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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 30013002300330043005>
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 19:44

  detroytred написав:А що саме заважало рашкованам реалізувати своє бажання анексувати захоплені території Донбасу?

Або так: Що робило це неможливим для них?
Ціна, ЗСУ, заборона Заходу, місцеве населення чи що?

Поясніть.

Я не знаю.
Я просто стверджую що "Донбасс, если бы хотели, можно было аннексировать давно." є штампом російської пропаганди і не відповідає дійсності.
Такими штампами вони типу говорять - "ось ми такі добрі і пухнасті, можемо зробити щось погане, але не робимо цього тому що ми добрі і пухнасті :D ".
Нажаль це працює. Зокрема на таких тезах(+ гроші) будується хороша думка про РФ на Заході.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 14 гру, 2022 19:49, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 19:45

  budivelnik написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:А выбрать себе врага на форуме и воевать с ним... Смешно, мальчики. Пора взрослеть.
Ты защищаешь российскую культуру, бросаешь сюда ссылку на фонтанку, ищешь хороших россиян ...
Кто же реальный враг-то ?
PS. Я тоже читаю российский сегмент инета для анализа, но не тащу его сюда на форум
В моем и твоём случае, как в анекдоте - "но есть один нюанс" :)
Місяць тому
Фейгін..- цитата:
- руские так и не поняли - украинци их ненавидят.. и есть за что....
Позавчора, можу наплутати прізвище - Алексашенков по питанню Дождя , практично цитата:
-где то в июле-августе, в Прибалтике резко изменилось отношение к русским, если раньше были оттенки серого- то теперь исключительно черный/белый..и это понятно , ведь прибалты четко понимают что в случае проиграша Украины - они следующие...., при чем это не отдельное мнение каких то отдельных чиновников - это общее мнение всех

За граматику прошу вибачення
А по суті
Вже навіть російські опозіціонери зрозуміли що винуваті всі від пуйла до окремого двірника...і тільки Лад з модераторами мають свою окрему думку...

Да, виноваты.
Но при этом: "...черный/белый...".
А у Вас только чёрный.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 19:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Расскажите, пожалуйста, почему 7 лет не могли, а на 8-й год вдруг смогли? Что мешало сделать это в течение 7 лет?

Сиділи й готувались: як мінімум підготували свою систему платежів, щоб картки не відвалились і накопили 700 млрд. $ коштів. Ну і звісно в них були надії, що преЗедент в 2019-20 рр. сяде за стіл і таки підпише вигідні умови, а до війни почали реально готуватись в 2021...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 19:55

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:А що саме заважало рашкованам реалізувати своє бажання анексувати захоплені території Донбасу?

Або так: Що робило це неможливим для них?
Ціна, ЗСУ, заборона Заходу, місцеве населення чи що?

Поясніть.

Я не знаю.
Я просто стверджую що "Донбасс, если бы хотели, можно было аннексировать давно." є штампом російської пропаганди і не відповідає дійсності.
Такими штампами вони типу говорять - "ось ми такі добрі і пухнасті, можемо зробити щось погане, але не робимо цього тому що ми добрі і пухнасті :D ".
Нажаль це працює. Зокрема на таких тезах(+ гроші) будується хороша думка про РФ на Заході.

Ну да, красиво. :)
"Я не знаю", но "просто стверджую". И всё это "штамп російської пропаганди".
Я свою точку зрения всё же объяснил - почему сделали сейчас, а не раньше. И моё объяснение не имеет никакого отношения к "ми такі добрі і пухнасті".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 19:57

  detroytred написав:А що саме заважало рашкованам реалізувати своє бажання анексувати захоплені території Донбасу?

Або так: Що робило це неможливим для них?
Ціна, ЗСУ, заборона Заходу, місцеве населення чи що?

Поясніть.

Объясняю вместо другого форумчанина, вы хотели отлюбить панянку, у вас не встал, не смогли

Так и здесь. Хотели, но не смогли
Возможностей не было

И чем быстрее ты это поймёшь, тем лучше для тебя
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 19:59

  vitaliian написав:
Putin readies massive Yars nuclear missile capable of hitting US and UK
https://nypost.com/2022/12/14/putin-rea ... us-and-uk/

Ипсо или хз что

Хз що... Точніше новина з нічого. Ну тобто з планових робіт на ядерному обєкті:
“The importance of this operation lies in the fact that the missile will be put on combat duty on schedule,” he said.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Сер 14 гру, 2022 20:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 19:59

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Расскажите, пожалуйста, почему 7 лет не могли, а на 8-й год вдруг смогли? Что мешало сделать это в течение 7 лет?

Сиділи й готувались: як мінімум підготували свою систему платежів, щоб картки не відвалились і накопили 700 млрд. $ коштів. Ну і звісно в них були надії, що преЗедент в 2019-20 рр. сяде за стіл і таки підпише вигідні умови, а до війни почали реально готуватись в 2021...

Деньги у них были и в 2015-2021.
Президент Зеленский появился в 2019.До этого был Порошенко и о Зеленском никто и не думал. Что мешало в 2015-2018?
Какие карты?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 19:59

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Расскажите, пожалуйста, почему 7 лет не могли, а на 8-й год вдруг смогли? Что мешало сделать это в течение 7 лет?

Сиділи готувались: як мінімум підготували свою систему платежів, щоб картки не відвалились і накопили 700$ млрд. коштів. Ну і звісно були надії, що Зе в 2019-20 сяде за стіл і таки підпише вигідні умови, а до війни почали реально готуватись в 2021...
генерал вот что пишет
3.02.2022 (21день до вторжения)
в понедельник президент России Владимир Путин получил доклад от СВР, где среди прочего было указано, что главе офиса президента Украины Андрею Ермаку не удалось убедить Владимира Зеленского в необходимости выполнить несколько пунктов Минских соглашений, где, среди прочего, должен был быть узаконен автономный статус ЛДНР. И вчера эта позиция украинского руководства подтвердилась официально. Более того, Дмитрий Козак вчера предоставил доклад, где было сказано, что украинская сторона готова на несущественные уступки по выполнению минских договоренностей, но все ключевые моменты в трактовке российского руководства для неё неприемлемы.
Теперь мы подошли вплотную ко времени, когда Путину просто необходимо принимать ключевые решения. Получив отказ от США и НАТО по выдвинутому ультиматуму, а теперь ещё и отказ Украины выполнять минские соглашения в его, Путина, трактовке, надо принимать решение как быть дальше. Решение, будь то начало конфликта или отвод войск и откат по всем позициям, должно быть принято в ближайшее время, это понимают все стороны без исключения.
Без пафоса можно сказать, что мир так близко к глобальному конфликту, а возможно и мировой войне, не стоял со времен карибского кризиса 1962 года. .
в этих условиях не начать войну обернулось бы потерей власти пуйла.
Подтолкнул к полномасштабной войне. Миллиардер Ковальчук убеждал Путина, что «Запад слабый» и нужно показать «мощь РФ» — WSJ
Одним из самых влиятельных людей, поддержавших решение российского диктатора Владимира Путина осуществить полномасштабное вторжение в Украину, был 71-летний миллиардер Юрий Ковальчук. Он настаивал, что война может доказать «мощь РФ», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
https://nv.ua/world/countries/yuriy-kov ... 88576.html

vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 20:09

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Вот интересно, почему я спорю со взглядами, а мои оппоненты конкретно со мной.


Элементарная леность ума. Один раз определить себе круг друзей/врагов в 100 раз проще, чем разбираться с каждым тезисом/материалом.

Тому що русня "спорить" тільки з чужими поглядами.
А у власному оці бревна не бачить. Тому спочатку іде база.
Ніхто не буде дискутувати з людожером про літературу.
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 20:10

  detroytred написав:
  Starikan написав:
  ЛАД написав:Крым всегда рассматривался Россией как незаконно отнятая территория, как исконная часть России. И не только Путиным, а народом. Поэтому захват Крыма вызвал такой энтузиазм в РФ и резкий рост путинского рейтинга.
Бинго!
Т.е. вы наконец признали вину в агрессии всех россиян, а не только их фюрера :?:
Для об'єктивності: розглядати можна, як завгодно.
Це, як мріяти))
Це не злочин. Провини немає.
Злочин та провина -- це вторгнення, агресія, захоплення та тощо.

Перечитайте преамбулу к решениям Потсдамской конференции.
Там немецкий народ прямо назван участником "ужасных преступлений".
Вы и немцев времен Гитлера собираетесь оправдывать???
Вы и ваши единомышленники обвиняете только российское руководство - я же обвиняю весь российский народ в преступных намерениях ("раз это незаконно отнятая территория - восстановим законность и можем повторить"), вылившихся в агрессию.
Но это мое личное мнение. Жаль, что из-за возраста я не могу воплотить его в жизнь на поле боя.
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