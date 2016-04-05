Снова и снова американцы становятся жертвами мифа о гении-миллиардере, человеке (потому что это почти всегда мужчина), который лучше нас, простых смертных, способный решить любую деловую, политическую или филантропическую проблему, которая встретится ему на пути — пока, вдруг, он не.

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Я не отрицаю, что некоторые миллиардеры — блестящие предприниматели. Но они гораздо менее особенные, чем о них часто говорят. (Некоторые из них просто наследники или удачливые победители Powerball.) По мере того, как наши бизнесмены становятся более известными и богатыми, они входят в цикл обратной связи. Подхалимы льстят, а не бросают им вызов. Это влияет на их способность слышать критику. И это делает их более склонными цепляться за подхалимов, которые подпитывают их раздутую самооценку. Слишком часто конечным результатом становятся еще большие ошибки и более сомнительное с этической точки зрения поведение.

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Финансовая катастрофа 2008 года, о которой вы, возможно, подумали. положили конец этой специфически американской форме поклонения, просто дали нам новый круг потенциальных спасителей. Черт возьми, мы даже избрали миллиардера — или человека, который утверждал, что он — президентом. С тех пор он продолжает сеять политический хаос каждый день.



Было бы приятно думать, что печальная история Бэнкмен-Фрид наконец положит конец этому раз и навсегда. Но я бы не стал, э-э, рассчитывать на это. У нас в стране нет наследственных королей, но поклонение знаменитостям в сочетании с нашим восхищением возможностью делать деньги часто сбивает нас с пути