 2022 19:16, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 19:14

  Starikan написав:
  ЛАД написав:Крым всегда рассматривался Россией как незаконно отнятая территория, как исконная часть России. И не только Путиным, а народом. Поэтому захват Крыма вызвал такой энтузиазм в РФ и резкий рост путинского рейтинга.

Бинго!
Т.е. вы наконец признали вину в агрессии всех россиян, а не только их фюрера :?:

Для об'єктивності: розглядати можна, як завгодно.
Це, як мріяти))
Це не злочин. Провини немає.
Злочин та провина -- це вторгнення, агресія, захоплення та тощо.
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 19:20

На РФ дна нет

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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 19:22

  andrijk777 написав:............
Хто сказав що Донбас анексували "тому что не хотели"? А може тому що не могли.

Расскажите, пожалуйста, почему 7 лет не могли, а на 8-й год вдруг смогли? Что мешало сделать это в течение 7 лет? Там даже проводили какие-то "референдумы", их "правительства", насколько помню, даже "обращались с просьбами" о принятии. Но почему-то быстро отыгрывали.
Что изменилось?
Как по мне, только то, что стало понятно - впихнуть ЛДНР в Украину на своих условиях не удастся.
Ось Навального також не вбили "тому что не хотели" :D :D :D І головне багато людей вірять(вірили) путіну.

Не удалось. Насколько понимаю, попытку сделали, но не доработали. В Германии его спасли. После возвращения в РФ убивать стало "неудобно". Но посадили, в заключении он особо не мешает.
И не надо любые попытки анализа называть "российскими штампами", если даже какие-то слова похожи. Мне писать по-китайски, чтобы было "не похоже"? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 19:22

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:Аннексия Донбасса и Херсона, скорее всего, не планировалась (ручаться, естественно, не могу, в голову Путина залазить не умею). Но Донбасс, если бы хотели, можно было аннексировать давно. Почему-то не делали. Выгоднее было впихнуть Донбасс в Украину, но на своих условиях, чтобы сохранить влияние на Украину.

На слова Путина (впрочем, не только его) давно не реагирую. Говорить сегодня все научились. Век демагогии и лицемерия.

ЛАД, запомни, хотелки россиян никогда не совпадают с их возможностями.
Поэтому не "хотели бы, то аннексировали", а "хотели, да не смогли"

Вірно підмічено.
ЛАД часто повторює російські штампи, якось і не замічаючи цього. І одночасно пише що "давно не реагирую на слова пу".

Хто сказав що Донбас анексували "тому что не хотели"? А може тому що не могли.
Ось Навального також не вбили "тому что не хотели" :D :D :D І головне багато людей вірять(вірили) путіну.

А що саме заважало рашкованам реалізувати своє бажання анексувати захоплені території Донбасу?

Або так: Що робило це неможливим для них?
Ціна, ЗСУ, заборона Заходу, місцеве населення чи що?

Поясніть.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 19:23

  ЛАД написав:Настоящий Союз (по образцу СССР) пока что не создали даже с Беларусью, хотя "Союзное государство" провозгласили давно.
Но превращение Украины в вариант Беларуси - возможно. Но это всё же не аннексия. Беларусь - сателлит, но не часть РФ.

Союз з Білоруссю це надто мілко, не тягне це на СРСР 2.0. І рейтингу це багато б не дало.
А ось РФ+Україна+Білорусь це вже солідно, тим більше саме ці країни і створили СРСР 1.0 і поховали його. Такий союз давав вже серйозну прибавку рейтингів путіну. І взагалі б сильно його возвеличило історично.
Причому можна діяти далі: Молдова і Вірменія 100% кандидати. Їх без проблем можна затягнути в Союз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 19:32

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Но превращение Украины в вариант Беларуси - возможно. Но это всё же не аннексия.

Союз з Білоруссю це надто мілко...
А ось РФ+Україна+Білорусь це вже солідно...Причому можна діяти далі: Молдова і Вірменія 100% кандидати. Їх без проблем можна затягнути в Союз.

Ви там шо сказилися обидва?
Перестаньте сказать😠
fler
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 19:38

  freeze написав:Убыли. Стрёмно в душе. Но как-то, так надеюсь, что всё будет ок.

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Якщо я правильно зрозумів, то незабаром нам треба чекати офіційного оголошення.
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 19:41

Putin readies massive Yars nuclear missile capable of hitting US and UK
https://nypost.com/2022/12/14/putin-rea ... us-and-uk/

Ипсо или хз что
vitaliian
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