Додано: Сер 14 гру, 2022 19:22

andrijk777 написав: ............

Хто сказав що Донбас анексували "тому что не хотели"? А може тому що не могли. ............Хто сказав що Донбас анексували "тому что не хотели"? А може тому що не могли.

І головне багато людей вірять(вірили) путіну. Ось Навального також не вбили "тому что не хотели"І головне багато людей вірять(вірили) путіну.

Расскажите, пожалуйста, почему 7 лет не могли, а на 8-й год вдруг смогли? Что мешало сделать это в течение 7 лет? Там даже проводили какие-то "референдумы", их "правительства", насколько помню, даже "обращались с просьбами" о принятии. Но почему-то быстро отыгрывали.Что изменилось?Как по мне, только то, что стало понятно - впихнуть ЛДНР в Украину на своих условиях не удастся.Не удалось. Насколько понимаю, попытку сделали, но не доработали. В Германии его спасли. После возвращения в РФ убивать стало "неудобно". Но посадили, в заключении он особо не мешает.И не надо любые попытки анализа называть "российскими штампами", если даже какие-то слова похожи. Мне писать по-китайски, чтобы было "не похоже"?