Starikan написав:Бинго! Т.е. вы наконец признали вину в агрессии всех россиян, а не только их фюрера
Для об'єктивності: розглядати можна, як завгодно. Це, як мріяти)) Це не злочин. Провини немає. Злочин та провина -- це вторгнення, агресія, захоплення та тощо.
Перечитайте преамбулу к решениям Потсдамской конференции. Там немецкий народ прямо назван участником "ужасных преступлений". Вы и немцев времен Гитлера собираетесь оправдывать??? обвиняете только российское руководство - я же обвиняю весь российский народ в преступных намерениях ("раз это незаконно отнятая территория - восстановим законность и можем повторить"), вылившихся в агрессию. Но это мое личное мнение. Жаль, что из-за возраста я не могу воплотить его в жизнь на поле боя.
Спробуйте трохи відокремлювати, а точніше подивіться на предмет саме!! данного!! обговорення.
Мова була про бачення рашкованів стосовно українських територій. Бачення: вважали своїми.
А зараз Ви з якогось дива підминили предмет на провину росіян (російською державою, російським народом!) по захопленню українських територій, по вторгненню, анексії, агресії. Тобто по злочинним діям.
Ні в якому разі з мого боку нема зняття провини з них. М'яко кажучи, не пизд... Як Ви там сказали)) - *Вы и ваши единомышленники*.
Або вчиться читати. Задовбали. П.с. тут на форумі часто вважали своїми ростовську область та ще деякі рашотеріторії. І що? Провина? Звичайні мрії)) Не більше чим просто бачення. Ніякого злочину.
Лікбез: "У зв'язку з тим, що злочином є тільки суспільно небезпечне протиправне і винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину (ч.І ст.11), кожна стадія вчинення злочину повинна являти собою саме таке діяння. Тому не є стадіями вчинення злочину той або інший стан свідомості особи, її думки, прояв намірів, їх формування і виявлення. Це ще не діяння, у якому об'єктивується умисел. Тільки суспільно небезпечні діяння можуть бути заборонені кримінальним законом під загрозою покарання, тільки вони можуть розглядатися як стадії вчинення злочину." Пояснюю: вважайте собі, що завгодно... А от про дії вже дивіться можна чи ні. Чи є такі дії злочином. Тільки не прирівнювати бачення до заклику до якихось злочинних дій. Заклик - це вже не бачення...
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 14 гру, 2022 20:52, всього редагувалось 3 разів.
pesikot написав:Ты защищаешь российскую культуру, бросаешь сюда ссылку на фонтанку, ищешь хороших россиян ... Кто же реальный враг-то ? PS. Я тоже читаю российский сегмент инета для анализа, но не тащу его сюда на форум В моем и твоём случае, как в анекдоте - "но есть один нюанс"
Місяць тому Фейгін..- цитата: - руские так и не поняли - украинци их ненавидят.. и есть за что.... Позавчора, можу наплутати прізвище - Алексашенков по питанню Дождя , практично цитата: -где то в июле-августе, в Прибалтике резко изменилось отношение к русским, если раньше были оттенки серого- то теперь исключительно черный/белый..и это понятно , ведь прибалты четко понимают что в случае проиграша Украины - они следующие...., при чем это не отдельное мнение каких то отдельных чиновников - это общее мнение всех
За граматику прошу вибачення А по суті Вже навіть російські опозіціонери зрозуміли що винуваті всі від пуйла до окремого двірника...і тільки Лад з модераторами мають свою окрему думку...
Да, виноваты. Но при этом: "...черный/белый...". А у Вас только чёрный.
ну тому що там немає "білих", а є "чорні", вірніше кольору лайна. якщо навіть на сотню буде один білий, то це в межах похибки.
ЛАД написав:Расскажите, пожалуйста, почему 7 лет не могли, а на 8-й год вдруг смогли? Что мешало сделать это в течение 7 лет?
Сиділи готувались: як мінімум підготували свою систему платежів, щоб картки не відвалились і накопили 700$ млрд. коштів. Ну і звісно були надії, що Зе в 2019-20 сяде за стіл і таки підпише вигідні умови, а до війни почали реально готуватись в 2021...
генерал вот что пишет 3.02.2022 (21день до вторжения)
в понедельник президент России Владимир Путин получил доклад от СВР, где среди прочего было указано, что главе офиса президента Украины Андрею Ермаку ...........
в этих условиях не начать войну обернулось бы потерей власти пуйла.
генерал, конечно, очень авторитетный источник, но это не объясняет, почему не признали независимость ЛДНР и не приняли их в состав РФ раньше. В отличие от Крыма. В чём разница? И не очень понятно, почему "не начать войну обернулось бы потерей власти пуйла".
Подтолкнул к полномасштабной войне. Миллиардер Ковальчук убеждал Путина, что «Запад слабый» и нужно показать «мощь РФ» — WSJ Одним из самых влиятельных людей, поддержавших решение российского диктатора Владимира Путина осуществить полномасштабное вторжение в Украину, был 71-летний миллиардер Юрий Ковальчук. Он настаивал, что война может доказать «мощь РФ», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. https://nv.ua/world/countries/yuriy-kov ... 88576.html
Лучше было дать ссылку на первоисточник https://www.wsj.com/articles/russian-billionaire-selling-putins-war-ukraine-11669994410. Но в любом случае это вообще ничего не объясняет. Кто конкретно подтолкнул Путина к войне - Ковальчук или Иванов, Петров, Сидоров - не имеет ровным счётом никакого значения. То, что он верил Медведчуку или кому-то ещё, что Украина спит и видит, как росс. войска придут "спасать", и будет встречать их цветами, а наша армия задрожит и развалится при первых выстрелах, тоже проблемы Путина.
Результат от этого не меняется - он принял ошибочное и преступное решение, последствия которого будут ощущаться долго. И пока не очень понятно, какими они будут.
pesikot написав:Ты защищаешь российскую культуру, бросаешь сюда ссылку на фонтанку, ищешь хороших россиян ... Кто же реальный враг-то ? PS. Я тоже читаю российский сегмент инета для анализа, но не тащу его сюда на форум В моем и твоём случае, как в анекдоте - "но есть один нюанс"
Місяць тому Фейгін..- цитата: - руские так и не поняли - украинци их ненавидят.. и есть за что.... Позавчора, можу наплутати прізвище - Алексашенков по питанню Дождя , практично цитата: -где то в июле-августе, в Прибалтике резко изменилось отношение к русским, если раньше были оттенки серого- то теперь исключительно черный/белый..и это понятно , ведь прибалты четко понимают что в случае проиграша Украины - они следующие...., при чем это не отдельное мнение каких то отдельных чиновников - это общее мнение всех
За граматику прошу вибачення А по суті Вже навіть російські опозіціонери зрозуміли що винуваті всі від пуйла до окремого двірника...і тільки Лад з модераторами мають свою окрему думку...
Да, виноваты. Но при этом: "...черный/белый...". А у Вас только чёрный.
Було За педерацію=чорний Не всьо так адназначно=сірий Проти педерації....=білий Стало За педерацію= чорний= геть з Прибалтики Не всьо так адназначно=чорний= геть з Прибалтики Проти педерації=білий= громадянин розвинутого Світу
При чому- чорним - весь канал Дождь став за те що один з його кореспондентів заявив про те що Наші хлопчики (російські сорлдати) мерзнуть в окопах і їм треба допомагати одягом/шкарпетками/їжею
А ти (лад) відкрито заявляєш що в росії є хлопчики,які виховані на пушкіну і яких треба розуміти...
Як бачиш - тебе за такі заявки треба депортувати... Тим хто надав тобі майданчик для розповсюдження таких заявок - треба заборонити модерувати.
Снова и снова американцы становятся жертвами мифа о гении-миллиардере, человеке (потому что это почти всегда мужчина), который лучше нас, простых смертных, способный решить любую деловую, политическую или филантропическую проблему, которая встретится ему на пути — пока, вдруг, он не. ....... Я не отрицаю, что некоторые миллиардеры — блестящие предприниматели. Но они гораздо менее особенные, чем о них часто говорят. (Некоторые из них просто наследники или удачливые победители Powerball.) По мере того, как наши бизнесмены становятся более известными и богатыми, они входят в цикл обратной связи. Подхалимы льстят, а не бросают им вызов. Это влияет на их способность слышать критику. И это делает их более склонными цепляться за подхалимов, которые подпитывают их раздутую самооценку. Слишком часто конечным результатом становятся еще большие ошибки и более сомнительное с этической точки зрения поведение. ....... Финансовая катастрофа 2008 года, о которой вы, возможно, подумали. положили конец этой специфически американской форме поклонения, просто дали нам новый круг потенциальных спасителей. Черт возьми, мы даже избрали миллиардера — или человека, который утверждал, что он — президентом. С тех пор он продолжает сеять политический хаос каждый день.
Было бы приятно думать, что печальная история Бэнкмен-Фрид наконец положит конец этому раз и навсегда. Но я бы не стал, э-э, рассчитывать на это. У нас в стране нет наследственных королей, но поклонение знаменитостям в сочетании с нашим восхищением возможностью делать деньги часто сбивает нас с пути
ЛАД написав:генерал, конечно, очень авторитетный источник, но это не объясняет, почему не признали независимость ЛДНР и не приняли их в состав РФ раньше. В отличие от Крыма. В чём разница?
я не говорил что он авторитетный, скорее единственный. у вас есть другие? Давайте их рассмотрим)
Пуйло, через подкуп глав областей Юга и Востока хотел чтобы они последовали примеру ЛЕГАЛЬНОЙ автономии лднр, а там и до воссоединения с РФ уже недалеко.
Технология известная, выдвигается заведомо непроходной кандидат например Медведчук, после того как он пролетает, "Юго восток" восстаёт десятками майданов.
При наличии соответствующих полномочий местных властей, это можно было организовать. Но полномочия ещё надо получить. Помните обсуждалась федерализация, финляндизация... или что то в этом духе.
Доказательства нужны? Я предоставлю) только без подписи нотариуса.
ЛАД написав:в любом случае это вообще ничего не объясняет. Кто конкретно подтолкнул Путина к войне - Ковальчук или Иванов, Петров, Сидоров - не имеет ровным счётом никакого значения
почему не имеет, Ковальчук миллиардер, вероятно за лёгкой победой, он увидел активы, которые можно прихватить задаром. Азовсталь и ЗАЭС денег стоят, как вы думаете? Военный путь не предполагает что бывшие собственники сохранят над своими активами контроль. На фоне того , что пуйлу все отказали, был удачный момент показать "кто в доме хозяин".
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 14 гру, 2022 21:00, всього редагувалось 6 разів.